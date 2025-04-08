九州地域課題ワークショップレポート | IBMを「地域共創パートナー」に

2025年3月24日、九州における地域課題や製造業・金融業の業界課題を洗い直し、業務特化型生成AIなどの最新テクノロジーを活用して解決に近づける手法を考える「ビジネス共創・地域課題ワークショップ」が開催されました。
日本IBM福岡事業所にて開催された半日+懇親会の熱いワークショップの様子を、ぜひご覧ください。
今回の九州地域課題ワークショップですが、まず、そのスピード感に驚かされました。
きっかけは、東京でのIBMイベントで『九州でもIBMとの共創・協業のやり方を考えるイベントをやってほしい』とIBMの村澤さんにお話ししたところ即連携いただき、広く地域の仲間を募った上で今日を迎えることとなりました。
この機会を活かし、本日この時間を『みんなで一緒に次の一歩を考える時間』としたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。」
リンクソフトウエア株式会社代表取締役であり、全国で活動するソフトウェア技術集団「ユーオス・グループ」九州支部 副支部長でもある矢野 宏之氏より、まずは今回のワークショップ開催経緯が紹介されました。
続いて、「なぜ、IBMが地域のパートナーの皆さまとの共創に強い想いを抱き、真摯に取り組ませていただきたいと思っているのか」が、日本IBM執行役員 エコシステム共創本部長 村澤 賢一から語れました。
今回のワークショップだけではなく、今後の地域に根付いたパートナー企業の皆さまとの共創における根幹を示すものであることから、3つの観点からポイントをご紹介します。
昨今の世界の社会・経済情勢の急速な変化
- 1989年東西冷戦終結後加速した「国際協調」、小さな政府を基調とする新自由主義的経済モデルから、二国間、三国間など特定国家間の合意形成に基づく新たな経済秩序を築き、経済発展と国益を担保する「ディール（取引）の世界」へと向かっている。
- 地政学的なリスクが世界中で顕在化。上述の経済モデル、イデオロギーの変化と、地政学的リスクへの対応の備えとして経済安全保障の取組が加速。日本政府もセキュリティクリアランスの法制化、アクティブサイバーディフェンスに関する法制度整備などを加速しており、業種を問わず企業も否応なく対応が求められる時代となっている。
- デジタルやITの社会的重要性が一層増していく中で、「オープン性」と「信頼性」に基づく企業の枠を越えた共創活動が、継続したビジネス成長に向けた必須要件となる。
昨今の生成AIや先端テクノロジーの急速な変化
- 大規模言語モデル（LLM）の飛躍的進化が社会に衝撃を与えた2020年からわずか5年。ご承知のように、生成AIはパーソナル向けAIを中心に大きな進歩を遂げた。
- 今後、生成AIのコモディティ化と覇権争いが進むと思われる。しかしパーソナル向けAIとエンタープライズ向けAIは必要な特性・機能（オープン性、信頼性）に大きな違いが。
- 最新半導体の量産体制も整いつつあり、量子コンピューターなどと組み合わせて「これまでとは違う取り組み」を行うための物理基盤が整いつつある。
地域課題と業界課題に業務特化型AI
- 最新半導体においてもエンタープライズAIにおいても、それを活用した課題解決や付加価値の創造には、積極的なユースケースの検討・創出とアジャイルな改善が不可欠。
- 地域課題や業界課題に最も精通しているのは現場の方たち。IBMは「テクノロジーの進化」を推し進めているが、地域や業界で活動する方がたとの共創なくして解決なし。
- 地域特性に紐づいた課題解決や価値創造を進めるビジネス戦術・戦略は、地域の組織・人材が活躍してこそ生まれる。IBMをその活躍を支援する「地域共創パートナー」と捉えていただきたい。
