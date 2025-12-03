懇親会の前後に、何名かのパートナー企業の皆さまより、以下の質問にお答えいただきました。

パートナー企業の皆様にとって、

Maximoユーザー会の存在意義やそれに参加することの意味とは?

・ エクサ 高橋さん

ユーザーの「今の声」をどれだけ知っているか——。それが導入のご提案にも、インテグレーターとしての設計や実装にも効いてくると感じています。「今の声」を踏まえていなければ、お客様には響きませんから。そういった点からも、こうしたユーザー会の存在とそこに参加させていただけることは非常にありがたいですし、私たちにとって意義深いものです。

そして私が知らないだけかもしれませんが、IBMのMaximoユーザー会ほど、ユーザーがあらゆる面で前面に出ているものは珍しいのではないでしょうか。

・ INAP Vision 黒澤さん

これまでお客様とはオンラインですべてやりとりしていたんです。だから、こうして直接会ってコミュニケーションできるのは、今日ユーザー会があるからこそです。すごくありがたいですし、僕にとっては意義深いですね。

また、セミナーという形式よりも「共通テーマに取り組んでいる仲間」という感じがあって、そのせいか少し打ち解けた感じで話せるのもありがたいですね。

・ アクセンチュア 山下さん

ユーザー企業の実担当者の方の生の声が聞けて、それが他社の実担当者の方たちにどんな反応で受け止められているのかを直接目にできる。また、ユーザー企業同士が話している場に混ぜていただき、取り組みについての深掘った会話に加えていただける——こうした場がパートナー企業にも開かれているのは大変ありがたいです。

Maximoユーザー会には大きな魅力がありますね。これからも参加させていただくつもりです。

・ ソルパック 千葉さん

同窓会的な楽しさがありますし、導入支援をしたお客様が今どんな状況かを知ることができるのは、Maximo導入支援をするものとして価値が高いですね。

昨年参加させていただいた天城で一泊するものが「問題解決を目指し関係を深めるもの」だとしたら、今回の虎ノ門での半日開催は「情報を収集し関係を広げていくこと」なのかなという感じです。今後も一回おきくらいに両方を開催いただけるといいのかもしれませんね。

・ ソルパック 加賀さん

普段聞けないユーザー様事例と、そこでパートナー様がどんな作業を実施されたのかを見聞きできることの意味はやはり大きいですね。普段、そういう機会はほぼありませんから。

もちろんそれは手の内を明かすということでもありますが、それ以上にお互いの切磋琢磨につながっています。

また、新しい関係性が生まれるのもこうした場の魅力ですね。

来年のMaximoユーザー会でも、多くの新しい関係がきっと生まれることでしょう。

最後に、今回のMaximoユーザー会で全体司会という「大役」を務めた、2025年日本IBM新卒入社の名倉 明香里の感想を共有します。