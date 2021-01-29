現代の宇宙探査が仕事の世界を変革

米国の宇宙計画にヒントを得たイノベーションは、最終的に地球上の生活を改善するのに役立っています。義肢、PC、カメラ電話、フォイルブランケット、メモリー・フォーム、さらにはテニスシューズなど、それぞれを支えるテクノロジーは、航空機や宇宙船、そしてこれらの航空機内のパイロットや宇宙飛行士の特定のニーズに応えるために開発されたものです。今日、イノベーションの流れは逆になっています。ビジネスのイノベーションは宇宙旅行と宇宙経済の原動力となっています。AI、機械学習、エッジコンピューティング、量子コンピューティング、IoT（モノのインターネット）、ブロックチェーンは宇宙旅行をより効率化し、データ収集のコストを削減し、そのデータに含まれる洞察の発見を加速させました。

これらのイノベーションと成長分野は、自動車メーカーの立ち上げ、アシスト・サービス・プロバイダーの立ち上げ、宇宙ゴミ収集業者と管理者、鉱物および金属鉱業業者、宇宙観光プロモーター、衛生の修理や保守など、多くのサービスおよびサポート企業にインスピレーションを与えています。この規模のセクターを維持するために必要とされる企業のリストは、ほぼ無限にあります。