モバイル・ファースト／モバイル・ラストの世界では、多くの従業員の仕事の一日はモバイル・デバイスで始まり、モバイル・デバイスで終わります。モバイル・デバイスは現在、生産性とコミュニケーションに不可欠なツールとなっています。多くの組織がハイブリッド作業環境に移行する中、モバイル・デバイスは企業内で最も保護されていないデバイスであることが多く、ソーシャル・エンジニアリング攻撃を仕掛けるプラットフォームとなるため、悪意のある攻撃者にとって格好の標的となっています。
一般的にウイルス対策ソフトウェアとサイバーセキュリティプロトコルで十分に保護されている従来のコンピューターとは異なり、モバイル・デバイスはユーザーの認識と適切な保護が不足しているために脆弱なままになることがよくあります。
モバイル・デバイスには独自の脆弱性があり、サイバー犯罪者がその脆弱性をエクスプロイトするケースが増えています。しかし、モバイル・デバイスのセキュリティーは歴史的にあまり注目されていなかったため、ほとんどのユーザーやITチームはこれらのリスクを十分に認識していません。この認識の不足は、多くの場合、タイムリーなアップデートや不可欠なセキュリティー・ソフトウェアのインストールなどのサイバー衛生の欠如につながり、増加するサイバー脅威に対してデバイスが脆弱な状態に陥ることになります。
モバイル・デバイスは、さまざまなアプリケーションに依存し、パブリック・ネットワークに接続します。つまり、ポケットやバッグの中に機密データを入れて持ち運んでいる状態になるため、デスクトップやノートPCとは異なるセキュリティーの課題に直面しています。モバイル・デバイスがより大きなリスクに晒される理由をいくつかご紹介します。
上記の脆弱性以外にも、すべてのユーザーとITチームが認識すべき特定のモバイル脅威があります。
モバイルの脅威は増加の一途をたどっていますが、攻撃のリスクを軽減する方法はあります。個人や組織は、モバイル・デバイスを保護し、機密データを保護するための事前対応型の対策を講じることができます。オペレーティング・システムの定期的な更新、モバイル・セキュリティー・ソフトウェアの使用、強力な認証の採用は、モバイル・デバイスを保護するために不可欠なステップです。さらに、アプリの権限を制限し、従業員のサイバーセキュリティー・トレーニングを促進することで、リスクを大幅に軽減できます。
企業にとって、IBM MaaS360のようなモバイル・デバイス管理(MDM) ソリューションの導入は特に価値があります。MDMは極めて重要な制御と可視性を提供するため、組織はセキュリティー・ポリシーを適用し、デバイスをリモートで管理し、デバイスの紛失または盗難時にデータを消去することができます。これにより、企業のリソースにアクセスするすべてのモバイル・デバイスに対して包括的なセキュリティーを確保できます。
ハイブリッド型の働き方を採用する組織が増えるにつれ、モバイル・デバイスのセキュリティーは単なる選択肢ではなくなっています。外出先でもビジネス・データにアクセスできる世界では、従業員とITチームはモバイル・セキュリティーを真剣に考える必要があります。適切な保護策を講じないと、モバイル・デバイスの生産性向上というメリットよりも、セキュリティーリスクの増大が上回ってしまう可能性があります。
IBM MaaS360 Mobile Threat Defense アドオン(ProfessionalおよびAdvanced)は、IBM MaaS360プラットフォームおよびエンタープライズモビリティ市場のエンドポイント・セキュリティー機能における大きな進化を示しています。この新しいアドオンは、デバイス、ユーザー、脅威、脆弱性を統合エンドポイント管理およびセキュリティー・プラットフォームに統合します。MaaS360 Mobile Threat Defenseは、デバイス管理、モバイル脅威対策の機能を備え、既存のサイバーセキュリティー・スタックにシームレスに統合できるほか、AI駆動型のセキュリティー・インサイトを提供して、脅威の評価と対応を促進します。
IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advancedは、組織がモバイル・デバイスの防御策を採用し活用する方法が大きく進歩したことを示しています。IBM MaaS360の統合拡張機能である、IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advancedは、完全に自動化されたデプロイメントとゼロタッチのデバイス有効化により、シンプルさとセキュリティーを単一のソリューションに統合します。このプラットフォームは、機械学習を活用したオンデバイス保護を提供し、ほぼリアルタイムのダッシュボードにより、リスクの高いユーザーやデバイスを特定し、高度で持続的なモバイル脅威を検知して対応します。
MaaS360統合エンドポイント管理（UEM）とMaaS360 Mobile Threat Defense Professionalのアドオンを組み合わせることで、トップクラスのエンドポイント管理とモバイル脅威対策を結びつけた、包括的で統合されたエンドツーエンドのソリューションをIT管理者に提供します。管理者は、きめ細かなエンドポイント・セキュリティー・ポリシーと事前対応型の自動脅威検知・対応によって、モバイル・エコシステムを集中制御ポイントから管理・保護できます。
これらのサービスは、進化するモバイル脅威に対する保護を組織に提供します。また、企業のデータと従業員のプライバシーに対するリスクを軽減しながら、従業員の生産性を向上させます。
IBM MaaS360プラットフォームの大きな進化や、IBM MaaS360 Mobile Threat Defenseがモバイルユーザーや企業データを高度なモバイル脅威から簡単に守る方法についての詳細を知りたい方は、1月14日に開催される無料のWebセミナーにこちらからご登録ください。