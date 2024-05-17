ディープフェイク攻撃がニュースを席巻する中、検知の専門家は、これらの攻撃がどのようにして実現したのか、またエクスプロイトされた脆弱性について貴重な知見を収集しています。

2023年から2024年にかけて、フィッシングやソーシャル・エンジニアリングのキャンペーンが頻繁に発生し、さまざまな業界の企業に対するアカウント乗っ取りや資産およびデータの窃盗、ID盗用、風評被害が発生しました。

大手銀行や金融機関のコールセンターは現在、顧客口座への不正アクセスや詐欺取引を企てる目的で、音声複製技術を用いたディープフェイク通話の猛攻撃に圧倒されています。社内ヘルプデスクやスタッフも同様に、電話やメッセージによるソーシャルエンジニアリング攻撃に襲われており、多くの場合、成功しています。ソフトウェア開発会社、Retoolへの攻撃がその例であり、同社の顧客に数千万ドルの損失をもたらしました。ある金融関係者は、騙されて詐欺師に資金を送金してしまいました。話者ベースの認証システムは現在、ディープフェイクの音声によって巧妙に回避されています。

悪質な行為者への参入障壁は以前よりも低くなっています。ディープフェイクの作成を可能にするツールはこれまで以上に安価で利用しやすくなっているため、技術的なノウハウを持たないユーザーでも、高度なAIを活用した詐欺キャンペーンを設計するチャンスがあります。

サイバー犯罪者の増加と手口の増加を考えると、企業の財務上の利益と評判の保護には、 AIを活用してAIを捕捉するリアルタイム検知が不可欠になります。