新商材の市場導入 by 日立ソリューションズ様 & SCSK Minoriソリューションズ様

「今日は無理を言って、西日本で最も多くのお客様にIBMの新規ソリューションをご紹介いただいているナンバーワン・セールスの藤井さんに来ていただきました。少しでもその秘訣を共有いただければ幸いです。」

そんな高木の紹介に「それでなくても緊張しているんですから、ハードルを上げないでください」と応えられたSCSK Minoriソリューションズの藤井氏の話は、お客様へのアプローチに関する多くの示唆に富むものでした。

「まず気にかけているのは、IBMの新規ソリューションのそれぞれキーワード・キーポイントを理解することです。その上で、自分が担当しているお客様にそれがどうフィットするのかを考えています。

具体的には、お客様との関係の中でこれまで蓄積してきた情報を統合して、お客様のお困りごとを推測します。そして新規ソリューションのキーワードと組み合わせて、課題解決仮説を組み立てていきます。」

「実際のお客様の例でお話ししますね。『この情報しかない』という状況は決して良い状態ではないのですが、このお客様に関しては「クラウドとオンプレミスを組み合わせて使われている」という情報だけは聞いていました。

そこで、一般に公表されているお客様の規模からどれくらいの数のサーバーが立てられているか、社員数から情報システム部の人数などを推測します。それらの情報を統合して、それを元に、維持コストであるとか、どれくらい順調に運用が回っているかを推測します。

いわばお客様の課題を『勝手に』推測し、IBMの新規ソリューションで『勝手に』解決する。そしてその道のりを提案として提示する。『勝手課題解決仮説』ですね。」

「仮説をぶつけることは言うほど簡単ではなく、勇気のいる活動」と深く感心する村澤から、さらに、藤井さんが提案時に気にしている点に関する質問が行われました。

「勝手に立てた課題ですから、当然、見当違いということもあります。見当違いであればまったく違う話になっていくわけですが、まあそれはそれでいいのではないでしょうか。

しかし「課題解決仮説」がドンピシャであれば、あるいはそうでなくてもある程度的を射る話であれば、お客様には食いついていただけます。

そうなったらこっちのものです。そこから先は、IBMの製品スペシャリストの方に説明いただいたりデモを実施いただいたりして、私の仮説を定説化していただきます。

下記の「IBM 運用高度化ソリューション全体像」を見ても、ものすごい製品数ですよね。IBM製品は数が多く、私がすべてを理解して説明しようとすることも、お客様に理解していただこうとすることも、それは無理だと思っています。」