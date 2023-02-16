昨年、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）からの回復によってライフサイエンス組織が疲弊する中で、その焦点はサプライチェーンの制約と労働力およびスキル不足、そして年末までにはインフレ圧力を軽減することに急速に移行する必要がありました。しかし、これらすべてがロシア・ウクライナ戦争によってさらに悪化したのです。
これらの課題に加えて、コストを削減し、効率と生産性を向上させ、より良い意思決定を推進し、リスクを軽減する必要性が、金利が高いにもかかわらず、2023年には製薬業界のクラウド、AI/ML、分析、オートメーションへの投資を引き続き推進するでしょう。
組織はさまざまな戦略的目標を果たすためにビジネス・モデルを再考する必要があり、AIはそれらすべてにおいてますます重要な役割を果たすようになります。例えば、創薬、臨床試験の多様性、予測とサプライチェーン機能などのサポート、分散型臨床試験と市場体制でのエンゲージメントと遵守のサポートなどです。これらの変化は、遺伝子治療とプレシジョン・ヘルスがより広く利用可能になるにつれて、さらなる業界のトランスフォーメーションへの基盤となっていくものです。
2022年のインフレ削減法は、企業に米国内の医薬品やデバイスの価格を下げるように圧力をかけており、製薬企業はテクノロジーを活用してコスト効率を高め、利益を維持する必要があります。世界的に見ると、特許取得済み医薬品へのアクセスと入手可能性をめぐり移り変わる政策議論は、さらなる圧力生じさせています。インフレ環境では従来の研究開発が遅れ、コストを削減しながら創薬と再利用を加速するためには、AI/MLと関連技術に投資する以外の選択肢はなくなります。これにより、フェデレーション・ラーニングやクラウド・ベースのデジタル・エコシステムを通じて、新たなパートナーシップ（研究研究所と連携する製薬会社や支払者と連携するプロバイダーなど）も促進されます。
製造コストと臨床試験コストは今後も増加し続けるでしょう。医薬品有効成分のコストは、2018年以降最大70％増加しています。現場での患者の募集や現場での試験の維持は、依然として法外な費用がかかるものです。製薬会社は、遵守性と持続性を管理するため、治験全体を通じてソーシャル広告と（ウェアラブルを含む）デジタル・エンゲージメントを通じたデジタル患者募集に重点を置くでしょう。分散化臨床試験の構造により、製薬会社はサイバーセキュリティーと保護された医療情報（PHI）にさらなる重点を置くことと、関連するコストを管理することが求められます。
エネルギー価格が上昇し続けるにつれて、製造施設の運営コストが増加します。コストを削減し、品質を向上させ、リコールを削減し、安全性を向上させるために、企業はデジタル化に向けて大きな進歩を遂げると予測しています。高価な労働力に支えられた手作業によるプロセスを備えたデジタル以前の施設は、もはや標準ではなくなります。
戦略的な優先順位付けは経営幹部にとって最優先事項であるべきです。昨年、Pfizer社とGSK社は消費者医療分野を離れ、新薬とワクチンの開発と中核となるイノベーションを優先しました。パイプラインを補充するために対象を絞った合併や買収が行われたことが確認されており、それは2023年も継続するでしょう。Novartis社は、自社のジェネリック事業であるSandoz社を分離させ、革新的な医薬品を中心とした研究の取り組みを合理化しています。この後者とともに、Sanofi社とジェネリック大手のSun Pharmaceuticals社は、乾癬向けの新しい競争力のある生物製剤をリリースすることで、専門製薬への参入を目指した再配置を行っています。
企業は分岐的なビジネスモデルが必要であることを認識しつつあります：革新的な製薬企業には、新しいテクノロジーによって実現される最先端の研究をサポートするために多額の資本投資が必要である一方、汎用および消費者ヘルスビジネスモデルには、比類のない規模、流通へのアクセス、薬局との緊密なパートナーシップが必要です。イノベーターのリスクリターン比率が高まることで、企業は完全な合併や買収ではなく、優秀な人材と最も革新的なコンピューティング・テクノロジーを組み合わせた、研究およびテクノロジーとのパートナーシップを形作っていくでしょう。
新型コロナウイルス感染症によって引き起こされた激変と混乱により、製薬リーダーは革新的な医薬品や治療法をコミュニティーに提供する際のレジリエンスに対するアウェアネスを高め、予測とサプライチェーンへの投資の重要性を浮き彫りにしました。
Forecasting
