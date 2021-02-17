AI、IoT、ブロックチェーンで産業の未来を見据える

業界は未来に向けて、AI、IoT、ブロックチェーンなどのハイエンド・テクノロジーによるトランスフォーメーションを急速に進めています。
しかし、これらのテクノロジーを大きく際立たせているのは、インフラストラクチャー全体を自動化する優れた能力です。産業プロセスを詳細に監視することが、より簡単かつスマートになります。また、グローバル化の急速な進展、製品の複雑化、顧客ニーズの高まりに伴い、企業はサプライチェーン・オペレーションを改善するべく、先進的な技術に切り替えつつあります。
サプライチェーンだけでなく、製造、ホスピタリティ・サービス、設備の保守、工場全体は現在、センサー対応のスマート・テクノロジーによって自動的に運用されています。これらのスキルはデータ駆動型技術で業種・業務を革新し、分析に活用できるようにします。
IoT（モノのインターネット）テクノロジーは、「モノ」間の通信を確立するための新しく安価な方法をもたらしています。ブロックチェーンは、透明性、不変性、セキュリティ、相互運用性を提供し、これまでは不可能だった技術的なエコシステムを構築します。Statista社は、2025年末までに約700億台のIoT（モノのインターネット）デバイスが接続されると予測しています。
また、人工知能（AI）テクノロジーは、人間の要素を自律的な機械、ロボット、ビジョンなどに大幅に置き換えることで、より大きな価値を業界にもたらします。さらに、5G通信の進歩は、私たちの環境にとって前向きなきっかけとなっています。これら3つのテクノロジーが、産業の改善にどのように貢献するかを学びましょう。
データはあらゆるビジネスにとって絶対的な生命線です。今日、ビッグデータは、小売、ヘルスケア、金融サービス、農業、石油・ガスなどの複数の業種・業務で幅広く応用されています。データを統合して顧客の問い合わせを解決する組織は、消費者を維持しつつ、より大きな利益を獲得します。ビッグデータの需要は複数のセクターを超え、経済を明日に向けて大きく牽引しています。
モノのインターネット・テクノロジーでは、クラウドが効率的に運用され、データを安全に保つ必要があります。また、AIは、ビッグデータが登場するまでモデルとしてのみ存在してきました。さらに言えば、データは、 AIおよび機械学習の概念を開発するための戦略に関与する主要な要素です。これらのテクノロジーは現在、チャットボットから自動運転車まで、さまざまなアプリケーションで使用されています。実際には、まだAIの対象になっていないビジネスが存在する可能性はほとんどありません。この概念は、パフォーマンスと資産機能を向上させるために、業界にイノベーションと迅速なトランスフォーメーションを導入します。
技術的な組み合わせを利用することで、産業は複数のメリットを得て、最高のパフォーマンスを発揮することができます。例えば、以下のようなメリットがあります。
Porsche社を例に挙げると、同社は正式に車両でブロックチェーンの概念をテストした最初の自動車メーカーです。同社はドイツの企業XAINと協力して、自動車を自動化するテクノロジーを導入しました。全体的な考え方は、データ駆動型の技術でドライバーの安全を確保することです。ドライバーは、スマートフォンを使用して、周囲のコネクテッドカーから一貫して受信しているブロックチェーン上の交通データにアクセスできるようになります。これにより、有用なデータを通じて予知保全と自動運転を促進し、より快適でスムーズな運転体験を実現します。
株式ビジネスについては、多くのスタートアップ企業が株式市場を予測するためにAIの概念を導入しています。これは主に、株式という非常に疑わしい性質に由来するものです。トレーダーやブローカーは、予想、予測、取引の検証に関して市場を管理するための革新的なツールおよびコンセプトを必要としています。そのため、AIなどのハイエンド・テクノロジーは、株式市場で効果的な成果を得るための大きな需要があります。
人工知能の前には、業界における技術的な拡大と並行して進化し続ける長い道のりがあり、ブロックチェーンはその方向に進む上で当然の相棒になると思われます。統計的には、AIは各業界で約100億米ドルのROIを生み出すと見られています。また、McKinseyの予測によれば、AIは2025年末までに、19の業界において年間3.5～5.8兆米ドルの価値を生み出します。このほとんどの業界が、IoT、AI、ブロックチェーンの概念を組み合わせてスマートシティ・プロジェクトの実装に取り組んでいます。このトリオは、エネルギー消費の削減、消費パターンの適切に構造化された監視、エネルギー資源の不必要な浪費への対応など、大きなメリットをもたらします。
さらに、ハイエンド・テクノロジーの助けを借りて、産業のパフォーマンスを向上させ、よりスマートにするために、他のいくつかの概念も使用されています。これらは間違いなく自動運転車、インテリジェントホーム、ロボット工学、認知システムを現実のものにし、現在の時代の私たちの生活にプラスの影響を与えています。
AI、IoT、ブロックチェーンの組み合わせは、私たちの生活や仕事のあり方を変革しています。たとえば、個人として、グリーン・エネルギーを他の消費者と交換取引したり、そのエネルギーをスマート・グリッドに戻したりすることができます。これにより、リソースとしてのエネルギーの使用量が大幅に削減され、接続されたすべてのネットワーク全体に適切に分配されます。したがって、IoTテクノロジーは正確なデータ測定を可能にする一方で、ブロックチェーンは透明性と監査を提供し、AIは全体的な機能をよりスマートにするために必要なインテリジェンスを提供すると言えます。
さらに、この3つを利用すれば、業界の要件を満たすためにデジタルIDと認証情報を提供する方法に革命を起こすことができます。IoTはデータを識別し、ブロックチェーンはそのデータへのアクセスを制御し、AIは不正行為を防ぎます。これは、ソーシャル・ネットワークに透明性をもたらし、企業の社会的責任（CSR）の実践をより大幅に改善する上で、3つのテクノロジーがいかに不可欠であるかを反映しています。また、ブロックチェーンは、AIがデータを拡張し、リソースの共有を管理し、信頼できる透明性の高いデータエコノミーを構築して産業の進歩を実現するのに役立ちます。
AI、IoT、ブロックチェーンの融合により、データ分析の使用が促進され、実業家は顧客に革新的な新しいサービスを提供できるようになります。これは、より優れたビジネス・インテリジェンスを収集するのに役立ち、ターゲットベースの機能を有効にします。ついに、スマートテクノロジーを活用してデータ駆動型コンセプトの可能性を現実化できる時が到来しました。ここで最も重要なのは、マーケティング、販売、カスタマー・サービス、およびその他多くの領域において、テクノロジーを通じてビジネス競争力を強化する技術革新力です。
世界中の業種を変革しているブロックチェーン・イノベーターに仲間入りしましょう。Let’s put smart to work.
