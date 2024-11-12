リーダーがどのようにAIを採用するかは、近い将来、組織が下す最も重要な決定の1つになる可能性があります。この絶え間なく変化するイノベーション主導の市場におけるAIの役割には、ビジネスに対する他のどの影響も匹敵しません。AI機能を導入するために適切な戦略的意思決定を行うことが、これまで以上に重要になっています。
AIは組織にとって価値に通じる道であり、これは最近の『AIの活用2024』報告書にも示されています。このレポートでは、この道筋を探り、AIをテストすることで何が可能になるかの具体例を挙げています。
世界中の2,000の組織を対象に調査を行ったこのレポートでは、AIの話題で頭抜けたリーダーと呼ばれる組織の集団は小規模（わずか15％）であることが判明しました。これらのリーダーは、AIの誇大宣伝の枠を超えて、可能な限り最も実用的な方法でAIを介入させる方法を模索しています。リーダーの成功には多くの要因があり、その1つとして、リーダーが焦点を当てることを選択したユースケースがあります。
アメリカの生成AIリーダーで、IBM Consultingの副社長兼シニアパートナーであるShobhit Varshney氏は、このレポートで自身の洞察を共有しており、組織は利便性ではなく影響を重視してユースケースを特定することを提案しています。
レポートの中でVarshney氏は次のように述べています。「最も手早く導入できるものからAI導入を始めたくなるものです。」「しかし、リーダーたちは、大きな変化をもたらし内容のある機会を見いだします。」
言い換えれば、学習者として調査および言及されている組織の85%は、最も簡単な場所ではなく、最もインパクトがある場所でのAIの導入に重点を置いているということです。Varshneyは、出発点としてエンドツーエンドのワークフローに焦点を当てることを推奨しています。
このレポートでは、AIリーダーがAIテクノロジーを組織に統合することで恩恵を得た例として、4つの業種・業務における4つのユースケースを紹介しています。調査データによると、組織が優先するユースケースには、顧客エクスペリエンス、ITオペレーションとオートメーション、外部アプリケーションのバーチャル・アシスタント、サイバーセキュリティーの向上があります。
レポートの統計によると、「リーダーは学習者よりも上位4つのユースケースに投資する可能性が約80%高くなっています」。
しかし疑問なのは、これらのユースケースを選んだ理由です。それぞれを深く掘り下げることで、この質問に答えを得ることができ、AIがビジネスにもたらす大きな価値を組織がより深く理解するのに役立ちます。
業界を問わず、あらゆる企業がデジタル・エクスペリエンスを販売しており、超パーソナライゼーションやその他の超直感的なエクスペリエンスを通じて消費者の期待を再定義する企業間での競争があります。
IBM Institute for Business Valueの最近のレポートによると、世界中で62% のエグゼクティブが、生成AIによって組織がエクスペリエンスを創造する方法が変化し、この変化の中心はパーソナライゼーションであると考えています。
主な例としては、ヘルス＆ビューティー小売業者であり薬局チェーンでもあるBoots UKがIBM と提携し、レガシー・プログラムをIBM Cloud® に移行したことが挙げられます。同社は、レガシー・プログラムをより現代的なeコマースの世界に移行し、今日の顧客のニーズを満たすための支援を必要としていました。両社は、Red Hat OpenShift® on IBM Cloudコンテナ・プラットフォームを使用して、デジタル環境の構築、複製、テストを1年以上にわたって共同で行いました。ピーク時のイベントであるブラック・フライデーは容易に処理され、買い物かごの平均サイズはチームの予想を超えていることがわかりました。
別の注目すべき例としては、IBMとオール・イングランド・ローンテニス・クラブ（AELTC）とのパートナーシップがあります。AELTC（AELTC）は、このスポーツで最も裕福なテニス・トーナメントであるウィンブルドンを主催しています。両社は30年以上にわたってパートナーシップを築いてきており、そのチームは今年、IBM watsonx™の支援を受けました。このAI製品のポートフォリオにより、ウィンブルドンのアプリで利用できるCatch Me Upの主要な機能が作成されました。この機能により、それぞれの選手ごとに、試合中に起こったことや今後の対戦についてを詳細に説明する要約が作成されます。
顧客エクスペリエンスの未来は、高度な分析と機械学習を使用して顧客のニーズをリアルタイムで予測することにより、超高度にパーソナライズされた対話へと傾斜していくでしょう。これらのテクノロジーの進化により、企業はあらゆるタッチポイントで顧客ロイヤルティと満足度を向上させるシームレスで魅力的なエクスペリエンスを作成できます。
