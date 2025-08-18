Let's create―ビジネスをよりスマートに

今日、AI革命がもたらす絶好の機会を無視することは誰にもできません。しかし多くのビジネス・リーダーは、AIを「外から押し寄せてくる波」のように感じており、急速な変化が完全には自分の手に委ねられていないと感じています。

取締役会、経営陣、市場からの変革へのプレッシャーは、絶え間なく続きます。何が誇張で、何が現実なのか。それは明確ではありません。見逃すことへの恐れ（Fear of Missing Out：FOMO）も現実です。しかし、これほど重要な局面で、もし間違った決断を下してしまったらどうなるのでしょうか。

AIセールス・エージェントを導入したものの、他のエージェントと連携せず、孤立した状態で動作している。

クエリーを実行しても、AIがビジネス・データにつながっていないため、一般的な回答しか得られない。

シンプルになると約束されたが、実際には管理すべきツールもデータもリスクも増えている。

本質に立ち返ると、テクノロジーは手段にすぎません。重要なのは、それによって何を実現できるかです。

では、混乱と複雑さを切り抜ける道があるとしたらどうでしょうか。それは存在します。そしてそれは、表面的な解決策を超えて、真の競争優位へと導きます。IBMはこれを、よりスマートなビジネスの創造と呼んでいます。