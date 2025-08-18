Let's create―ビジネスをよりスマートに

2025年8月18日
今日、AI革命がもたらす絶好の機会を無視することは誰にもできません。しかし多くのビジネス・リーダーは、AIを「外から押し寄せてくる波」のように感じており、急速な変化が完全には自分の手に委ねられていないと感じています。
取締役会、経営陣、市場からの変革へのプレッシャーは、絶え間なく続きます。何が誇張で、何が現実なのか。それは明確ではありません。見逃すことへの恐れ（Fear of Missing Out：FOMO）も現実です。しかし、これほど重要な局面で、もし間違った決断を下してしまったらどうなるのでしょうか。
本質に立ち返ると、テクノロジーは手段にすぎません。重要なのは、それによって何を実現できるかです。
では、混乱と複雑さを切り抜ける道があるとしたらどうでしょうか。それは存在します。そしてそれは、表面的な解決策を超えて、真の競争優位へと導きます。IBMはこれを、よりスマートなビジネスの創造と呼んでいます。
よりスマートなビジネスとは、インテリジェンス（知性）を重要なビジネス・システム全体に、的確かつ深く、効率的に統合することで実現するものです。これにより以下のような効果が得られます。
これは机上の空論ではありません。IBMは、業界や地域を問わず、世界中の何千もの組織がよりスマートなビジネスへと進化する支援をしています。サービスやサポートから、ビジネスの中核を担うさまざまなシステムに至るまで、あらゆるところにインテリジェンスを組み込んでいます。
以下は、実現可能な取り組みの一例です。
IBM自身も変革しています。過去数年間、IBMはビジネスを根本から見直し、業務の複雑さを排除してプロセスを簡素化し、あらゆるところにインテリジェンスを組み込むことを使命としてきました。
こうした変革は、人事やITサポートから営業、調達に至るまで、ビジネス機能全体を再構築しました。その結果、2025年末までに45億米ドルの生産性向上を実現する見込みです。
誰もがより高い効率性、俊敏性、そしてイノベーションを望んでいます。よりスマートなビジネスを他と一線を画すのは、これらの成果をどのように実現するかという点です。AIの可能性を最大限に引き出すには、基幹システム、ワークフロー、プロセスを変革する体系的なアプローチが必要です。鍵となるのは以下の4つの主要な側面です。
エージェントとは、利用可能なツールを組み合わせてワークフローを設計し、自律的にタスクを実行するシステムです。従来のソフトウェアは、あらかじめ定義されたアルゴリズムのみの実行に限られていましたが、現在ではすべてのユーザーが目標を定義し、AIがその達成方法を探索、提案することができます。ただし、既存のアプリケーション、データ、モデルと統合して複雑なタスクを自動化し、価値実現までの時間を短縮することで、初めてその可能性を実現できます。
よりスマートなビジネスの実例：先進の農業研究開発企業Avid Solutions社は、IBMのwatsonx Orchestrateソリューションを導入し、主要なツールやアプリケーション全体にAIエージェントをシームレスに展開しました。この統合された効率的な体験により、管理プロセスの精度が向上し、新規顧客のオンボーディングに要する時間が25％短縮されました。その結果、従業員のエンゲージメントが高まり、顧客満足度も向上しました。
AIは、企業データを活用することによって真の戦略的資産となります。よりスマートなビジネスは、業務全体にわたる構造化データと非構造化データを、その存在する場所を問わず統合します。これにより、AIはビジネスとって意味のある洞察とアクションを提供し、真の競争優位性を生み出します。
よりスマートなビジネスの実例：航空宇宙大手のLockheed Martin社は、IBMと連携して企業データの統合ビューを構築し、AIの拡張と組織全体への効果的適用を容易にしました。46の異なるデータ・システムとツールを単一の統合プラットフォームに集約することで、社内運用とデータ管理プロセスが合理化され、迅速かつコスト効率の高いイノベーションを実現しています。
AIの実証段階から本番運用へと進む組織には、それを支える適切なアーキテクチャーが必要です。よりスマートなビジネスは、データが存在する場所でAIが動作できるハイブリッドクラウド環境を構築し、パフォーマンスと柔軟性のためにインフラストラクチャーを最適化します。
よりスマートなビジネスの実例：毎年、約100万人がニューヨーク州フラッシングを訪れ、世界最高峰のテニス選手が競う全米オープンテニス選手権を観戦します。一方で、その15倍以上の人々が公式アプリやWebサイトを通じて大会をフォローしています。IBM Consultingは、全米オープンテニス向けに、AIが適切なタイミングで適切なデータにアクセスできるハイブリッドクラウド・アーキテクチャーの構築を支援し、リアルタイム分析を提供することでファンの関心と満足度を高めています。
よりスマートなビジネスは、AIでテクノロジー管理と運用を合理化し、可視性、効率性、セキュリティー、回復力を向上させます。新たなツールを追加してコストを増やすのではなく、既存のシステムからより多くの価値を引き出し、すべてをより良く、連携させて活用します。
よりスマートなビジネスの実例：グローバルITサービス企業のSamsung SDS America社は、クラウド支出の可視性を高め、無駄の特定を効率的に行い、運用効率を高めながらコストを抑える必要がありました。IBMの自動化ソリューションを導入した結果、クラウド支出をビジネス価値に合わせて最適化することに成功し、86のクラウド・アカウント全体で支出を11％削減しました。
AIを使うこと自体は、どのようなビジネスでもできます—それは簡単な部分です。IBMは、AIを活用して「ビジネスの進め方そのもの」を変える支援をします。
先進のイノベーションと数十年にわたる業種・業界領域の深い専門知識を融合し、サプライチェーンから決済システム、カスタマー・サービスに至るまで、IBMは企業の仕組みを隅々まで理解しています。
今こそ、AIの実験段階を超え、本質的な価値の創出に踏み出すときです。IBMはすでに、世界中の何千もの企業がビジョンと実践のギャップを埋める支援をしています。次はあなたの番です。
よりスマートなビジネスを共に創りましょう。
