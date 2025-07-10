聞き覚えがあるでしょうか？あなたは企業にAIを導入したいと考えていますが、その価値を証明する方法や投資資金を調達する方法がわかりません。「ステージ・ゲーティング」モデルは、長期的な影響を測定して価値を証明し、その後のAI作業に向けた資金調達を解き放つのに役立ちます。
AI の成果を測定したい人は誰でも、明らかではない可能性のある成果に対して心を開く必要があります。企業は多くの場合、生産性のみに焦点を当てています。より広範な成果について考えてみましょう：コスト効率化（例えば市場投入期間の短縮）や収益成長の促進（例えば顧客離れの減少）などです。
また、テストと実験の考え方を持ち、KPIを測定して次のステップを判断することに重点を置く必要もあります。また、次のステップを常に模索する必要があります。AI は「一度で完了する」タイプの投資ではありません。ガバナンス、研修、多職種の労働力、保守などが必要です。採用が進み、ユースケースが拡大するにつれて、時間とともにリターンが増加します。
AI の実装は、多額の先行投資を要する困難な作業のように思えるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。一度に多くのAIソリューションに投資するのではなく、組織に最もビジネス的な影響をもたらすと考えられるものから始めましょう。
考えてみましょう。組織内で最も大きな効果をもたらすことができる場所はどこでしょうか。収益を増やしてAIの実装コストを相殺しますか、それともコストを削減して次の段階の作業に資金を投入するかを選択しますか？
「ステージ・ゲーティング」プロセスを使用することで、より大きなコミットメントを行う前に、AI搭載ソリューションの有効性と影響を評価できます。
まず、組織内の主な大枠の「ワークフロー」または機能領域を特定します。航空会社の場合、これは発券と予約、空港での航空機の保守と移動のための地上業務、または飛行機内での乗客の体験などの分野です。
次に、大きなワークフローの中に「ワークフローセグメント」を個別に作成します。AIの各分野の専門家と協力して、ワークフロー・セグメントにプラスの影響をもたらす可能性のあるAIのユースケースの開発を開始します。これらのAIユースケースは、あなたの潜在的な最小実行可能製品 (MVP) の「機能」となります。
まず、AI機能が影響を与える可能性のある5つのワークフロー・セグメントを選び、大まかな財務予測をいくつか実行します。そのためには、AIがそのワークフロー・セグメントに与える潜在的な影響について、少なくとも50～60％の精度で財務予測を行えるように、収益とコストの要因を理解する必要があります。
収益とコストの推進要因を理解するということは、どのような「レバー」やワークフロー・セグメントの一部が収益やコストに直接影響を与えるかを把握する必要があるということです。たとえば航空会社の場合、機内での潜在的な収益促進要因としては、Wi-Fi インターフェースや機内エンターテイメント システムからのアップセルが考えられます。逆に、潜在的なコスト要因としては、機内のケータリングが考えられます。
次に、初期の開発とテストに資金を投入するAI MVP機能を決定します。どの機能をテストするかを決定する際には、考慮すべき要素がいくつかあります。
• 考慮すべき 2 つの共通要素は、推定される潜在的な影響と実装の実現可能性です。Y 軸に影響度、X 軸に実現可能性を示すマトリックスに機能をプロットすると、最も大きな影響をもたらしながら最も実現可能な機能を簡単に特定できます。
• どのくらいの規模のユーザーベースにリーチしたいかも考慮する必要があります。例えばITチームのように、非常に熱心な少数のユーザーに大きな影響を与える機能もあります。あるいは、一般的なユースケースを社内の全員に伝え、日常のワークフローでの AI への理解を深めたいと思うかもしれません。
• 最初に 1 つの機能、2 つの機能、またはそれ以上の機能を選択するかどうかは、開始するために必要な資金の額によって決まります。相乗効果のある複数の機能（つまり、同じエンドユーザー、同様の開発と統合のパターン）がある場合、それらを一緒に展開することで、より多くの価値を生み出せるかもしれません。
• 財務的な影響は、意思決定において重要な要素です。特に最初に選択した機能では、収益や節約につ意思決定なげて次の仕事の解き放つにつなげたいと考えているからです。
テストの時間枠を含む測定および実験計画を作成します。次の点を考慮してください。
• この新しい機能をいくつのサイトまたは潜在顧客に対してテストする予定ですか？
• KPIについて統計的に有意な情報を得るために、十分なサンプル・サイズを確保できますか？
• KPIは測定可能ですか？
• どのようにして測定しますか？AIソリューションの影響を特定できる形でデータを収集・分析する仕組みはありますか?
• どのくらいのデータが必要で、どのくらいの期間テストする必要がありますか？
前述の例を使うと、航空会社はすべての顧客やサービスエリアに展開する前に、特定の空港でのみ、またはエリート会員のみで AI ソリューションの MVP をテストすることを検討するかもしれません。
計画を立てたら、組織のガバナンス・プロセスを経て、MVPが会社の大きな目標と一致していることを確認し、プロジェクトの資金を確保します。
管理機関は、特に AI のような新しいテクノロジーに関して、MVP のサポートとビジョンの設定を調整する上で重要です。IBMとペプシコ社の取り組みを通じて実証されたように、ペプシコ社のガバナンス委員会は、責任あるAI原則に照らしてユースケースを評価、検証、承認することで、 AIアイデアを合理化するのに役立っています。また、取締役会では、将来のMVPでの成功を促進するためのリスクの軽減を支援しながら、ベスト・プラクティスと推進要因を共有します。
資金が確保されたら、MVPの開発と実装が可能です。AIを使った実験を行うためのこのガイドでは、パイロットユーザーの選択、関連するユースケースの定義、トレーニングとサポートの提供など、実験の方法に関するヒントを共有しています。
MVPを展開した後、ステップ4で整理したデータ機能を活用し、設定したKPIの追跡を開始します。AI技術は（製品利用状況）を活用してKPI自体を追跡したり、出力や調査などの他の方法を通じて追跡したりすることが可能です。これは、ステップ 4 で作成した戦術に応じて変わります。
MVPが設定されたKPIを達成するために成果を上げている場合、AI機能の本格的な導入に向けた資金提供を進めるかどうかを判断します。航空会社は現在、サービスを提供しているすべての空港のすべての顧客にAIソリューションを導入することを検討しているかもしれません。
並行して、新しい一連のMVP機能に次の資金を利用するかどうかを決定します。このMVPの成功を踏まえると、同じフレームワークを使用して他の取り組みを追求することは理にかなっていると言えます。
KPIが期待を達成できなかった場合は、根本的な理由を調査します。ユーザーは期待通りにテクノロジーに関わらなかったのでしょうか?その場合は、より強固なチェンジ・マネジメントのストラテジーの導入が必要になるかもしれません。テクノロジーはすべてのKPIを満たしていなかったのか、それとも1つだけ満たさなかったのでしょうか？
テクノロジーを別の方法で適用することを検討したり、KPIを再定義したりする必要があるかもしれません。テクノロジーが単に期待通りに機能しなかったのでしょうか？その場合は、技術サポートを依頼するか、新しいソリューションを探しましょう。
適切な考え方と、データと実験に基づいた方法論的プロセスがあれば、企業は AI をスマートかつ有益な方法で実装できるようになります。
次は、AI を効果的に実装する方法をお読みください。ステージゲートを次々と突破していく中で、企業全体でAIを拡張する方法を探求してください。
AIの投資対効果を高めるために、主要な分野で生成AIの活用を拡大することで、どのように革新的な新規ソリューションの構築、提供を支援し、変化をもたらすかを紹介します。
