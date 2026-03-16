AIワークロードを大規模に管理する

パイロットプログラムから本番環境へのアプリケーションの移行は、オペレーションが複雑になる局面です。 たとえば、金融サービス会社では、多くの場合、顧客対応アシスタントと並行してトランザクションをリアルタイムでスコアリングする不正アクセス検知モデルを実行します。 これらの各シナリオではレイテンシー要件、データ・レジデンシーのニーズ、コンプライアンス管理が異なります。
現在、実稼働中のほとんどの企業組織は、このような多数のシステムを同時に管理しています。システムを追加しても課題は容易にはならず、むしろ増大します。 IBM Institute for Business Value（IBV）の調査によると、経営幹部の77%が、競争力を維持するためにはAIを迅速に導入する必要があると回答しています。その一方で、組織のITインフラストラクチャーが企業全体でAIの拡張を支えることができると強く同意したのはわずか25％でした。
モデルのトレーニングとAIの推論には異なる要求があります。トレーニングには、専用のプロセッサーのクラスター全体で継続的に実行される大規模なコンピューティングが必要です。対照的に、推論は本番環境で実行され、生の処理能力よりもレイテンシーと可用性の方が重要です。
McKinseyによると、推論ワークロードは2030年までにAIコンピューティング全体の半分以上を占めるようになると予測されています。この変化は、モデルを効率的に実行することが、モデルを構築することと同じくらいビジネス上の喫緊の課題になりつつあることを意味します。 1
このような複雑さを考えると、AIワークロードを大規模に管理することは、単なるテクノロジーの問題ではありません。これは運用上の問題です。この作業を首尾よく実行できる組織は、インフラストラクチャー、ガバナンス、日常のオペレーション全体でベスト・プラクティスを確立している組織です。
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従来のワークロードと比較すると、AIワークロードは通常、非構造化データ（画像、テキスト、音声など）を処理するため、標準的なITインフラで想定されていない複雑さをもたらします。
コンピューティングは最も負荷のかかるリソースです。 トレーニングや推論には、グラフィック・プロセッシング・ユニット（GPU）やテンソール・プロセッシング・ユニット（TPU）が必要ですが、これらは標準的なコンピューティングよりもプロビジョニングや運用にコストがかかります。その結果、コストの予測可能性とリソース割り当てが継続的な課題になります。
データセンターのインフラストラクチャーは、さらに別の階層を加えます。AIワークロードのトレーニングには高度な冷却機能を備えた高密度コンピューティング・クラスターが必要ですが、推論ワークロードにはデータとアプリケーションへの低遅延のアクセスが必要です。どちらも、古いデータセンター・インフラストラクチャーには負荷をかけます。エネルギー制約も拡張性にますます影響を及ぼすようになっており、電力の可用性が重要な懸念事項となっています。
性能要件もより複雑になります。遅延やボトルネックによって本番アプリケーションが停滞することは許されません。推論ワークロードは、エッジ設定など、提供されるデータやアプリケーションの近くに配置する必要があります。
ガバナンスは、組織およびコンプライアンス・レベルでも複雑さをもたらします。システムが増えれば増えるほど、一貫したデータ・リネージュ、監査証跡、サイバーセキュリティー管理を維持するのは難しくなります。地域によって異なるデータ所在地とデータ主権の要件は、特に国境を越えて事業を展開する組織にとっては一層の課題となります。
最後に、運用上の専門知識は、多くの企業にスキル・ギャップをもたらします。ワークロードを本番稼動させるには、データエンジニアリング、機械学習オペレーション（MLOps）、インフラ管理といった専門知識が必要ですが、多くの組織はまだ開発途上です。
ライフサイクルの異なるステージで複数のシステムを管理することも、従来のITワークフローの枠を超えています。多くのチームは、その後に続く複雑さに対応する準備ができていません。
AIワークロードに関連する課題は確かに存在しますが、対処することはできます。以下の運用方法を一貫して適用することで、AIワークロードの大規模な管理に大きな違いをもたらすことが可能です。
チームごとにデプロイ方法が異なると、トラブルシューティングはサイロ化されてしまいます。
