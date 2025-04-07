新商材の市場導入 by 日立ソリューションズ様 & SCSK Minoriソリューションズ様

公開日 2025年04月7日
SCSK Minoriソリューションズ株式会社 営業本部 営業第二部 第二課 藤井 敦輝 氏株式会社日立ソリューションズ スマートライフソリューション事業部 クラウドソリューション本部 サービスビジネス部 第1グループ 課長 小田垣 道明 氏日本アイ・ビー・エム株式会社 理事 テクノロジー事業本部 製品統括本部 テクノロジーアライアンス事業部長 髙木 泰成日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員テクノロジー事業本部 エコシステム共創本部部長 村澤 賢一

2025年2月27日、東京・浜松町にて日本IBMのセールスおよびビジネスパートナー様向けの研修を中心としたイベント「SKO1（Sales Kickoff Q1）」が開催されました。

当記事では、「新商材の市場導入」を中心テーマに、日立ソリューションズの小田垣 道明氏と、SCSK Minoriソリューションズの藤井 敦輝氏をゲストにお迎えした事例紹介トーク・セッションの一部をご紹介します。

新商材の市場投入に向けた協業モデル | 日立ソリューションズ 小田垣氏

簡潔な会社紹介、そして日本IBM村澤による27年に及ぶIBMとのパートナー企業としての活動に対する感謝の言葉が述べられたのち、この日の主題「新商材の市場導入」に関するトークセッションがスタートしました。

最初にお話しいただいたのは、日立ソリューションズの小田垣氏です。

「2021年、IBMがTurbonomicの買収を行ったのを契機に、従来の基幹システムだけではなく、新しいフィールドでご一緒させていただくことがグッと増えて参りました。

具体的な取り組みは以下3つのプロセスを用いて進めています。

  1. 市場変化のキャッチアップ - チャネル活用でニーズ確認
  2. 両社での連合体制でファーストユーザー獲得
  3. 両社チャネルでＮ倍化 - サービス化でビジネス拡大

IBMとの連合体制により、提案の内容がレベルアップできていますし、お客様からのより強い信頼感を得ることができています。そしてお客様への質問回答や案件進捗のスピード感にも違いが生まれています。

…とは言うものの、この話は「まあみんなやっているよね」というところかと思います。」

「必ずお客様を取りに行こう」共通意思と信頼関係

日本IBM 高木からの「さらに踏み込んでお聞きします。現場で実際にポイントとなっているところは?」という質問に、小田垣氏は「なかなかチャートに描き出すのは難しいのですが…」と言われた後、以下をお話しされました。

「1番根幹にあるのは、IBMと我われの強固な信頼関係だと思います。そして『必ずお客様を取りに行こう』という共通意思が結ばれている点です。

私たち日立ソリューションズには多くのお客様との既存チャネルがありますし、担当アカウントSEも存在しています。そうした私たちの既存資産をしっかり活かすために、役割分担を丁寧に確認していきました。

とは言うものの、やはり最初は『IBMにどこまでお願いしていいのか』が分かりませんでした。逆に言うと、『IBMが何をどこまで私たちに期待しているのか』も分からなかったということです。当初はその辺りを手探りで進めていった感じでしたね。」

最後に再びIBM 高木より、IBMとの共創における難しい点、気を付けている点に関する質問が行われました。

「これはちょっと言いづらい部分もありますが…。過去には、IBMの営業さんに同行いただいても、お客様のお悩みごとにつながりづらい商材紹介で終わってしまうようなことも少なからずあったんです。

ですから、お客様の直面している状況を理解していなければ話せないところは全面的に私たちにお任せいただき、IBMからは商材のディテール部分だけをご説明いただく——そこは役割を明確にして、意識してお客様との商談に向かうようにしています。」

勝手課題解決仮説 | SCSK Minoriソリューションズ 藤井氏

「今日は無理を言って、西日本で最も多くのお客様にIBMの新規ソリューションをご紹介いただいているナンバーワン・セールスの藤井さんに来ていただきました。少しでもその秘訣を共有いただければ幸いです。」

そんな高木の紹介に「それでなくても緊張しているんですから、ハードルを上げないでください」と応えられたSCSK Minoriソリューションズの藤井氏の話は、お客様へのアプローチに関する多くの示唆に富むものでした。

「まず気にかけているのは、IBMの新規ソリューションのそれぞれキーワード・キーポイントを理解することです。その上で、自分が担当しているお客様にそれがどうフィットするのかを考えています。

