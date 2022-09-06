Kubernetes（時にK8sとも呼ばれる）は、コンテナ化アプリケーション（マイクロサービス）の展開、管理、スケーリングをスケジュール・自動化するオープンソースのコンテナオーケストレーション・プラットフォームです。Kubernetesプラットフォームは最適化に重点を置いており、以前は手動で処理されていた多くのDevOpsプロセスを自動化し、ソフトウェア開発者の作業を簡素化します。

では、このプラットフォームの成功の秘訣は何でしょうか。Kubernetes Serviceは負荷分散を提供し、複数のホスト上のコンテナ管理を簡素化します。これにより、企業のアプリの拡張性が向上し、柔軟性やポータブルで生産性が向上することが容易になります。

実際、KubernetesはLinuxに次いでオープンソース ソフトウェアの歴史の中で最も急速に成長しているプロジェクトです。Cloud Native Computing Foundation（CNCF）の2021年の調査によると、2020年から2021年にかけて、Kubernetesエンジニアの数は67％増加して390万人に達しました。これは全バックエンド開発者の31％に相当し、1年間で4パーセントポイント増加することになります。

DevOpsチームの間でKubernetesの使用がますます広がっているため、企業はコンテナ・オーケストレーション・プラットフォームから始める際の学習曲線が短縮することを意味します。しかし、メリットはそれだけではありません。ここでは、企業があらゆる種類のアプリにKubernetesを選択する理由について詳しく見ていきます。

Kubernetesを使用してマイクロサービス・アーキテクチャーを管理する主なメリットは次のとおりです。