ITオペレーションとオートメーションへの投資には、組織にとって大幅な考え方の転換が必要です。生成AIを用いるトランスフォーメーションを加速しようとする企業にとって、技術的負債は主な障害です。IBM Institute for Business Value の最近の研究によると、一般的な組織は収益向上のためにテクノロジー予算のわずか 23% を費やすのみです。
しかし、AIこそがゲーム・チェンジャーであり、IT担当役員の75％が、生成AIから生み出される価値は、ビジネスのイノベーションと成長を促進する新たな投資に向けられると報告しています。このレポートで特徴づけられているリーダー達は、テクノロジーのアップグレードを一連の孤立したコストとして考えているのではなく、これらのテクノロジー機能をより広範なビジネス・ストラテジーに結び付けようとしています。
メンテナンスやネットワーク障害によるダウンタイムは、顧客から時間とリソースを奪うため、電気通信業界および製造業界にとって、ITオペレーションとオートメーションが最上位のAIユースケースとなっています。電気通信分野では、AIを使用して予知保全とネットワーク最適化を行い、サービス品質に影響を与える前にオペレーターが問題を特定して解決できるようにしています。このオートメーションにより、運用効率が向上し、ダウンタイムが削減され、企業はより信頼性が高く応答性の高いエクスペリエンスを顧客に提供できるようになります。
最近のIBM Institute for Business Valueによる世界中の通信業界のリーダー300社を対象にした調査では、ほとんどの通信サービス・プロバイダーが複数のビジネス領域にわたって生成AIのユースケースを評価およびデプロイしていることがわかりました。例としては、ボーダフォン・イデア・リミテッド（Vi）とIBM Consulting®が挙げられます。インドのトップ通信プロバイダー2社が合併したとき、同社はサービスの中断を最小限に抑えながら統合する必要があることを認識していました。その際にVi社は、プロジェクトのシームレスな集約と統合などの大規模なデジタル・トランスフォーメーションを実行するためにIBMに目を向けました。
チームは協力してITシステムを集約し、新たに合併した組織をサポートするのに最適なエンタープライズ・アプリケーションを特定しました。さらに、IBMはVi社とネットワーク・ドメインで連携し、IBMとRed Hatを活用したオープン・ユニバーサル・ハイブリッドクラウド上で、コア・ネットワーク機能の最初で大型の運用マイルストーンを実現しました。このプラットフォームを使用すると、組織のITアプリケーションとネットワークアプリケーションを共通のクラウドアーキテクチャで実行できます。
企業がこれらのAIソリューションをITオペレーションに導入し始めると、同様のユースケースがさらに一般的になる可能性があります。時が進むにつれ、ビジネスにおける技術分野の重要性は高まる一方で、より先進的なテクノロジーがITチームとその日常的な業務を押し上げ続けます。
現在のビジネス環境は、決して単純なものではありません。組織は、インフレ、急速な規制の変化、地政学的不確実性など、多くの不確実性に直面しています。しかし、これらすべての外部要因にもかかわらず、企業は今日の金融界における成長と利益の拡大がいかに重要であるかを認識する必要があります。財務責任者は、AIテクノロジーの可能性を利用した財務管理の新しいアプローチを採用する必要があります。
IBM Institute for Business Valueの調査によると、これらのリーダーは、生成AIが企業に競争上の優位性をもたらすことに同意しています。CFOたちはIBMに対し、企業全体に生成AIを埋め込むことが「今後3年間で競争優位を実現する最重要課題になる」と語っています。ユースケースとしての外部アプリケーションのバーチャル・アシスタントは、あらゆる場所の顧客向けとしてシームレスなトランザクションと迅速なソリューションを必要としている、金融業界のリーダーによって優先されています。
アステリアは、 バーチャル・アシスタントを試験的に導入することでリスクを取り、それを実行するためにIBMと提携した組織です。ストックホルムを拠点とするフィンテックのスタートアップ企業である、このIBM Business Partner® の使命は、中小企業（SME）が現金管理システムにアクセスできるようにし、事業オペレーションのレジリエンスを実現するためのツールを提供することです。4週間にわたって、同社とIBMは協力して、新しいバーチャル・アシスタントであるAsteria Smart Finance Advisorを構築し、テストしました。このアシスタントのフロントエンドはIBM watsonx Assistant™によって、データの照会機能はIBM Watson Discoveryによって実現しています。
