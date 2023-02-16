上記の傾向をAIが支えています。AIテクノロジーは何十年も前から存在していますが、ライフサイエンスにおける導入はここ数年で加速したもので、医薬品開発、臨床試験、サプライチェーンに影響を与えています。航空会社に電話してチケットを再予約したり、Alexaに音楽再生と照明の点灯をさせたり、ローンの承認を受けたり、さらには臨床履歴や最新の治療ガイドラインに基づいた推奨治療を自動的に患者に提供することまで、AIは人々の日常の営みの多くに導入されています。

AIが私たちの生活に浸透し続けるにつれて、監視は最前線にあり、その中心に置かれるでしょう。米国とEUはどちらも、消費者が信頼できるAIツールの開発には規制が不可欠であると考えています。ライフサイエンス企業は、AI規制が自社のビジネス・モデルに与える影響を理解し、患者における成果を改善するために、これらのポリシーに影響を与える積極的な役割を果たしていることも理解する必要があります。

その一例として、IBMのPolicy Labは、データによって再構築されている世界への信頼を確保しながら、イノベーションのメリットを活用するためのビジョンと実行可能な推奨事項を政策立案者に提供するという積極的なアプローチを採用しています。IBMは、組織や政策立案者と協力して、責任あるイノベーションを支援するための視点を共有しています。そのような提案の1つが、2022年9月に発表された、バイデン政権下での「AI権利章典」の青写真でした。この法案には、次のように記載されています。「AIシステムは、信じられないほどの社会的利益をもたらす可能性を秘めているが、それはAI製品とサービスの安全性、正確性、透明性、有害なバイアスの排除、その他の信頼性を確保するための困難な作業が実施される場合に限る」同法案は、AIやその他の自動化テクノロジーの設計、開発、デプロイメントにおいて、アメリカ内のすべての人に与えられるべき権利について、5つの常識的な保護を定めています。

安全で効果的なシステムの権利。 人は、安全でないシステムや非効率的なシステムから保護されるべきです。

人は、安全でないシステムや非効率的なシステムから保護されるべきです。 アルゴリズムを活用した差別からの保護。 人はアルゴリズムによる差別に直面してはならず、システムは公平な方法で使用および設計されるべきです。

人はアルゴリズムによる差別に直面してはならず、システムは公平な方法で使用および設計されるべきです。 データ・プライバシー。 人は組み込みの保護機能を通じて不正なデータ使用から保護され、データの使用方法について行為主体性を持つべきです。

人は組み込みの保護機能を通じて不正なデータ使用から保護され、データの使用方法について行為主体性を持つべきです。 通知と説明。 人は、自動化システムが使用されていることを知り、それが自身に影響を及ぼす結果のためにどのように、そしてなぜ使用されているのかを理解できるべきです。

人は、自動化システムが使用されていることを知り、それが自身に影響を及ぼす結果のためにどのように、そしてなぜ使用されているのかを理解できるべきです。 人間による代替、考慮、後退。人は、必要に応じてオプトアウトし、発生した問題を迅速に検討して解決できる担当者に相談できるべきです。

AIの適用は減速していませんし、精査もさらに必要となります。ライフサイエンス組織は、そのテーブルに着くことで差別化を図ることができます。彼らは、AI医療の政策に影響を与え、既存の製品ポートフォリオを強化し、患者と医療従事者のエクスペリエンスおよび医療成果を低コストで向上させる、責任あるAI搭載ソリューションを提供する機会を模索しています。