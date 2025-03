IBM Quantum Learningのコース刷新および新登場したラーニング・パスウェイ

IBMは 2016年に世界で最初に一般アクセス可能なクラウド対応量子コンピューターを発表し、それ以来、パートナーと量子コミュニティー全体を支援するために高品質の教育コンテンツ作成をひとつの使命として進めてきました。 私たちは、このコンテンツ作成に多くの時間を費やしてきましたが、学習者にとってどこから始めればよいのか、また何を最終目標として目指せばよいかは常に明確であるとは限りませんでした。この問題を解決するために、IBMの学習プラットフォームである IBM Quantum Learningのユーザーを対象としてラーニング・パスウェイという新しい概念を導入します。

ラーニング・パスウェイは、個人の学習目標に基づいて一連のコース、チュートリアル、および資料の順序を推奨するものです。例えば、Qiskitや一般的な量子コンピューティングの経験がほとんどない場合は、「Getting started with Qiskit(Qiskitの始め方)」ラーニング・パスウェイに沿って進めることをお勧めします。これには、Qiskit 101および Qiskit 102コース、関連する資料、および 2つの簡単なチュートリアルが含まれます。多くの人は、これで準備ができたら、Qiskitを使用して基本的な量子実験を実行しはじめることができるのではないでしょうか。

また、量子の旅をすでに始めている方のためのラーニング・パスウェイも作成しました。これには、量子情報理論のいくつかのポイントを深く掘り下げる「Understanding quantum information and computation(量子情報と量子計算を理解する)」パスウェイ、最終的に実用的な量子優位性を生むような 100量子ビット以上を用いた実験を構成する方法を示す「Scaling toward quantum utility(量子有用性に向けたスケール拡大)」などがあります。すべてのラーニング・パスウェイは、コンテンツが追加され、有望な新しい量子アプリケーションが登場するにつれて、定期的に更新されます。

前述のパスウェイはすべて、IBM Quantum Platform上の IBM Quantum Learningで一般に公開されていて無料で使用できます。ただし、IBM Quantum Networkのパートナー向けに、いくつかの限定コンテンツも作成しました。これには、「Quantum computing with physics and chemistry(物理学や化学における量子計算)」パスウェイ、「Quantum computing for data scientists: algorithms and quantum machine learning(データサイエンティストのための量子計算:アルゴリズムと量子機械学習)」パスウェイや、「Quantum Business Foundations and Applications(量子ビジネスの基礎と応用)」パスウェイなどがあります。

私たちは、量子有用性の時代に進み、多くの企業組織が量子計算の価値あるユースケースを探索し始めている今、ビジネスに焦点を当てたこのラーニング・パスウェイが特に重要になってきていると考えています。そのため、このパスウェイの最初のコースである 「Quantum Business Foundations(量子ビジネス基礎)」へのアクセスを公開しています。