アシスタントは、各銀行のオンライン・バンキング・ポータルで24時間年中無休で利用できるように設計されており、中小企業に事業の財務ヘルスに関する最新情報を示し、財務に関する質問に答えます。このパイロットは、より広範囲に拡大して実施されることが期待されており、中小企業の収益性と長期的な財務の安定性を支援することを目的としています。
新しい年をもうすぐ迎えるにあたり、これまでの期間でより良くトレーニングされ調整されたバーチャル・アシスタントは、そのおかげで、より直感的なものになっていくでしょう。人間の複雑な感情や文脈的な手がかりを理解し、それに対応する機能を高めています。より多くの外部アプリケーションと統合されている、これらのアシスタントは、一貫性のあるパーソナライズされたエクスペリエンスを提供し、日常のタスクを簡素化し、生産性を向上させます。
サイバー脅威は、あらゆる業種・業務の企業にとって常に懸念事項でしたが、生成AIの台頭により、特に憂慮すべきものになっています。テクノロジーの進歩は、ハッカーには脆弱性を悪用する機会を増やし、悪意のある攻撃者には新たな手口を使う機会を増やしました。しかし、生成AIによるサイバーセキュリティーの脅威に対する解決策は生成AIです。
生成AIツールは、自動化されたセキュリティー・プロセスを通じてビジネス防御を強化し、膨大な量のデータをこれまでよりも迅速に分析しています。しかし、これらのAIツールの実装は、リスクを制限する鍵となるでしょう。
IBM Institute for Business Valueの研究レポートによると、47%の経営幹部は、オペレーションに生成AIを導入することで、自社のAIモデルやデータ、サービスを狙った新たなタイプの攻撃が発生するのではないかと懸念しています。大半が、生成AIによって3年以内に組織でセキュリティー侵害が発生する可能性が高いと不安を感じています。
リーダーは、組織の AI の脆弱性を理解し、AI パイプライン全体が保護され、データが暗号化されていることを確認する必要があります。サイバーセキュリティーは、リーダーが価値のある投資として強調した最後のAIユースケースでした。厳格なセキュリティー対策がなければ、業種・業務や組織の規模に関係なく、組織は自社とそのユーザーを危険にさらすことになるためです。
サイバーセキュリティー投資における AI の優れた例として、United Family Healthcare と IBM® のセキュリティ ソリューション IBM QRadar® SIEMが挙げられます。中国内外の7都市で10か所以上の病院を運営している同社は、セキュリティー・インシデントを保管・管理し、コンプライアンス違反のレポートを生成するためのセキュリティー・オペレーション・センター（SOC）プラットフォームを必要としていました。
IBMのセキュリティー・ソリューションの実装により、UFHのチーム・メンバーは、最小限の正式なセキュリティー・トレーニングを受けながら、優先順位付けされた脅威を確認し、レベル1の調査に取り組むことができるようになりました。さらに、IBMは、UFHが自動化機能を使用して現地の規制要件へのコンプライアンスを管理できるようにするために、一元化されたログ管理システムの構築を支援しました。SOCソリューションは1カ月足らずでデプロイされ、この組織とIBMの間の相互信頼の結果として、中国全土のUFHの病院や診療所で稼働しています。
AIの機能は、サイバーセキュリティーに関しては、諸刃の剣です。なぜなら、AI機能はサイバーセキュリティーの脆弱性の原因であると同時に、解決策でもあるからです。サイバー脅威が巧妙化するにつれて、AIシステムは継続的に適応して進化し、ますます複雑化する攻撃に対する堅牢な防御を組織に提供します。
AIがビジネスに保証するものは大きいですが、組織全体にわたる総合的なアプローチと利害関係者の関与を必要とします。リーダーは、AIがもたらし理解できる競争上の優位性を考慮に入れる必要があります。IBMのコンサルタントは、今日のビジネス・リーダーやテクノロジー・リーダーが直面している責任と計り知れないプレッシャーを理解しています。だからこそ、新しいIBM Consulting Advantageプラットフォームは、エビデンスに基づく科学的なコンサルティング・アプローチを実現するゲーム・チェンジャーなのです。
世界中のIBMコンサルタントに役割と分野に特化したAIアシスタントが装備されるようになり、より深い洞察と効率性の向上によりコンサルティング・アプローチをモダナイズしています。IBM Consulting Advantageは、財務と調達、マーケティング、IT、サイバーセキュリティー、データ・トランスフォーメーション、ハイブリッドクラウドなど、さまざまな分野で組織を支援します。
IBMのAIの活用調査では、AIの価値だけでなく、重要なインプットを提供し、AIに命を吹き込む、人間による対応と専門家の重要性も明らかになりました。AIは業種・業務を変革する可能性を秘めています。しかし、人間の従業員の微妙な理解と決定的な専門知識がなければ、組織はリーダーになることはなく、AIランドスケープが提供するものを見逃す可能性があります。
