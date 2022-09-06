Kubernetes（時にK8sとも呼ばれる）は、コンテナ化アプリケーション（マイクロサービス）の展開、管理、スケーリングをスケジュール・自動化するオープンソースのコンテナオーケストレーション・プラットフォームです。Kubernetesプラットフォームは最適化に重点を置いており、以前は手動で処理されていた多くのDevOpsプロセスを自動化し、ソフトウェア開発者の作業を簡素化します。
では、このプラットフォームの成功の秘訣は何でしょうか。Kubernetes Serviceは負荷分散を提供し、複数のホスト上のコンテナ管理を簡素化します。これにより、企業のアプリの拡張性が向上し、柔軟性やポータブルで生産性が向上することが容易になります。
実際、KubernetesはLinuxに次いでオープンソース ソフトウェアの歴史の中で最も急速に成長しているプロジェクトです。Cloud Native Computing Foundation（CNCF）の2021年の調査によると、2020年から2021年にかけて、Kubernetesエンジニアの数は67％増加して390万人に達しました。これは全バックエンド開発者の31％に相当し、1年間で4パーセントポイント増加することになります。
DevOpsチームの間でKubernetesの使用がますます広がっているため、企業はコンテナ・オーケストレーション・プラットフォームから始める際の学習曲線が短縮することを意味します。しかし、メリットはそれだけではありません。ここでは、企業があらゆる種類のアプリにKubernetesを選択する理由について詳しく見ていきます。
Kubernetesを使用してマイクロサービス・アーキテクチャーを管理する主なメリットは次のとおりです。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
Kubernetes Serviceを使用している大小さまざまな種類の企業が、エコシステム管理と自動化された手動プロセスを節約していることを実感しています。Kubernetesは、参考情報を最適に使用するためにコンテナを自動的にプロビジョニングしてノードに適合させます。パブリッククラウド・プラットフォームの中には、クラスターごとに管理費を請求するものもあります。そのため、クラスターの数を減らすことは、APIサーバーやその他の冗長性を減らし、コストを下げることにつながります。
Kubernetesクラスターが構成されると、アプリは最小限のダウンタイムで適切に実行できるため、ノードやポッドに障害が発生して手動で修復する必要があるときのサポートが少なくなります。Kubernetesのコンテナ・オーケストレーションは、同じプロセスを繰り返す必要が減り、ワークフローがより効率的になります。これは、サーバーの数が少ないだけでなく、煩雑で非効率的な管理の必要性も減ることを意味します。
コンテナの統合とさまざまなクラウド・プロバイダーとのストレージ・リソースへのアクセスにより、開発、テスト、デプロイメントが簡素化されます。アプリケーションの実行に必要なすべてを含むコンテナ・イメージの作成は、仮想マシン（VM）イメージの作成よりも簡単で効率的です。これはすべて、開発が迅速化され、リリースとデプロイメント時間が最適化されることを意味します。
開発ライフサイクル中にKubernetesを早期にデプロイするほど、早い段階でコードをテストし、この先のコストのかかる間違いを防ぐことができるため、より良い結果が得られます。マイクロサービス・アーキテクチャーに基づくアプリは、APIを介して相互に通信する個別の機能ユニットで構成されます。つまり、開発チームはそれぞれが1つの主要な機能に集中する小規模なグループになり、ITチームはより効率的に業務を行うことができるということです。名前空間（同じKubernetesクラスター内に複数の仮想サブクラスターを設定する方法）は、クラスター内のアクセス制御を提供し、効率を向上させます。
以前は、アプリケーションを仮想マシンにデプロイし、ドメイン・ネーム・システム（DNS）サーバーをそれに指定していました。Kubernetesのその他のメリットの1つとして、ワークロードを単一のクラウドに存在したり、複数のクラウド・サービスに簡単に分散したりできます。Kubernetesクラスターを使用すると、アプリの機能やパフォーマンスを失うことなく、コンテナ化されたアプリケーションをオンプレミス・インフラストラクチャーからあらゆるクラウド・プロバイダーのパブリッククラウドまたはプライベートクラウド・インフラストラクチャーへのハイブリッド・デプロイメントに簡単かつ迅速に移行できます。これにより、ロックインなしでワークロードを閉じたシステムまたは独自のシステムに移行できます。IBM® Cloud、Amazon Web Services（AWS）、Googleクラウド・プラットフォーム、Microsoft Azureはすべて、Kubernetesベースのアプリとの統合を提供します。
アプリをクラウドに移行するにはさまざまな方法があります。
アプリケーションにコンテナを使用すると、仮想マシン（VM）よりも軽量で俊敏に仮想化を処理できます。コンテナには、アプリケーションが実際に必要な参考情報（コード、インストール、依存関係）のみが含まれており、ホストのオペレーティング・システム（OS）の主要な機能と参考情報を使用するため、より小型、高速で、移植性が高くなります。例えば、4台の仮想マシンで4つのアプリケーションをホストする場合、通常、そのサーバーで実行するには、ゲストOSの4つのコピーが必要になります。ただし、これら4つのアプリをコンテナ・アプローチで実行すると、これらすべてを単一のコンテナ内に格納し、ホストOSの1つのバージョンを共有することになります。
Kubernetesは、さまざまなタイプのインフラストラクチャー（クラウド、プライベートクラウド、またはオンプレミス、ホストOSがLinuxまたはWindowsのバージョンである限り）でのコンテナ管理に十分な柔軟性を備えているだけでなく、事実上あらゆる種類のコンテナランタイムに対応します（コンテナを実行するプログラム）。他のほとんどのオーケストレーターは、特定のランタイムまたはクラウド・インフラストラクチャーに関連付けられており、成果としてロックインが発生します。Kubernetes Serviceを使用すると、インフラストラクチャーを再構築することなく成長できます。
