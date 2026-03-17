生成AIの9つの課題に対応する

勝者となる組織は、派手さはないかもしれないものの、最も責任感があり、持続可能なソリューションを生み出すでしょう。

今年初め、IBMのチーフ・アーキテクト、Gabe Goodhartは、モデルのコモディティ化を宣言しました。

「ユースケースに最適なモデルを選べば、すぐに活用を開始できます。モデル自体は、主な差別化要因にはなりません」と彼は言い、オーケストレーションに新たに焦点を当てることを強調しました。小規模な特化型モデルや大規模な汎用モデルなど、必要なモデルはすべて揃っています。では、これらを効率的かつインテリジェントに連携させるにはどうすればよいでしょうか。

ここでは、今日の組織が直面している最もクリティカルな生成AIの課題を9つ紹介します。