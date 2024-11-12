リーダーがどのようにAIを採用するかは、近い将来、組織が下す最も重要な決定の1つになる可能性があります。この絶え間なく変化するイノベーション主導の市場におけるAIの役割には、ビジネスに対する他のどの影響も匹敵しません。AI機能を導入するために適切な戦略的意思決定を行うことが、これまで以上に重要になっています。

AIは組織にとって価値に通じる道であり、これは最近の『AIの活用2024』報告書にも示されています。このレポートでは、この道筋を探り、AIをテストすることで何が可能になるかの具体例を挙げています。

世界中の2,000の組織を対象に調査を行ったこのレポートでは、AIの話題で頭抜けたリーダーと呼ばれる組織の集団は小規模（わずか15％）であることが判明しました。これらのリーダーは、AIの誇大宣伝の枠を超えて、可能な限り最も実用的な方法でAIを介入させる方法を模索しています。リーダーの成功には多くの要因があり、その1つとして、リーダーが焦点を当てることを選択したユースケースがあります。

アメリカの生成AIリーダーで、IBM Consultingの副社長兼シニアパートナーであるShobhit Varshney氏は、このレポートで自身の洞察を共有しており、組織は利便性ではなく影響を重視してユースケースを特定することを提案しています。

レポートの中でVarshney氏は次のように述べています。「最も手早く導入できるものからAI導入を始めたくなるものです。」「しかし、リーダーたちは、大きな変化をもたらし内容のある機会を見いだします。」

言い換えれば、学習者として調査および言及されている組織の85%は、最も簡単な場所ではなく、最もインパクトがある場所でのAIの導入に重点を置いているということです。Varshneyは、出発点としてエンドツーエンドのワークフローに焦点を当てることを推奨しています。