予測は多くの組織にとって依然として課題となっています。最近のIBM IBVの調査によると、CEOの57%が、今後2～ 3年において、CFOが組織内で最も重要な役割を果たすと考えています。レガシー・プロセス、需要の変動性、データの規模と複雑性の増大により、新しいアプローチが必要とされています。従来の四半期ごとの予測サイクル（手動で負担大）では、不正確な予測が生成されます。
大手企業は、AI、ML、インテリジェントなワークフローに投資し、何百ものAIとMLモデルを活用して、複数のデータソースからのリアルタイムフィードを利用するエンドツーエンドの予測機能を供給して、より詳細で正確な予測と顧客洞察を提供するでしょう。これらの機能は、洞察のスピード、データ駆動型の意思決定の導入、企業内の分析の拡張を重視することにより、財務組織の役割を根本的に変えます。
サプライチェーン
経営者たちは、コスト、無駄、時間を最小限に抑えながら、調達、製造、配送、物流全体の透明性を促進するサプライチェーン・ソリューションに焦点を当てます。CSCOは、AIを使用して非構造化データをリアルタイムで活用し、自動化、ブロックチェーン、エッジコンピューティングを統合してオペレーションを管理し、複数のソースにわたる情報を収集および連携させることで、サプライチェーン業務をモダナイズしています。
新型コロナウイルス感染症を受けて、リーダーはサプライチェーンを支援してくれるものではなく、組織の中核機能と見なしていることも確認できます。Roche社の臨床サプライチェーン計画担当エグゼクティブ・ディレクターであるDavid Volk氏は次のように述べています。「私たちはネットワーク化された組織であり、すべてのパートナーと業界でより広範に協力しあっています。私たちは自らをサプライチェーン組織とみなしており、私たちが患者にもたらす価値の大部分は、グローバルなサプライチェーンと在庫の最適化にあると考えています。これはまったく異なる考え方であり、組織の運営方法も変わりました」
サプライチェーンのサステナビリティーも、CEOにとって最優先事項の1つです。調査済みCEOの48% は、サステナビリティーの向上が最優先課題であると回答しており、2021年以降37% 増加しました。44％ は、データ駆動型洞察の欠如をサステナビリティー目標達成の障壁として挙げています。原材料から配送までの排出量や廃棄物のメトリクスなど、サステナビリティーの影響をエンドツーエンドで可視化することで、企業がサステナビリティーとESGのビジョンを達成するための重要なイネーブラーとしてCSCOを位置づける新たなレベルの情報が解き放たれます。
遺伝子治療は医療の新しいフロンティアです。がん、遺伝病、感染症などの病気を手当または治療するために、個人の遺伝子を標的にして改変することに焦点を当てています。米国食品医薬品局（FDA）は、2017年に米国で最初の遺伝子治療を承認しました。それ以来、20を超える細胞および遺伝子治療製品が承認されています。
再生医療アライアンス（Alliance for Regenerative Medicine）によると、2023年に米国市場に導入された希少疾患に対する遺伝子治療はさらに5つあります。この中には、鎌状赤血球病、デュシェンヌ型筋ジストロフィー、血友病の新しい治療法が含まれています。
これらの治療法は、ライフサイエンス組織にビジネス・モデルの再考を促します。どの患者がこれらの治療法に適しているかをどのように効率的に判断するのでしょうか？治療の一環として患者の血液をどのように入手するのでしょうか？これらの治療法には1回の治療あたり300万ドル以上の費用がかかる可能性があることを考慮したうえで、支払人とどのように契約するのでしょうか？成果ベースの契約に向けて、治療からの結果をどのように追跡するのでしょうか？こうした疑問や、決済モデル、消費者エクスペリエンス、サプライチェーン、製造にわたる多くの課題に対処する必要があります。
遺伝子治療の成長とプレシジョン・ヘルスの導入を促進した主な要因は、次世代DNA配列決定（NGS）の成長とアクセシビリティです。NGSはより主流になり、科学は研究室から外にで、より良い患者ケアと成果を大規模に提供するようになるでしょう。NGSは超高スループット、拡張性、速度を実現し、これまで不可能なレベルで複数のアプリケーションにわたる多様な分析を可能にすることで業界に革命をもたらしました。研究者、科学者、医師、患者に、全ゲノム・シーケンスを利用しやすく実用的な価格で提供することもその一例です。その一例が、2022年9月にリリースされた新しいIllumina NovaSeq Xシーケンサーです。これは以前のモデルの2倍の速度で、ゲノムあたり200ドルのコストで年間20,000ゲノムのシークエンスを可能にしました。ゲノム配列決定の価格が下がるにつれ、パーソナライズされたヘルスケアと遺伝子治療を大規模にサポートする能力は成長を継続します。
