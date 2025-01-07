ハイブリッド型の働き方を採用する組織が増えるにつれ、モバイル・デバイスのセキュリティーは単なる選択肢ではなくなっています。外出先でもビジネス・データにアクセスできる世界では、従業員とITチームはモバイル・セキュリティーを真剣に考える必要があります。適切な保護策を講じないと、モバイル・デバイスの生産性向上というメリットよりも、セキュリティーリスクの増大が上回ってしまう可能性があります。

IBM MaaS360 Mobile Threat Defense アドオン(ProfessionalおよびAdvanced)は、IBM MaaS360プラットフォームおよびエンタープライズモビリティ市場のエンドポイント・セキュリティー機能における大きな進化を示しています。この新しいアドオンは、デバイス、ユーザー、脅威、脆弱性を統合エンドポイント管理およびセキュリティー・プラットフォームに統合します。MaaS360 Mobile Threat Defenseは、デバイス管理、モバイル脅威対策の機能を備え、既存のサイバーセキュリティー・スタックにシームレスに統合できるほか、AI駆動型のセキュリティー・インサイトを提供して、脅威の評価と対応を促進します。

IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advancedは、組織がモバイル・デバイスの防御策を採用し活用する方法が大きく進歩したことを示しています。IBM MaaS360の統合拡張機能である、IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advancedは、完全に自動化されたデプロイメントとゼロタッチのデバイス有効化により、シンプルさとセキュリティーを単一のソリューションに統合します。このプラットフォームは、機械学習を活用したオンデバイス保護を提供し、ほぼリアルタイムのダッシュボードにより、リスクの高いユーザーやデバイスを特定し、高度で持続的なモバイル脅威を検知して対応します。

MaaS360統合エンドポイント管理（UEM）とMaaS360 Mobile Threat Defense Professionalのアドオンを組み合わせることで、トップクラスのエンドポイント管理とモバイル脅威対策を結びつけた、包括的で統合されたエンドツーエンドのソリューションをIT管理者に提供します。管理者は、きめ細かなエンドポイント・セキュリティー・ポリシーと事前対応型の自動脅威検知・対応によって、モバイル・エコシステムを集中制御ポイントから管理・保護できます。

これらのサービスは、進化するモバイル脅威に対する保護を組織に提供します。また、企業のデータと従業員のプライバシーに対するリスクを軽減しながら、従業員の生産性を向上させます。

IBM MaaS360プラットフォームの大きな進化や、IBM MaaS360 Mobile Threat Defenseがモバイルユーザーや企業データを高度なモバイル脅威から簡単に守る方法についての詳細を知りたい方は、1月14日に開催される無料のWebセミナーにこちらからご登録ください。