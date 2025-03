Microsoftのパートナー・アワードで3冠受賞を達成

IBMは多様なパートナー企業と連携し、お客様ニーズに最も適したテクノロジー・ソリューションの活用をサポートしています。なかでもMicrosoftとはグローバルレベルで密に連携し、様々な実績が生まれています。

これら実績に基づきIBMは、「Microsoft US Partner of the Year 2023」において「GSI Growth Champion Award」、「Microsoft Japan Partner of the Year 2023」では「Industrials and Manufacturing Award」を受賞。更に「Microsoft Top Partner Engineer Award」も受賞し、IBMがMicrosoft Azure(以下Azure)活用においても、その技術力を発揮できると示すことができました。

本稿では各賞の内容と受賞理由、今後の展開についてご紹介します。