一貫性のあるAIデータ・パイプライン、共有監視ツール、共通の運用プロセスにより、システム数の増加に伴う摩擦が軽減されます。新しいチームはより早く業務に慣れ、品質も維持しやすくなります。
コンプライアンス要件は、後から追加するよりも最初から組み込む方がはるかに簡単です。
データ・レジデンシー、監査証跡、アクセス制御を後付けの要件ではなく、初日の要件として扱う組織は、規制が変わったときに再作業が少なくて済みます。地域をまたいで事業を展開する組織にとって、要件が大きく異なる可能性があるため、この取り組みは不可欠です。
実行環境でAIを実行するには、データエンジニアリング、モデルのオペレーション、インフラストラクチャー管理を理解している人材が必要です。ほとんどの組織では、その組み合わせはまだ構築中です。
採用、研修、外部パートナーシップなど、どのような方法であれ、ギャップを早期に埋めることで、業務を円滑に進め、コストを抑えることができます。
ローンチ時に優れたパフォーマンスを発揮したモデルが、6カ月後にも優れたパフォーマンスを発揮するとは限りません。データの変化、状況の変化、精度のずれは、ビジネス成果に影響が及ぶまでは必ずしも明らかになりません。
PrometheusやIBM Turbonomicのようなオブザーバビリティー・ツールは、あらゆる本番デプロイメントの重要な部分であり、レイテンシー、スループット、モデル・パフォーマンスを長期にわたって追跡します。再トレーニング・スケジュールや定期的な保守レビューにより、小さな問題が大きくなるのを防ぐことができます。
1種類のシステムであれば管理できるでしょう。しかし、チーム、ベンダー、コンプライアンス要件が異なる複数の環境にまたがる10種類のシステムとなれば、はるかに複雑な状況となります。
絶え間ない危機に見舞われることなく規模を拡大できる組織は、早い段階で組織構造を確立しているものです。つまり、明確なプロセス、明確な責任分担、そして本番環境で稼働するすべてのAIワークロードの可視性を維持するためのツールが必要だということです。
拡張性の高いAIワークロードの管理という課題に対応するには、専門的なAIインフラストラクチャーが必要となります。このインフラストラクチャーには、大規模言語モデル（LLM）のようなデータセンターとAIデータセンターの間での構築、トレーニング、デプロイをサポートできる大規模AIモデルのハードウェア、ソフトウェア、ネットワーキング、ストレージ・リソースが含まれます。モデルのデプロイメントから継続的なモニタリングまで、各段階には異なるインフラストラクチャーのニーズがあります。
AIワークロードを大規模に管理するためのインフラストラクチャー・コンポーネントには、以下の要素が含まれます。
今日、組織は、異なるベンダーのパブリッククラウド・サービスを組み合わせた、複数のクラウド・プロバイダーのインフラストラクチャーにまたがるハイブリッド・マルチクラウド環境に依存しています。
1つのIT環境ですべてのAIワークロード要件を処理できるわけではありません。Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、IBM Cloud、Google Cloudなどのプロバイダーがホストするパブリッククラウド・プラットフォームは、 ハイパースケール環境での大規模トレーニング・ワークロードに適したオンデマンドGPU容量を提供します。とはいえ、機密性の高い顧客データに関連する推論ワークロードは、規制要件を満たすためにオンプレミスまたはプライベートクラウドに保持しなくてはならないことがよくあります。
ハイブリッド・クラウドでは、組織は各ワークロードのニーズに基づいて配置を柔軟に決定できる一方、クラウドネイティブ・テクノロジーを環境全体で一貫して実行できるようになります。
AIのワークロード、特にモデル・トレーニングには、従来のエンタープライズ・システムを駆動する中央処理装置（CPU）ではなく、GPU（NVIDIAなど）やTPUなどの特殊な計算リソースが必要です。
TensorFlowやPyTorchのようなフレームワークは、このハードウェア上で動作するように構築されており、ワークロードを本番環境に移行する前の性能ベンチマークによく使用されます。デプロイメントの拡大に伴ってコスト効率を維持するには、トレーニング・サイクルと推論サイクルの両方でGPU使用率とリソース使用率を追跡することが不可欠です。
コンテナ化されたAIワークロードの大規模な管理方法を理解するには、最新のクラウドネイティブ・インフラストラクチャーの事実上のコンピューティング・ユニットであるコンテナから始めます。コンテナは、環境を問わず一貫して動作するオープンソースプラットフォームであるDockerなどのコンテナ・ランタイムを通じて、アプリケーションとその依存関係をポータブル・ユニットにパッケージ化します。