今回のワークショップは、上記の考えを元に、パートナーの皆さまとの地域・業務課題解決ビジネス共創のこれからの在り方を探るものであり、その実践手法の一つを体験していただくことを最大の目的としたものです。
続いて、IBMエコシステム共創本部の山本と小寺より、「今後のAI市場の成長と人材不足の見通し」「生成AIのビジネスユースにおける現状」「地域経済に顕著な課題」など、ワークショップを進める上でのポイントが、インプット・トークとして紹介されました。
IBM山本
- ビジネスにおける価値創造に使うエンタープライズAIは「雑学王」である必要はなく、むしろインターネット上にはない企業固有のデータを学び、より少ないコストと消費電力で、特定の業務において適切な回答を素早く返すことが求められている。
- IBM watsonxは、「AI User」を増やすのではなく、AIを用いて課題解決・価値創造する人・組織「AI Value Creator」の育成を目的としている。
- 九州経済連合会が「九州将来ビジョン2030」実現に向けて発信している「10の課題と具体的活動」においても、「人材」「コミュニティ」への注目の高さが伺える。
IBM小寺
- 急速に拡大し続けているAI市場に対し、AI人材不足が著しいのが日本。12万人以上が不足すると見られており、その見通しが地域の未来戦略にも大きな影を落とす。
- 企業共創により「企業版ふるさと納税」の「物納型」と「人材派遣型」を組み合わせ、AI人材不足と地域課題解決の取り組みを同時解消する手法も考えられるのではないか。
次のセッション「生成AI（watsonx.ai）の概要とデモ」の後、参加者は「製造業の課題解決」「金融業の課題解決」「地域課題解決」の3グループに分かれ、「業務特化型生成AIのユースケースと提案先」について以下4ステップを意識した議論を行いました。
1. 誰が、特化したデータを持っており、そのデータはどのような用途で利用されているか
2. データの利用方法と状況を推測・推定し、どのような困りごとがあるか
3. 業務特化型生成AIにより、どのような改善ができそうか?
4. どこに提案できそうか? どのような共創があればより大きな効果を出せそうか?
以下、参加者の熱いディスカッションの様子を何枚かの写真でご覧いただきます。
最後に、ワークショップ参加者の声をご紹介します。
・ ｢DXとは程遠い中小企業が多い」というのが地方の実態。だが、生成AIを起爆剤に、既存技術やインフラを飛び越えて導入・活用が進む「リープフロッグ現象」もあるかもしれないと思いました。
・ 生成AIの精度向上手法の理解が進んだ。引き続きビジネスでの生成AI（エンタープライズAI）活用を提案できるよう、学びを深めたい。
・ 企業版ふるさと納税の活用提案は、付き合いの深い企業と共にじっくりと検討してみたい。
・ 地方公共団体のデータの持ち方や取り扱いについて、もっと深掘りして、表面的な効率化にとどまることなく、抜本的な変化へとつなげられるような議論をしていきたい。
・ 自社およびお客様の特化業務を意識しつつ、エンタープライズAIのユースケースをもっと探りたいと思います。
・ DX支援を伴走型で行うには、まず支援者である自分たちのDXスキル向上が欠かせない。その上で他業種連携を推し進めていきたい。
・ 製造業と一口に言っても、完成品を作っていなければ、実際のユーザーの声を聞く機会は少ない。「付加価値をどこに付けるべきか」というニーズをしっかり掴むことを意識したい。
・ 自社の「社会的価値」を常に意識し、そこにリンクさせながらビジネスを考えていくことが、今後ますます重要であることを改めて理解しました。
・ ここからお客様への提案に持っていくのにはまだ時間がかかるものの、アプローチのヒントは多数いただきました。
・ さまざまな業種、そして立場のいろいろな意見を交換することができ、学びが多かったです。
当日の熱気を感じていただけたでしょうか。
IBM エコシステム共創本部では、生成AIや先進テクノロジーを活用して、共創により社会・地域課題に向き合う取り組みをしていきたいというパートナーさまからのリクエストをお待ちしています。ご興味をお持ちの方はIBM社員にお声かけください。