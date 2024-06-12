悪名高いMorrisワームのレガシーをベースにしたこの最新の亜種では、ユーザーの操作を必要とせずに生成AI Eメール・アシスタントを侵害する高度な手法が使われています。一例として、研究者たちは細工されたEメールコンテンツがAIを欺いて悪意のあるコマンドを実行させ、データ窃盗、Eメールアカウントの乗っ取り、相互接続されたシステム全体への自動的なマルウェアの伝播を引き起こす仕組みを実証しています。

生成AIメール・アシスタントのエクスプロイテーションには、主に自然言語処理機能を操作してセキュリティー対策を回避し、不正なアクションを実行することが含まれます。最近のインシデントでは、研究者らは、注意深く細工された一見無害に見えるプロンプトが、AIアシスタントをトリガーして悪意のあるコマンドを実行させ、機密データへの不正アクセスや、無防備な受信者へのマルウェアを仕込んだEメールの拡散につながる仕組みを明らかにしました。