AIツールはより自律的かつプロアクティブになっています。これはオブザーバビリティー・パイプラインにとって何を意味するのでしょうか？
コンサルティング会社Neurones ITの2026年レポートによると、完全に観測可能なエンタープライズ・アプリケーションは10件に1件以下です。この統計は、長い間業界に浸透してきた問題を示しています。従来のオブザーバビリティー・プロセスは、今日のAI搭載ワークフローの複雑さに対応するように設計されていませんでした。
応答時間が突然急上昇するAI搭載の旅行アシスタントを考えてみましょう。従来のオブザーバビリティー・ツールでは、サービス・レベルでレイテンシーの増加を検出する場合があり、チームはログ、トレース、ダッシュボードを手動で精査して、問題がモデル自体に起因するか、ダウンストリームAPIに起因するか、または非効率的なツール呼び出しを行うエージェントに起因するかを判断する必要がありました。このような事後対応型のアプローチでは、特に断片化してダイナミックな最新のIT環境では、チームは推測に頼る可能性があります。
「ますます多くの顧客はダッシュボードを求めています。『あなたのシステムはこのように動作しています』と告げられることを望んでいません」と、IBMオートメーション製品開発担当副社長のヴィクラム・ムラーリは、IBMのポッドキャスト「AI in Action」で語りました。代わりに、顧客が知りたいのは「システムのパフォーマンスを向上させるためにどのようなアクションを実行できるか？」ということです。
ITOpsチームには、静的な推奨事項だけでなく、自己予測と自己調整が可能なソリューション、つまり、エラーやダウンタイムを事前に予測し、自律的に対応するソリューションが必要です。エージェント型AIはシステムの動作、性能、コンテキストを継続的に評価できるため、チームは表面レベルの信号にとどまらず、根本原因を理解し、症状を調査し、依存関係を特定し、人間による監督を制限しながら動きます。 Neuronesの調査によると、これらの機能を組み合わせることで、人的労力、ダウンタイム、運用上のオーバーヘッドが削減され、ITOpsのコストが最大35%削減される可能性があります。
ただし、AI統合は新たな運用上の課題ももたらし、AI搭載の機能とチームのエージェントの行動を監視して形成する能力との間でギャップが拡大しています。
これに対応して、ITOpsチームはオブザーバビリティー・プロセスをゼロから再設計し、エージェントをデプロイしてリソース使用を最適化し、タスクを自動化し、エラーを積極的に発見しています。同時に、AI特有のガバナンス、解釈可能性、データに関する課題に取り組んでいます。AI搭載の監視ツールはエージェント・プロセスを加速し、一方でエージェントはオブザーバビリティーを強化できるため、よりアジャイルで効率的、かつ安全なIT環境の実現に貢献します。
サイバーセキュリティープラットフォームのVectraの報告によると、セキュリティー・チームは平均して1日あたり4,500件のアラートを受け取りますが、そのうち約3分の1しか対応できず、組織は攻撃やズレに脆弱になっています。
ただし、過剰なアラートはより大きな問題の症状である可能性があります。マイクロサービス、ハイブリッド・アーキテクチャー、分散システムは従来の監視メカニズムを圧倒する可能性があり、多くの組織は信号とノイズを分離するのに苦労しています。エージェントは、チームが収集して分析する必要があるまったく新しいデータセット（エンドツーエンドの決定木、ツールのインタラクション・ログ、メモリ使用量メトリクスなど）を導入することで、この課題をさらに悪化させます。
オブザーバビリティーの取り組みをさらに複雑にしているのは、AIソースからのデータを解読するのが難しい場合が多いことです。AIモデルは一貫性のないデータや不正確なデータを生成したり（ハルシネーション）、不透明な決定木の後ろに出力を隠したり（ブラックボックス問題）することがあります。モデルは意図せず機密情報を公開する（データ漏洩）こともあり、これは医療や金融などの規制の厳しい業界の企業にとっては懸念事項となる可能性があります。その結果、2025年のIBM Institute for Business Value（IBV）の調査では、経営幹部の45％が、エージェント型統合の大きな障害として可視性の欠如を挙げていることがわかりました。