コンテナ・オーケストレーション・プラットフォームのKubernetesは、物理または仮想マシンなどのノードで構成されるKubernetesクラスター全体で、コンテナをデプロイ、スケール、管理する方法を自動化することができます。このアプローチにより、AIのワークロードが分散され、ロードバランシングとオートスケールによってリソースが効率的に使用されることが保証されます。
各ワークロードは独自のPodで実行され、Kubernetesがスケジュールして監視します。ある環境で構築およびテストされたAIワークロードは、システムをオンプレミスとクラウド間で移行する必要がある場合に、再構築せずに別の環境に移行できます。
モデルの構築と訓練には、信頼性の高いデータ・パイプラインを通じて大規模な データ・セットに迅速にアクセスする必要があります。システムはアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を通じて通信するため、モデル数が増えるにつれて、環境間で一貫したデータのルーティング、アクセス、統合が不可欠になります。
AI推論ワークロードには、本番環境で提供されるデータとAIアプリケーションへの低遅延の接続が必要です。 組織内のシステムの数が増えるにつれて、データの移動を管理し、品質を維持し、適切なデータが適切なモデルに到達することを確認することも困難になります。そこで登場するテクノロジーがAIストレージです。
MLOpsはDevOpsの原則を 機械学習（ML）とAIライフサイクルに適用し、 CI/CDパイプラインを通じてモデルの構築、テスト、デプロイ、監視を行います。このライフサイクルには、モデルの提供から継続的な生産管理までが含まれます。
機械学習オペレーション（MLOps）がないと、モデルがドリフトし、再トレーニングが遅れ、チームはレイテンシーやスループットなどの主要なパフォーマンス・メトリクスを把握できなくなります。
GenAIOpsはMLOpsを生成AIに拡張し、基盤モデル、RAGシステム、AIエージェントが新たな運用パターンを導入します。情報を取得する従来型チャットボットは比較的簡単に監視できます。バーチャル・アシスタントのようなエージェント型AIシステムは非線形な方法で動作し、複数のシステムやエンドポイントにわたって行動を選択し、調整を行うことができます。
スケーラブルなAIワークロードを管理すると、複雑なAIシステムを運用する企業にさまざまなメリットがもたらされます。
AIワークロードの大規模な管理は、業種・業務によって異なりますが、コスト、コンプライアンス、信頼性などの中心的な課題は各分野で共通して発生しています。
以下にいくつかの例を示します。
保険会社は、多くの場合、保険金請求処理から不正アクセス検知まで、一度に数十のAIワークロードを実行し、それぞれに異なるデータ要件とコンプライアンス管理を適用します。本番環境でその量を管理するということは、それらすべてでギャップなく高い性能を維持することを意味します。
患者データと並行して医療画像を処理する医療組織は、厳しいデータ保存要件に直面しており、多くの場合、特定のAIワークロードをパブリッククラウドに移行することができずにいます。処理はデータが存在する場所の近くで行う必要があり、これがその後のすべてのインフラストラクチャーの決定に影響を与えます。
ピークシーズンに先立ってパーソナライゼーションモデルをスケーリングする小売業者は、コンピューティング・リソースを迅速に起動し、需要の急増に対応し、効率的にスケールダウンする必要があります。課題は、ビジネスが必要とするときにインフラストラクチャーが対応できるようにすることです。
工場の各フロアで予知保全モデルを運用するメーカーは、エッジでの低遅延処理と、復讐の拠点にわたる一元的な可視化を必要としています。システムがダウンすると、単なるITの問題ではなく、生産活動を停止させることになります。
IBM Zは、企業向けオペレーティング・システムとIBM Zソフトウェアを実行し、AIの精度、生産性、俊敏性の向上を実現するIBM Telumプロセッサーを搭載した最新のインフラストラクチャー・ファミリーです。
最新のKubernetesワークロード向けに、スケーラブルなストレージ、データ保護、統合管理を提供するハイブリッドクラウド、コンテナネイティブ・プラットフォームです。
IBMは、ハイブリッド・バイ・デザイン戦略により、企業全体への影響を加速するAIインフラストラクチャー・ソリューションを提供しています。
IBM®コンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。
1「The next big shifts in AI workloads and hyperscaler strategies（邦題：AIワークロードとハイパースケーラー・ストラテジーの次の大きな変化）」, McKinsey & Company社、2025年12月