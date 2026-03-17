生成AIはもはや実験段階にあるとは言えません。さまざまな業種・業務の企業のロードマップ、ストラテジー、運用モデルに組み込まれています。ビジネス・リーダーは、生成モデルとそれが促進するワークフローが避けられないことを理解していますが、今では焦点は能力から、ROIの証明やインフラストラクチャーのコスト削減、強力でスケーラブルなガバナンス・フレームワークの構築といったプレッシャーへと移行しています。
勝者となる組織は、派手さはないかもしれないものの、最も責任感があり、持続可能なソリューションを生み出すでしょう。
今年初め、IBMのチーフ・アーキテクト、Gabe Goodhartは、モデルのコモディティ化を宣言しました。
「ユースケースに最適なモデルを選べば、すぐに活用を開始できます。モデル自体は、主な差別化要因にはなりません」と彼は言い、オーケストレーションに新たに焦点を当てることを強調しました。小規模な特化型モデルや大規模な汎用モデルなど、必要なモデルはすべて揃っています。では、これらを効率的かつインテリジェントに連携させるにはどうすればよいでしょうか。
ここでは、今日の組織が直面している最もクリティカルな生成AIの課題を9つ紹介します。
AIオブザーバビリティーは、組織が生成AIモデルの動作を監視することを可能にします。生成AIモデルのアウトプットは確率的であるため、これは簡単な実践ではありません。従来のプログラミングとは異なり、生成AIを定義する大規模言語モデル（LLM）は、設定されたルールに従うのではなく、膨大なデータでトレーニングを行い、その経験を通じて意思決定に到達し、そのトレーニングを使用して新たなデータに対する予測を行います。その知能は、複雑なニューラル・ネットワークによる最適化、パターン検知、確率分布から生まれます。
ただし、オブザーバビリティー・ツールは、モデルとエージェントがどのようにしてアウトプットに到達するかについての洞察を提供するのに役立ちます。AIオブザーバビリティーの手法には、トークンの使用状況、応答パターンの変化、アウトプット品質の変動、エージェントの意思決定を記述したインタラクション・ログの生成などを追跡することが含まれます。
オブザーバビリティーのトレンドには、全体的なコスト管理戦略の一部としてオブザーバビリティーを使用するよりスマートなオブザーバビリティー・プラットフォームや、オープン・オブザーバビリティー標準の採用が含まれます。
一部の組織は、パイロットから大規模生産への移行にまだ苦労しており、AI導入イニシアチブのメリットを定量化するのが難しい場合に特に困難になる可能性があります。後者については、企業における生成AIの生産性を評価するためのアプローチとしてベスト・プラクティスがあります。
しかし、ROIの先を考えることも有益です。Nvideo社のCEO、Jensen Huang氏は1月にこの主張をしました。
「子供が何かを試したいと言ったら、イエスと答えるべきです。家庭では「これは投資に見合うリターンが得られるのか？」といった質問は決してしません。
この探索的アプローチには、組織全体の利害関係者からの強力な賛同が必要ですが、持続的なビジネス価値を提供するために、長期的には必要になる可能性があります。
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大規模モデルには、高価なGPUクラスターと専門的なインフラが必要です。ハイパースケーラーが国家エネルギー政策や長期計画に影響を与えるほど、エネルギーを大量に必要としています。トレーニング・コストは減少しているものの、大規模推論は依然として高額です。
組織は、さまざまなタスクに複数のモデルを使用することでコストを抑えることができます。複雑な推論を必要としないタスクにおいては、必ずしも最先端のモデルが必要なわけではありません。多くの場合、分類や情報抽出のようなタスクには、小規模なオープンウェイト・モデルで十分です。また、モデルの微調整の代わりにRAGを使用する方法もありますが、これは比較的高価です。
AIシステムの設計者は、短いプロンプト、構造化されたインプット、繰り返されるクエリのキャッシュ、よりスマートなチャンク化を促進できます。
AIテクノロジーのコストを抑える最も簡単なアプローチは、「すべてをAI化」しようとせずに、高頻度のワークフローやタスクを自動化し、明確な時間節約の機会をもたらす、最適で最も反復可能なユースケースを選択することでしょう。AIストラテジーは、「完全自動化」を目指す必要はありません。そのようなシステムは、人間が介入するAIソリューションよりも高価で、リスクが高い可能性があるからです。
AIガバナンスとは、AIシステムとツールが安全かつ倫理的であることを保証するプロセス、標準、ガードレールを指します。ガバナンスは、アルゴリズムのバイアスや自動化された意思決定による意図しない結果など、潜在的な危害を特定して軽減することを目的としています。ガバナンスは、信頼、公平性、堅牢性、透明性、プライバシーといったより広範な原則を奨励する、責任あるAIアプローチ全体の一部です。