新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、従来の臨床試験の制限範囲が拡大し、分散型臨床試験（DCT）の利用が加速しました。より広範で公平な集団がアクセスされ含まれるように、調査形式を改善する必要性は十分にあります。新しいテクノロジーは、患者データポイントを統合し、全体的な洞察を引き出すのにかつてないほど役立ちます。ライフサイエンス組織は、グローバルな研究を実施し、新しい治療法を市場に投入するために、DCTの使用を増やすでしょう。2023年には、記録的な数の分散型臨床試験が予想されています。
DCTの主要なメリットは次のとおりです。
DCTがより広く採用されるようになると、明確で透明性の高いエンゲージメントと意欲的で積極的な参加を確保するために、患者のエクスペリエンスに基づいた治験を設計することが重要になります。Enterprise Design Thinkingなどの方法論は、有用なフレームワークを提供することができます。同様に、電子的なカルテや医療記録、電子データ収集プラットフォーム、臨床データ管理システム、ウェアラブルその他のデジタル・テクノロジーなど、複数のソースからの患者データを統合するには、情報共有のための、よりオープンなアプローチが必要になります。
量子コンピューティングにより、採用、治験施設の選択、最適化と患者監視のためのより高度なDCT機能が可能になります。Quantumベースのアルゴリズムは、既存のコンピューター・アルゴリズムを上回るパフォーマンスを実現でき、統合された患者データを大規模に分析できるようにします。
今後数年間で、分散型臨床試験が主流になり、臨床試験を大規模に募集、選択、実施する能力が向上し、完全な多様性を持つ患者層に対応し、救命治療法がより迅速に承認および開始されるようになるでしょう。
AI駆動型の創薬は勢いを増し続けており、クリティカルなマイルストーンを達成しています。AIが設計した薬剤候補として初めての臨床試験開始は、2020年初頭にExscientiaによって報告されました。それ以来、Insilico Medicine社、Evotec社、Schrödinger社などの企業がフェーズIの治験を発表してきました。候補者の中には、AI対応ソリューションを通じて治療の展開が加速されている人もいます。AIベースの発見に注力している製薬会社では、約160の創薬プログラムに関する情報が公開されており、そのうち15の製品が臨床開発中と報告されています。
一部の経営幹部は、AIは「パブリッククラウドのツール」を通じて、または単一のチームによって提供されるものだと考察するかもしれません。ライフサイエンス企業と仕事をした経験から言えば、そうではありません。AIから最大限の価値を達成するには、R&D組織全体にわたり新しいテクノロジー、新しい人材、新しい行動に及ぶトランスフォーメーションが必要です。
AI駆動型の発見プロセスは、適切な生物学的標的の発見、前臨床候補としての小さな分子の設計、成功率の向上、全体的なスピードと効率の実現という4つの側面で価値を実現します。
新しい生物学的ターゲットの探索
研究コミュニティや業界の科学者が、医薬品のリポジショニングを実現するために、マルチオミクスや臨床データと機械学習との統合を追求しています。実験データや文献分析を活用することで、新たな病気の経路やポリファーマコロジー、そしてタンパク質の相互作用を明らかにすることができます。AIアプリケーションを画像処理（および表現型のアウトプットを厳密に分析するその他の診断技術）に応用することで、新しい生物学的標的を特定する機会が得られる可能性があります。当社のお客様の中には、従来のコンピューター技術や量子コンピューティングを使用して、タンパク質の相互作用、機能、運動を理解したいと考えているお客様もいます。
新しい技術を使用して新しい分子を検索
現在、詳細検索技術を使用して、研究文献や発表された実験データをマイニングして、新しい小さな分子の構造や分子がどのように振る舞うかを予測することができます。このような技術やその他の技術は、薬物動態や薬力学の特性を予測し、オフターゲット効果を特定するために役立てることができます。
量子コンピューティングの可能性を探る
2020年以来、ゲノミクス、臨床研究と発見、診断、治療、処置にまで広がるライフ・サイエンスの分野では、数多くの量子関連の活動や実験が行われてきました。多様な臨床データと現実世界のデータセットでトレーニングされた量子駆動型機械学習は、分子エンティティの生成、診断、有効性の予測、放射線治療のカスタマイズに応用されています。
医療従事者向け
従来型の医療従事者（HCP）への対面訪問は、効果の限界に達しています。現在、医療従事者は、パーソナライズされたアプローチと、知識への即時アクセスを期待しています。新型コロナウイルス感染症によって公的機関による監視が強化されたことにより、営業担当者がHCPオフィスや病院を第二の拠点としていた従来のアプローチが混乱を受けました。現在の形式ではあまり効果的でない仮想エンゲージメント・モデルが登場したのです。
