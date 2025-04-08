九州地域課題ワークショップレポート | IBMを「地域共創パートナー」に

昨今の世界の社会・経済情勢の急速な変化

- 1989年東西冷戦終結後加速した「国際協調」、小さな政府を基調とする新自由主義的経済モデルから、二国間、三国間など特定国家間の合意形成に基づく新たな経済秩序を築き、経済発展と国益を担保する「ディール（取引）の世界」へと向かっている。

- 地政学的なリスクが世界中で顕在化。上述の経済モデル、イデオロギーの変化と、地政学的リスクへの対応の備えとして経済安全保障の取組が加速。日本政府もセキュリティクリアランスの法制化、アクティブサイバーディフェンスに関する法制度整備などを加速しており、業種を問わず企業も否応なく対応が求められる時代となっている。

- デジタルやITの社会的重要性が一層増していく中で、「オープン性」と「信頼性」に基づく企業の枠を越えた共創活動が、継続したビジネス成長に向けた必須要件となる。

昨今の生成AIや先端テクノロジーの急速な変化

- 大規模言語モデル（LLM）の飛躍的進化が社会に衝撃を与えた2020年からわずか5年。ご承知のように、生成AIはパーソナル向けAIを中心に大きな進歩を遂げた。

- 今後、生成AIのコモディティ化と覇権争いが進むと思われる。しかしパーソナル向けAIとエンタープライズ向けAIは必要な特性・機能（オープン性、信頼性）に大きな違いが。

- 最新半導体の量産体制も整いつつあり、量子コンピューターなどと組み合わせて「これまでとは違う取り組み」を行うための物理基盤が整いつつある。

地域課題と業界課題に業務特化型AI

- 最新半導体においてもエンタープライズAIにおいても、それを活用した課題解決や付加価値の創造には、積極的なユースケースの検討・創出とアジャイルな改善が不可欠。

- 地域課題や業界課題に最も精通しているのは現場の方たち。IBMは「テクノロジーの進化」を推し進めているが、地域や業界で活動する方がたとの共創なくして解決なし。

- 地域特性に紐づいた課題解決や価値創造を進めるビジネス戦術・戦略は、地域の組織・人材が活躍してこそ生まれる。IBMをその活躍を支援する「地域共創パートナー」と捉えていただきたい。

今回のワークショップは、上記の考えを元に、パートナーの皆さまとの地域・業務課題解決ビジネス共創のこれからの在り方を探るものであり、その実践手法の一つを体験していただくことを最大の目的としたものです。