具体的には、お客様との関係の中でこれまで蓄積してきた情報を統合して、お客様のお困りごとを推測します。そして新規ソリューションのキーワードと組み合わせて、課題解決仮説を組み立てていきます。」

「実際のお客様の例でお話ししますね。『この情報しかない』という状況は決して良い状態ではないのですが、このお客様に関しては「クラウドとオンプレミスを組み合わせて使われている」という情報だけは聞いていました。

そこで、一般に公表されているお客様の規模からどれくらいの数のサーバーが立てられているか、社員数から情報システム部の人数などを推測します。それらの情報を統合して、それを元に、維持コストであるとか、どれくらい順調に運用が回っているかを推測します。

いわばお客様の課題を『勝手に』推測し、IBMの新規ソリューションで『勝手に』解決する。そしてその道のりを提案として提示する。『勝手課題解決仮説』ですね。」

「仮説をぶつけることは言うほど簡単ではなく、勇気のいる活動」と深く感心する村澤から、さらに、藤井さんが提案時に気にしている点に関する質問が行われました。

「勝手に立てた課題ですから、当然、見当違いということもあります。見当違いであればまったく違う話になっていくわけですが、まあそれはそれでいいのではないでしょうか。

しかし「課題解決仮説」がドンピシャであれば、あるいはそうでなくてもある程度的を射る話であれば、お客様には食いついていただけます。

そうなったらこっちのものです。そこから先は、IBMの製品スペシャリストの方に説明いただいたりデモを実施いただいたりして、私の仮説を定説化していただきます。

下記の「IBM 運用高度化ソリューション全体像」を見ても、ものすごい製品数ですよね。IBM製品は数が多く、私がすべてを理解して説明しようとすることも、お客様に理解していただこうとすることも、それは無理だと思っています。」

IBMが提供する運用高度化ソリューション全体像

運用高度化ソリューション全体像で売り上げを大きく広げる

「運用高度化ソリューション全体像」を用いたセールス方法について高木から問われた藤井氏は、大阪に本社を置く、とあるプライム上場の製造業様の実例が紹介されました。

「左上のピンクの部分に、リソース最適化とパフォーマンス安定化を自動化し、コスト削減を実現するIBM Turbonomicがありますよね。TurbonomicのことをIBMに紹介いただいたときに、お客様から以前聞いた『うちは全部クラウドにしている』という話を思い出しました。

プライム上場のお客様ですから、相当数なサーバーが立っているだろうこと、そして維持費もなかなかなものであろうことが推測できます。それとTurbonomicの「システムのリソースとコストの自動最適化」というキーワードを組み合わせれば、お客様に大きなメリットをご提供できます。——先ほどの『勝手』課題解決仮説です。

『こんな解決策はいかがですか?』とご担当の方にぶつけてみたところ、これがドンピシャでした。

すでに数百サーバーの維持に月何百万円もかかっている、さらに増え続ける新しいクラウドサービスへの対応、そして運用を常時見ることができているのは2名だけ…。『正直、回っていない』ということで、『そこはAIに任せましょう』ということで話が進んでいきました。』

「さらにここから、運用高度化ソリューション全体像が活きてきます。左下の『システム可観測性製品』へと話は進み、『Turbonomicで基盤を最適化するのだったら、アプリケーションもコンテナ環境を整備し、最適化していかなきゃいけないよね』となりました。

この案件がドンピシャだったので、普段は割とクールなお客様なのにもかかわらず「早くスタートしよう、アプリケーションの性能をAIで常時観測するIBM Instanaの検討もすぐに始めよう。」と、すごく前のめりな様子でちょっとびっくりしました。現在は、InstanaのPoVを行っているところです。

一つ軸となる話があるが故に、そこから運用高度化ソリューション全体像に描かれた周囲のソリューションへと広がっていった形ですね。」

IBMソフトウェアの統合的な組み合わせにより、競合他社にとっては提案活動が難しくなっていき、お客様にとってはコスト効果はもちろん、ITサービスのレベルも質も高まっていく。さらに、IBMパートナー企業様にとっては、案件と売り上げが大きく広がっていく。

点や線ではなく面にしていくことの効果と大切さがとてもよくわかる藤井氏の実例紹介に、高木も村澤も、そして会場も大きく頷いている姿が印象的でした。

