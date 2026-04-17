ITOpsチームには、静的な推奨事項だけでなく、自己予測と自己調整が可能なソリューション、つまり、エラーやダウンタイムを事前に予測し、自律的に対応するソリューションが必要です。エージェント型AIはシステムの動作、性能、コンテキストを継続的に評価できるため、チームは表面レベルの信号にとどまらず、根本原因を理解し、症状を調査し、依存関係を特定し、人間による監督を制限しながら動きます。 Neuronesの調査によると、これらの機能を組み合わせることで、人的労力、ダウンタイム、運用上のオーバーヘッドが削減され、ITOpsのコストが最大35%削減される可能性があります。

ただし、AI統合は新たな運用上の課題ももたらし、AI搭載の機能とチームのエージェントの行動を監視して形成する能力との間でギャップが拡大しています。

これに対応して、ITOpsチームはオブザーバビリティー・プロセスをゼロから再設計し、エージェントをデプロイしてリソース使用を最適化し、タスクを自動化し、エラーを積極的に発見しています。同時に、AI特有のガバナンス、解釈可能性、データに関する課題に取り組んでいます。AI搭載の監視ツールはエージェント・プロセスを加速し、一方でエージェントはオブザーバビリティーを強化できるため、よりアジャイルで効率的、かつ安全なIT環境の実現に貢献します。