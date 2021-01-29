タグ
ビジネス・オペレーション

現代の宇宙探査が仕事の世界を変革

中央に4つの正方形を持つ赤い図形とグラフの抽象的なイメージ

80年代と90年代初頭には、World Wide Webがいつの日によってもたらされる影響を想像できる人はほとんどいませんでした。それが私たちのビジネスや私生活に不可欠な、至る所に浸透するものになるという考えは、笑えるように思えました。50年代以降、人々は宇宙探査を同様に見てきました。人々はそれが興味深いと感じていますが、ほとんどの場合、それは平均的な人ではなく、航空宇宙エンジニアや科学者のための領域と認識しています。最近の商業宇宙ベンチャー企業の台頭により、その認識は変わり始めていますが、完全には変わりません。世界の宇宙セクターは転換点に立っていますか？私たちは、働き方における次の大きなトランスフォーメーションの始まりを迎えているのでしょうか。主要な指標は、まさにそれが起こっていることを示しています。

世界的な宇宙経済の成長が期待される

世界の宇宙経済は2016年に3,450億米ドルを生み出しました（ibm.com外部へのリンク）。民間部門の予測者たちは、この傾向は続くことが予想されており、2040年までに1兆ドルから1兆5000億ドルの成長が予測されています（ibm.com外部へのリンク）。今日のビジネス世界には、このレベルの投資を推進している4つの側面があります。

  1. 大量のデータを使用しています。世界中の企業は、毎分生成されている膨大なデータに含まれる価値を認識し、マイニングすることで、データの優位性を獲得しようとしています。そのデータはますます、衛星で取得され、共有されています。その需要が、地球を周回する衛星の増加につながったのです。
  2. より強力なデータ・セキュリティーの必要性データは、その価値が認められ、「新しい石油」と呼ばれることがよくあります。私たちは大切なものを保護しており、宇宙分野の投資の多くは、衛生や宇宙車両によって取得、分析、共有された情報の保護に重点を置いています。
  3. かつてないほど高速な通信と処理への需要。顧客とそのニーズにどれだけ迅速に対応できるかは、競合他社との重要な差別化要因になっています。低地球軌道（LEO）衛生は、低遅延、グローバル、そしてより高速な通信を可能にします。
  4. 希少元素（REE）の不足。REEは、私たちが毎日使用するテクノロジーの多くで必要とされる金属、合金、鉱物です。企業は、地球の天然資源の採掘と使用の方法についてこれまで以上に注意を払い、供給が有限であることを認識したいと考えています。宇宙分野では、他の地球や小惑星からの資源の採掘に基づいた新しい鉱業産業が誕生しています。

変化するイノベーションの流れ

米国の宇宙計画にヒントを得たイノベーションは、最終的に地球上の生活を改善するのに役立っています。義肢、PC、カメラ電話、フォイルブランケット、メモリー・フォーム、さらにはテニスシューズなど、それぞれを支えるテクノロジーは、航空機や宇宙船、そしてこれらの航空機内のパイロットや宇宙飛行士の特定のニーズに応えるために開発されたものです。今日、イノベーションの流れは逆になっています。ビジネスのイノベーションは宇宙旅行と宇宙経済の原動力となっています。AI、機械学習、エッジコンピューティング、量子コンピューティング、IoT（モノのインターネット）、ブロックチェーンは宇宙旅行をより効率化し、データ収集のコストを削減し、そのデータに含まれる洞察の発見を加速させました。

これらのイノベーションと成長分野は、自動車メーカーの立ち上げ、アシスト・サービス・プロバイダーの立ち上げ、宇宙ゴミ収集業者と管理者、鉱物および金属鉱業業者、宇宙観光プロモーター、衛生の修理や保守など、多くのサービスおよびサポート企業にインスピレーションを与えています。この規模のセクターを維持するために必要とされる企業のリストは、ほぼ無限にあります。

共有基準のグローバルな受け入れ

宇宙探査と利用の協力と管理の指針となる共通原則を採用することは、この分野の成熟度と、それがビジネスの世界で果たす認識のもう1つの兆候です。2020年10月、創設メンバー8カ国は、宇宙における探査、科学、商業活動のための共有ビジョンをまとめた文書である「アルテミス協定」（ibm.com外部へのリンク）に署名しました。この基準の対象は以下のとおりです。

  • 平和と透明性の高い活動の約束
  • 国際的で相互運用可能な標準の開発
  • 必要に応じて緊急支援を行う約束
  • 空間オブジェクトの登録
  • 科学データのオープンな共有
  • 歴史的な宇宙サイトと人工物の保護
  • 宇宙資源の抽出と使用に関して1967年の宇宙条約の基準に従う協定
  • 安全ゾーンを遵守し、衝突回避の推進
  • 破片と宇宙船の廃棄計画

NASAはArtemisプログラムを主導しており、他の世界的なパートナーや国家がこの取り組みに参加することを期待しています。

トランスフォーメーションの準備は整った

世界的な宇宙経済が仕事のトランスフォーメーションの先駆者である場合、今日の企業はどのようにしてそれに備えることができるでしょうか。80年代の企業がインターネットの可能性を想像するのに苦労したように、今日の企業も宇宙探査と世界的な宇宙経済の変革の可能性を理解するのに苦労しているかもしれません。準備の重要なポイントは、この分野でビジネスが果たす可能性のある役割を視覚化し、何が可能かについて長期的な視野を持つことかもしれません。そのためには、AIや機械学習など、この分野で求められるテクノロジーをより熟知する必要があるかもしれません。チームがトランスフォーメーションの準備ができるようにするため、スキル・トレーニングを通じて労働力への投資が必要になる場合があります。そのためには、その分野で経験を積んだ組織やそれを支えるテクノロジーとのパートナーシップが必要になるかもしれません。宇宙自体と同じように、可能性は無限です。

 