Kubernetesは、パブリッククラウド、オンサイトVM、物理オンプレミス・マシンを問わず、複数の計算ノードにわたるコンテナのデプロイメントをスケジュールし、自動化します。自動スケーリングにより、チームは需要に合わせて迅速にスケールアップまたはスケールダウンできます。自動スケーリングは、CPU使用率、メモリーしきい値、カスタム・メトリクスによるものであれ、高負荷や急増に応じて、必要に応じて新しいコンテナを起動します。例えば、オンライン・イベントが開始されて、リクエストが突然増加した場合などです。
必要がなくなると、Kubernetesは再び参考情報を自動スケールダウンして無駄を削減します。このプラットフォームは、必要に応じてインフラストラクチャー・参考情報を拡張または縮小するだけでなく、水平方向や垂直方向に簡単に拡張することもできます。Kubernetesのもう1つのメリットは、何か問題が発生した場合に、アプリケーションの変更をロールバックできることです。
Kubernetesは、コンテナ化されたアプリケーションの信頼性の高い実行に役立ちます。コンテナ化されたワークロードを自動的に配置してバランスを取り、増加する需要に対応するためにクラスターを適切に拡張し、システムを稼働状態に保ちます。マルチノード・クラスター内の1つのノードに障害が発生した場合、ユーザーの可用性を中断することなく、ワークロードは他のノードに再分散されます。また、自己修復機能も提供しており、コンテナに障害が発生したりノードが停止したりした場合には、コンテナを再起動、再スケジュール、または交換します。これにより、ダウンタイムなしでソフトウェアのローリング更新を実行できます。高可用性アプリでも、非常に高いアップタイムを維持する方法で、1つ以上のパブリッククラウド・サービス上のKubernetesにセットアップできます。注目すべきユースケースの1つはAmazon社です。同社はKubernetesを使用してモノリシックからマイクロサービス・アーキテクチャーに移行しました。
Kubernetesはコミュニティ主導のプロジェクトであり、完全なオープンソース・ツール（かつては、史上最も急速に成長したオープンソース・ソフトウェア）です。つまり、これで使用するために設計された他のオープンソース・ツールの大規模なエコシステムがあることを意味します。プラットフォームの強力なサポートは、Kubernetesのイノベーションと改善が継続していることを意味し、プラットフォームへの投資を保護し、テクノロジーにロックインすることはありません。また、IBM、AWS、Googleクラウド、Microsoft Azureなど、すべての主要なクラウド・プロバイダーでのサポートと移植性も確認しています。Kubernetes ServiceがDockerと直接競合するという誤解がよくありますが、そうではありません。Dockerはコンテナ化ツールであり、Kubernetesは複数のDockerクラスターのオーケストレーションによく使用されるコンテナ・オーケストレーション・プラットフォームです。
コンテナは、アプリケーションをモダナイズして、ITインフラストラクチャーを最適化するのに最適です。IBM® Cloudのコンテナ・サービスは、KubernetesやオープンソースのKubernetesエコシステム内のその他のツール上に構築されているため、クラウドネイティブ・アプリケーションへのパスや、プライベートクラウド、パブリッククラウド、オンプレミスITインフラストラクチャーから主要な機能や特徴を統合したオープンなハイブリッドクラウド・アプローチへのパスを容易にし、加速することができます。
次のステップに進みましょう。
すぐに始めるには、IBM® Cloudアカウントに登録してください。
IBM Cloud Kubernetes Serviceを今すぐ使い始めて、コンテナ化されたアプリケーションを大規模に導入しましょう。この詳細ガイドでは、アカウントの準備から最初のクラスターとアプリケーションのデプロイまで、基本的な手順について説明します。
柔軟で安全、かつ回復力に優れたハイブリッドクラウドで、ビジネスの潜在能力を解き放ちます。IBMのオープンなハイブリッドクラウド・アプローチにより、特定のベンダーにロックインされることなくワークロードを構築および管理できるため、IT環境全体で柔軟性とパフォーマンスが確保されます。
サーバーレス・コンピューティングにより、開発者はサーバーやバックエンド・インフラストラクチャーをプロビジョニングまたは管理することなく、アプリケーション・コードを構築および実行できます。
YAMLの基本と、それがKubernetes構成を簡素化する仕組みについて学びます。このガイドでは、Kubernetesデプロイメントの管理において効果的なYAMLファイルを作成するための主要な構造とヒントについて説明しています。
コンテナが企業のアプリケーション開発、デプロイ、管理の方法にもたらす変革をご覧ください。このテクノロジーが今日のITランドスケープにおいて拡張性、安全性、効率性に大きな変革をもたらす理由をご覧ください。
Red Hat OpenShift on IBM Cloudは、フルマネージド型のOpenShift Container Platform（OCP）です。
コンテナ・ソリューションは、セキュリティー、オープンソースのイノベーション、迅速なデプロイメントを活用して、コンテナ化されたワークロードを実行およびスケールアップします。
IBMのクラウド・コンサルティング・サービスで新しい機能にアクセスし、ビジネスの俊敏性を高めましょう。ハイブリッドクラウド戦略や専門家とのパートナーシップを通じて、ソリューションを共創し、デジタル・トランスフォーメーションを加速させ、パフォーマンスを最適化する方法をご覧ください。
フルマネージドのRed Hat OpenShiftプラットフォームをぜひお試しいただくか、または、IBM Cloud Kubernetesエコシステムの柔軟性をご覧ください。ニーズに合わせたスケーラブルで安全なソリューションにより、開発とデプロイメントのプロセスを加速できます。