同時に、業界はオムニチャネルHCPエンゲージメント戦略の価値を認識しています。当社の分析によると、新しいHCPエクスペリエンスに対する満足度は5～10％向上し、効果的なマーケティング支出は15～25％、アクティブな処方箋者は5～7％増加しています。また指標に応じては経常収益が15％増加することが示されています。
製薬会社は、医療従事者がパーソナライズされたエクスペリエンスを実現するのに必要な特定の製品に関する十分なデータを持っています。分析とAI駆動型アプローチによる臨床医との接触は、意思決定までのスピードと最新の臨床事例に対する認識の両方を向上させるため、最も大きな効果をもたらします。明確に定義されたテクノロジーとデータのストラテジー、およびチェンジ・マネジメントと人材発掘プログラムが成功の鍵となります。
患者向け
慢性疾患患者に応える業界では、支持と永続性が大きな課題です。さらに、新しい払い戻しモデルにより、支払者は、長期的な緩和、あるいは急性期患者の場合は機能回復を達成する「完全な」症例を承認します。薬を販売し、その金額で報酬を受け取り続けるためには、患者が継続的に薬を服薬する必要があります。多くの症状に対して、患者には多くの医薬品の選択肢があります。成功している企業は、医薬品のデジタルサポートを提供し、ゲーミフィケーションやインセンティブ・プログラムを通じてスマートフォンで患者をケアに参加させることで、市場での差別化を図っています。
上記の傾向をAIが支えています。AIテクノロジーは何十年も前から存在していますが、ライフサイエンスにおける導入はここ数年で加速したもので、医薬品開発、臨床試験、サプライチェーンに影響を与えています。航空会社に電話してチケットを再予約したり、Alexaに音楽再生と照明の点灯をさせたり、ローンの承認を受けたり、さらには臨床履歴や最新の治療ガイドラインに基づいた推奨治療を自動的に患者に提供することまで、AIは人々の日常の営みの多くに導入されています。
AIが私たちの生活に浸透し続けるにつれて、監視は最前線にあり、その中心に置かれるでしょう。米国とEUはどちらも、消費者が信頼できるAIツールの開発には規制が不可欠であると考えています。ライフサイエンス企業は、AI規制が自社のビジネス・モデルに与える影響を理解し、患者における成果を改善するために、これらのポリシーに影響を与える積極的な役割を果たしていることも理解する必要があります。
その一例として、IBMのPolicy Labは、データによって再構築されている世界への信頼を確保しながら、イノベーションのメリットを活用するためのビジョンと実行可能な推奨事項を政策立案者に提供するという積極的なアプローチを採用しています。IBMは、組織や政策立案者と協力して、責任あるイノベーションを支援するための視点を共有しています。そのような提案の1つが、2022年9月に発表された、バイデン政権下での「AI権利章典」の青写真でした。この法案には、次のように記載されています。「AIシステムは、信じられないほどの社会的利益をもたらす可能性を秘めているが、それはAI製品とサービスの安全性、正確性、透明性、有害なバイアスの排除、その他の信頼性を確保するための困難な作業が実施される場合に限る」同法案は、AIやその他の自動化テクノロジーの設計、開発、デプロイメントにおいて、アメリカ内のすべての人に与えられるべき権利について、5つの常識的な保護を定めています。
AIの適用は減速していませんし、精査もさらに必要となります。ライフサイエンス組織は、そのテーブルに着くことで差別化を図ることができます。彼らは、AI医療の政策に影響を与え、既存の製品ポートフォリオを強化し、患者と医療従事者のエクスペリエンスおよび医療成果を低コストで向上させる、責任あるAI搭載ソリューションを提供する機会を模索しています。
ライフサイエンス企業、特に製薬やバイオテクノロジーは、インフレの圧力にもかかわらず回復力を示すことができます。彼らは、イノベーションと発明、ジェネリック・ビジネスと消費者の健康にわたるビジネス・モデルの専門化に焦点を当てる必要があります。強い需要は、企業がビジネス上の課題を克服し、この業界をイノベーション主導の着実な成長に向けて位置づけるのを支援できます。新しいテクノロジー、特に最先端のコンピューティングとAIを採用し、創薬、臨床試験現場の最適化、そして最終的には治療を受ける人とのエンゲージメントにおけるパラダイムシフトを示す大きな進歩を実現することが重要です。2023年に、明確なストラテジーと優先順位付けを用いて大胆に行動することで、成熟したライフサイエンス組織と新しいプレーヤーの両方が正しい道に歩むことができます。ストラテジーとイノベーションに重点を置く企業が、最大の勝者となるでしょう。