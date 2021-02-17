AI、IoT、ブロックチェーンで産業の未来を見据える

技術的な組み合わせを利用することで、産業は複数のメリットを得て、最高のパフォーマンスを発揮することができます。例えば、以下のようなメリットがあります。

産業プロセスの自動化

時間の節約と余剰コストの削減

分散型環境の構築

より深い洞察を得る

データ・セキュリティーの強化

大量のデータへのアクセス

エネルギー消費量の最適化

スマートコントラクトの改善

Porsche社を例に挙げると、同社は正式に車両でブロックチェーンの概念をテストした最初の自動車メーカーです。同社はドイツの企業XAINと協力して、自動車を自動化するテクノロジーを導入しました。全体的な考え方は、データ駆動型の技術でドライバーの安全を確保することです。ドライバーは、スマートフォンを使用して、周囲のコネクテッドカーから一貫して受信しているブロックチェーン上の交通データにアクセスできるようになります。これにより、有用なデータを通じて予知保全と自動運転を促進し、より快適でスムーズな運転体験を実現します。

株式ビジネスについては、多くのスタートアップ企業が株式市場を予測するためにAIの概念を導入しています。これは主に、株式という非常に疑わしい性質に由来するものです。トレーダーやブローカーは、予想、予測、取引の検証に関して市場を管理するための革新的なツールおよびコンセプトを必要としています。そのため、AIなどのハイエンド・テクノロジーは、株式市場で効果的な成果を得るための大きな需要があります。

人工知能の前には、業界における技術的な拡大と並行して進化し続ける長い道のりがあり、ブロックチェーンはその方向に進む上で当然の相棒になると思われます。統計的には、AIは各業界で約100億米ドルのROIを生み出すと見られています。また、McKinseyの予測によれば、AIは2025年末までに、19の業界において年間3.5～5.8兆米ドルの価値を生み出します。このほとんどの業界が、IoT、AI、ブロックチェーンの概念を組み合わせてスマートシティ・プロジェクトの実装に取り組んでいます。このトリオは、エネルギー消費の削減、消費パターンの適切に構造化された監視、エネルギー資源の不必要な浪費への対応など、大きなメリットをもたらします。

さらに、ハイエンド・テクノロジーの助けを借りて、産業のパフォーマンスを向上させ、よりスマートにするために、他のいくつかの概念も使用されています。これらは間違いなく自動運転車、インテリジェントホーム、ロボット工学、認知システムを現実のものにし、現在の時代の私たちの生活にプラスの影響を与えています。