これらの可視性のギャップはコンプライアンス・リスクにつながる可能性があり、チームはエージェントの行動に関する詳細かつ監査可能な記録を維持することができません。IBVによると、経営幹部の70%近くが、自社が生成AIの統合に関連して規制上の罰金に直面するだろうと予想しており、これは内部ガバナンスのフレームワークがマルチエージェント・ワークフローに対応していないことを示唆しています。
LLMやその他のAIツールも予算を圧迫する可能性があります。チームのトークンの使用量は月ごとに大きく異なる可能性があるため、オブザーバビリティー・ツールで需要を予測することは困難です。また、AIベンダーは定期的にモデルのアップグレード、再トレーニング、再デプロイを行うため、ITチームは新しいリリースに対応するために、オブザーバビリティー・パイプラインと環境構築を繰り返し再構成する必要があります。
LLMはオブザーバビリティー・プロセスに複雑さをもたらしますが、ソリューションの一部となることもできます。オブザーバビリティー・プラットフォームにエージェント型機能を搭載することで、組織はエンタープライズAI導入の課題に対応するだけでなく、従来のオブザーバビリティー・ツールでは不可能である以上の監視機能を向上させることもできます。エージェント型オブザーバビリティー・ツールは、以下によってITの性能、レジリエンス、セキュリティーを支援および改善することができます。
オブザーバビリティーの未来は、技術的な変化と同じくらい戦略的変化によって定義されるかもしれません。オブザーバビリティーの責任が単なるデータ収集から意思決定サポート、そして最終的には先制的な行動へと移行する中、組織は次の方法で対応しています。
AIはさまざまな環境やデータソースから得られる情報に依存しているため、組織はデータ・サイロを排除して可視性を向上させ、従来はサイロ化されていたチーム（開発者、ITOps、DevOps担当者、AIエンジニアを含む）が信頼できる唯一の情報源から運用できるようにすることを目指すことができます。このストラテジーにより、モデルが高品質のトレーニング・データにアクセスできるようになり、エラーを診断したり修復ステップを推奨したりする前に、すべての相互依存関係を評価できるようになります。
最新のオブザーバビリティー・プラットフォームは、それぞれに個別の責任を持つエージェントの階層をオーケストレーションすることで、オブザーバビリティー・オペレーションを効率化できます。ある新しいモデルでは、意思決定エンジンが問題を特定し、それを修正する方法の指示を作成し、自律的に対応するエージェントまたはエージェントのグループを割り当てます。監督エージェントは、最終的なレビューまたは改訂のために、完了したタスクを人間に送る前に、これらのアクションをレビューし、フィードバックを提供する場合があります。
AIがより高度になるにつれて、組織はエージェントの自律性と安全性とセキュリティーのバランスを取る必要があります。多くのITOpsチームは、エージェントがインシデントに効率的に対応できるようにすると同時に、ヒューマン・イン・ザ・ループ（HITL）ワークフローの監視とコンプライアンスを維持できるようにするための新しいガードレールと権限構造を設計しています。チームは、本格的なデプロイメントに先立って、ステージング環境でエージェントのストレス・テストを行うこともできます。
エージェント型ワークロードとAIアプリには、AIネイティブのオブザーバビリティー・ツール、スキルアップと変更管理、スケーラブルなデータ・ストレージへの新たな投資、その他のコストが必要になることがよくあります。しかし長期的には、合理化されたオブザーバビリティー・プロセスによって運用負担が軽減され、修復が迅速化され、一貫したアップタイムが保証されるため、AI統合は大幅なコスト削減につながる可能性があります。
AIオブザーバビリティーは、最小限のレイテンシー、予測可能な動作、迅速かつ透明性の高いエラー解決により、サービスが期待どおりに実行されることを顧客が信頼できる、より質の高いユーザー・エクスペリエンスをサポートします。
その結果、ITチームや開発者は、製品のイノベーションや高レベルの最適化により多くの時間を費やすことができます。人間は、オブザーバビリティーのプロセスへの関与が少なくなる代わりに、システムの動作をより深く理解し、セキュリティー、アップタイム、パフォーマンスを向上させるためのより賢明な意思決定を行えるようになります。
「AIのためのオブザーバビリティーとAIのためのオブザーバビリティー：宣伝から実践へ」Webセミナーに登録する