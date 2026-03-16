AIワークロードを大規模に管理する

パイロットプログラムから本番環境へのアプリケーションの移行は、オペレーションが複雑になる局面です。 たとえば、金融サービス会社では、多くの場合、顧客対応アシスタントと並行してトランザクションをリアルタイムでスコアリングする不正アクセス検知モデルを実行します。 これらの各シナリオではレイテンシー要件、データ・レジデンシーのニーズ、コンプライアンス管理が異なります。

現在、実稼働中のほとんどの企業組織は、このような多数のシステムを同時に管理しています。システムを追加しても課題は容易にはならず、むしろ増大します。 IBM Institute for Business Value（IBV）の調査によると、経営幹部の77%が、競争力を維持するためにはAIを迅速に導入する必要があると回答しています。その一方で、組織のITインフラストラクチャーが企業全体でAIの拡張を支えることができると強く同意したのはわずか25％でした。

モデルのトレーニングとAIの推論には異なる要求があります。トレーニングには、専用のプロセッサーのクラスター全体で継続的に実行される大規模なコンピューティングが必要です。対照的に、推論は本番環境で実行され、生の処理能力よりもレイテンシーと可用性の方が重要です。

McKinseyによると、推論ワークロードは2030年までにAIコンピューティング全体の半分以上を占めるようになると予測されています。この変化は、モデルを効率的に実行することが、モデルを構築することと同じくらいビジネス上の喫緊の課題になりつつあることを意味します。 1

このような複雑さを考えると、AIワークロードを大規模に管理することは、単なるテクノロジーの問題ではありません。これは運用上の問題です。この作業を首尾よく実行できる組織は、インフラストラクチャー、ガバナンス、日常のオペレーション全体でベスト・プラクティスを確立している組織です。