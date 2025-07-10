聞き覚えがあるでしょうか？あなたは企業にAIを導入したいと考えていますが、その価値を証明する方法や投資資金を調達する方法がわかりません。「ステージ・ゲーティング」モデルは、長期的な影響を測定して価値を証明し、その後のAI作業に向けた資金調達を解き放つのに役立ちます。



AI の成果を測定したい人は誰でも、明らかではない可能性のある成果に対して心を開く必要があります。企業は多くの場合、生産性のみに焦点を当てています。より広範な成果について考えてみましょう：コスト効率化（例えば市場投入期間の短縮）や収益成長の促進（例えば顧客離れの減少）などです。

また、テストと実験の考え方を持ち、KPIを測定して次のステップを判断することに重点を置く必要もあります。また、次のステップを常に模索する必要があります。AI は「一度で完了する」タイプの投資ではありません。ガバナンス、研修、多職種の労働力、保守などが必要です。採用が進み、ユースケースが拡大するにつれて、時間とともにリターンが増加します。



AI の実装は、多額の先行投資を要する困難な作業のように思えるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。一度に多くのAIソリューションに投資するのではなく、組織に最もビジネス的な影響をもたらすと考えられるものから始めましょう。

考えてみましょう。組織内で最も大きな効果をもたらすことができる場所はどこでしょうか。収益を増やしてAIの実装コストを相殺しますか、それともコストを削減して次の段階の作業に資金を投入するかを選択しますか？



「ステージ・ゲーティング」プロセスを使用することで、より大きなコミットメントを行う前に、AI搭載ソリューションの有効性と影響を評価できます。