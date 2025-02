モダナイゼーション10の罠｜9.現行保証の罠

「業務継続性」の担保の観点でテスト戦略を立てていくことが重要です。システムの特徴や業務の優先度、予算などによりテスト戦略が異なってくるため、どこまでどういった確認を行うのかをプロジェクトの序盤から議論を深めていく必要があります。今回ご紹介したような品質の積み上げ方を参考に、各プロジェクトでの検討にお役立てください。

本ブログでは、モダナイゼーションを進めるうえで陥りがちな10の罠について、IBMの経験に基づき、傾向と乗り越え方をシリーズでお伝えしております。今後の解説もぜひご覧ください。

参考文献

システム再構築を成功に導くユーザガイド(IBM外のWebサイトへ)

脚注

※1 ADDI(IBM Application Discovery and Delivery Intelligence):IBMのメインフレーム・アプリケーションの分析プラットフォーム。保守開発における変更時の相互関係の分析などに使用するが、モダナイゼーション・プロジェクトにおいても資産の関係性分析やCRUD分析が行えるため積極的な活用をお勧めする

※2 IBM Z Virtual Test Platform(ZVTP):既存ミドルウェアやデータを必要とせず、開発者およびテスト担当者がトランザクション・テストおよびバッチ・テストを実行するための機能を提供するプラットフォーム。キャプチャー・アンド・リプレイ機能により、テストデータ準備やテスト実行作業負荷を軽減する

※3 IBM Z Development and Test Environment(ZD&T):メインフレーム・アプリケーションのデモンストレーション、開発、テストおよび教育のためのプラットフォーム。z/OSの開発環境をエミュレートし、Linux環境での実行が可能

※4 GTAM:Guide and Toolkit for Application Modeling Test Toolの略。オープン・ソースのSeleniumおよびAppiumをコア・エンジンとするUIテスト自動化ソリューション。画面モデルを元にテスト・スクリプトの作成を支援し、テスト自動化でハードルとなるテスト・スクリプトの開発・保守の負荷を軽減する



