今日のハイブリッドクラウド世界における神話と真実

明確にお伝えしますと、IBM zSystems は、IBM のハイブリッドクラウド環境における中核であり、今後もそうあり続けるでしょう。IBM zSystems は、市場が必要とする最新の差別化された機能を、競争力のあるTCOと独自品質のサービスとともに提供し、お客様と IBM にとって強い価値となります。

IBM zSystems についてもっと知りたい方は、こちらのページをご覧ください。Myths and Truths in Today's Hybrid Cloud World (written by Kathryn Guarini, IBM Chief Information Officer)

