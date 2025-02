後編｜京大医療DX教育研究センター長・黒田知宏教授が語る、医療DX人材育成とデータ・AI活用の未来

先崎 今後についてもお話をお伺いしたいと思います。2023年に入って国際標準の医療データモデルであるOHDSI※1 OMOP CDM※2の注目度が上がっているように感じます。内閣府のSIP第3期でも取り上げられているようです。一方で、各施設における標準コードへの変換には課題があることが想定されます。OHDSI OMOP CDMの今後の広がりに関して、黒田先生はどのように捉えられていますでしょうか。

黒田 ヨーロッパでは、データを交換するために国際的にコードを揃えようと各国が言い始めています。その規約を定めた「European Health Data Space(欧州ヘルスデータスペース)」という新しい法律が欧州委員会で提案されまして、1年以内にすべての国の批准を受けることを目標に置かれています。標準コードを導入しようと思ったらお金もかかるし大変ですが、国境を越えてデータを集めて研究分析を行うためには、「やらざるを得ない」と思い始めている状況です。

アジアがヨーロッパに右にならえしたときに、日本はついていけなくなる可能性はあると思います。欧州各国が持っているコードセンター(標準コードや検査結果の精度管理をする組織)を持たずに物事を進めるのは無理があるので、国内のコードとOHDSI OMOPのコードや体系に変換する技術的・社会的仕組みをきちんと作ることは必要になると思います。

先崎 参考になります。また、AIにおいては大規模言語モデルや生成AIが最近話題です。IBMでもFoundation Modelや生成AIを含む新たなData&AIプラットフォーム「IBM watsonx」を7月にリリースしました。これにより、利用者側ですべてトレーニングせずとも、最初からトレーニングされているAIをベースとして使うことができるようになります。

医療への活用はこれからだとは思いますが、医療におけるAI活用の未来はどうなっていくのか、先生のお考えをお聞かせいただけますか。

黒田 ChatGPTに関して言うと、生成AIに関してはまだ開発途中の技術ですが、人間が一生かかっても読めない量のデータに基づいて考えているわけですから、閾値を超え始めた感じを受けています。今後、大きな化け方をするでしょう。

だから毛嫌いするものではなく、やはり使ってみるべきです。京都大学でも、学生がレポートを書くのにChatGPTを使用禁止するのはいかがなものかと話しています。もちろんChatGPTが作ったものをそのまま貼ると剽窃だということは、知っておかないといけないですが。

先崎 大学や企業でもChatGPTの使用を推進するところと制限するところに分かれていますね。

黒田 AIについてもう一つ大きな話題は、2022年の診療報酬改定から、X線やCTなどの医療画像をAIに組み込んで使うと「画像診断管理加算3」が算定されるようになりました。AIを使う診療は、もう当たり前になっています。

AIをガバナンスも含めてどこまで信用できるか、使うことで何が見えるのかわからないところはありますが、AIを活用した健康支援のシナリオを社会全体で共有し始めないとなりません。どのような問題があるか危険性を指摘することは簡単ですけど、危険性を指摘し続けたところで物事は変わりません。医療においてAIを活用しないという未来は絶対にないと思います。

先崎 「医療現場で必ずAIを活用する未来になる」と、はっきりと言い切るわけですね。

黒田 はい。AIが診療することもあっていい。医師がAIの支援を受けて治療してもいい。すべてを人間が行うのは非効率です。

こういった仕組みのことを、情報工学の世界では人間=機械系と呼びます。人間と機械がともに一つのシステムをなすとみるわけです。その典型が飛行機です。今は離陸から着陸まで人間はほぼノータッチですが、常に人がきちんと監視しています。ここまで来るのにすごく長い時間がかかり、人間と機械がけんかして何度も事故が起きました。悲しいけれど、そういう体験を僕たちはせざるを得ない。

先崎 医療もそうなるということでしょうか。

黒田 事故は起こる可能性があります。それを体験しながら、AIがあることが当たり前の社会に変わっていかざるを得ません。それに背を向けている場合ではなく、「そうなる」という前提でものを考えるべき時期に来ている気がします。

先崎 なるほど。黒田先生がそうおっしゃると大きなインパクトがあります。



※1 The Observational Health Data Sciences and Informatics

※2 The Observational Medical Outcomes Partnership Common Data Model