企業のデータ環境は複雑で細分化されているため、ガバナンスは依然として課題であり、克服すべき重要な課題でもあります。
世界中の地域がAIに関する独自の規制フレームワーク（例：欧州AI規制法）を策定する中で、組織は進化するコンプライアンス義務を認識しておく必要があります。
大規模言語モデル（LLM）のアウトプットが不正確または無意味に見える場合、それはハルシネーションである可能性があります。最新のモデルや検索拡張生成（RAG）でデータを取得できるモデルは、以前のモデルに比べてハルシネーションの発生率がはるかに低くなりますが、リスクは依然として存在しており、現在の機械学習アルゴリズムと自然言語処理（NLP）の動作方法を考えると、ハルシネーションがすぐに完全に根絶されるとは考えにくいです。
生成システムは、コンテキストに応じて最も可能性の高い次の単語を予測します。本質的には事実を検証するわけではなく、もっともらしい推測で不足部分を補います。モデルは私たちが知っているような真実を最適化しているのではなく、言語的な妥当性を最適化しています。さらに厄介なのは、ハルシネーションが人間のユーザーには完全な自信があるように見える場合が多いことです。
したがって、企業はハルシネーションを最小限に抑える方法を考えるだけでなく、特に顧客対応の場面でハルシネーションが発生した場合の対処に伴う倫理的配慮について検討する必要があります。
従来のオートメーションは、主に反復的な手作業を置き換えました。生成AIの導入により、クリエイティブな作業が自動化され、役割の再形成という成果がもたらされます。従業員は、プロンプトの設計、生成システムの監視、AI生成のアウトプットの編集、成果の検証方法を学ぶ必要があります。生成AIの使用によってもたらされる倫理的課題を適切に解決するには、トレーニングが必要です。
「ワークスロップ」とは、一見すると洗練されているように見えるものの、人間の専門知識のような実体やニュアンスが欠けている低品質のAI生成コンテンツを指します。組織は、AIの限界を理解しながらAIの潜在的な利点を活用し、必要に応じてヒューマンインテリジェンスを提供しながら、AIが最も得意とする分野で能力を発揮できるようにして、可能な限り最高の仕事を生み出すことができるよう、従業員を再教育する必要があるでしょう。
新しいテクノロジーは新たな攻撃対象領域をもたらすことがよくあり、特にツール、データ、自律型エージェントとの関連においては生成AIも例外ではありません。脅威には、悪意のあるインプットを使用してAIシステムを意図された動作から外れた動作をさせるプロンプト・インジェクションが含まれます。この手法は、チャットボットを騙して機密性の高い個人データを漏洩させたり、エージェントにデータベース内の重要なデータを削除させたりするために悪用される可能性があります。この課題に対応するためには、データ・セキュリティーを進化させる必要があります。
特にAIエージェントは、ファイルへのアクセス、Webの閲覧、API呼び出し、コードの実行、ソフトウェアの制御などが可能なため、リスク管理上の大きな課題となります。完全に統合されたエージェント型AIシステムがどのように問題を起こすかを想像することができます。特に、「何があっても、仕事をやり遂げろ」というような巧妙で悪意のあるプロンプトが、エージェントによって「安全装置を自由に回避しろ」と解釈される可能性がある場合にはなおさらです。さらに、このような危険なプロンプトは意図的に悪意がある必要はありません。
AIシステムは強力ですが、脆弱な場合があり、AIセキュリティー手法はこの課題に対処するために急速に進化しています。
モデル開発にはまだ進歩の余地がたくさんありますが、基盤モデルがコモディティ化に向かっていることは避けられません。つまり、基盤モデルが主要な差別化要因でなくなるということです。ほぼすべての組織が同様のモデルにアクセスできるようになれば、チャットボットやその他のAI搭載ツールはすべて同じに見えるようになります。
このトレンドにより、価値はモデル層から、新たな最先端テクノロジーとなる独自の差別化要因や適応性にシフトしていきます。より多くのより優れた独自データ・セットを提供し、よりスマートなワークフロー統合、より優れたインフラストラクチャー、より直感的な顧客体験、強力なガバナンスとコンプライアンス・フレームワークを実現できる組織が、最大の価値を提供できます。
AIの投資対効果を高めるために、主要な分野で生成AIの活用を拡大することで、どのように革新的な新規ソリューションの構築、提供を支援し、変化をもたらすかを紹介します。
組織が、異種のパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。
テクノロジー、プロセス、ベスト・プラクティスを通じて基盤モデルのカスタマイズを可能にし、生成AIライフサイクルを簡単に運用できるようにするAIプラットフォームのメリットを明らかにします。
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