現代の宇宙探査が仕事の世界を変革

80年代と90年代初頭には、World Wide Webがいつの日によってもたらされる影響を想像できる人はほとんどいませんでした。それが私たちのビジネスや私生活に不可欠な、至る所に浸透するものになるという考えは、笑えるように思えました。50年代以降、人々は宇宙探査を同様に見てきました。人々はそれが興味深いと感じていますが、ほとんどの場合、それは平均的な人ではなく、航空宇宙エンジニアや科学者のための領域と認識しています。最近の商業宇宙ベンチャー企業の台頭により、その認識は変わり始めていますが、完全には変わりません。世界の宇宙セクターは転換点に立っていますか？私たちは、働き方における次の大きなトランスフォーメーションの始まりを迎えているのでしょうか。主要な指標は、まさにそれが起こっていることを示しています。
世界の宇宙経済は2016年に3,450億米ドルを生み出しました（ibm.com外部へのリンク）。民間部門の予測者たちは、この傾向は続くことが予想されており、2040年までに1兆ドルから1兆5000億ドルの成長が予測されています（ibm.com外部へのリンク）。今日のビジネス世界には、このレベルの投資を推進している4つの側面があります。
米国の宇宙計画にヒントを得たイノベーションは、最終的に地球上の生活を改善するのに役立っています。義肢、PC、カメラ電話、フォイルブランケット、メモリー・フォーム、さらにはテニスシューズなど、それぞれを支えるテクノロジーは、航空機や宇宙船、そしてこれらの航空機内のパイロットや宇宙飛行士の特定のニーズに応えるために開発されたものです。今日、イノベーションの流れは逆になっています。ビジネスのイノベーションは宇宙旅行と宇宙経済の原動力となっています。AI、機械学習、エッジコンピューティング、量子コンピューティング、IoT（モノのインターネット）、ブロックチェーンは宇宙旅行をより効率化し、データ収集のコストを削減し、そのデータに含まれる洞察の発見を加速させました。
これらのイノベーションと成長分野は、自動車メーカーの立ち上げ、アシスト・サービス・プロバイダーの立ち上げ、宇宙ゴミ収集業者と管理者、鉱物および金属鉱業業者、宇宙観光プロモーター、衛生の修理や保守など、多くのサービスおよびサポート企業にインスピレーションを与えています。この規模のセクターを維持するために必要とされる企業のリストは、ほぼ無限にあります。
宇宙探査と利用の協力と管理の指針となる共通原則を採用することは、この分野の成熟度と、それがビジネスの世界で果たす認識のもう1つの兆候です。2020年10月、創設メンバー8カ国は、宇宙における探査、科学、商業活動のための共有ビジョンをまとめた文書である「アルテミス協定」（ibm.com外部へのリンク）に署名しました。この基準の対象は以下のとおりです。
NASAはArtemisプログラムを主導しており、他の世界的なパートナーや国家がこの取り組みに参加することを期待しています。
世界的な宇宙経済が仕事のトランスフォーメーションの先駆者である場合、今日の企業はどのようにしてそれに備えることができるでしょうか。80年代の企業がインターネットの可能性を想像するのに苦労したように、今日の企業も宇宙探査と世界的な宇宙経済の変革の可能性を理解するのに苦労しているかもしれません。準備の重要なポイントは、この分野でビジネスが果たす可能性のある役割を視覚化し、何が可能かについて長期的な視野を持つことかもしれません。そのためには、AIや機械学習など、この分野で求められるテクノロジーをより熟知する必要があるかもしれません。チームがトランスフォーメーションの準備ができるようにするため、スキル・トレーニングを通じて労働力への投資が必要になる場合があります。そのためには、その分野で経験を積んだ組織やそれを支えるテクノロジーとのパートナーシップが必要になるかもしれません。宇宙自体と同じように、可能性は無限です。
