ITOpsはエージェント型AIで転換点に対処

市場調査会社Omdiaの新しいレポート「ITオペレーションを現代化する」によると、多くのITOpsチームにとって、AIへの投資は全くしないよりはした方が良いかもしれない。

IBMが委託したレポートによると、ITOps業務の10%未満をAIに任せている組織であっても、92%が運用の改善を実感していることが明らかになっています。この発見は、単純な統合から始めて成功し、より複雑なAIデプロイメントに進むという、ますます一般的なストラテジーを裏付けています。

しかし、ITOpsのどの領域を優先するかを決定することは困難な作業です。特にITチームが、コストの削減、運用効率の向上、さらには、ますます分散化が進むアーキテクチャーやサービス全体での迅速なデリバリーを実現することがすでに期待されている場合は尚更です。

さらに、AIやエージェント型ワークフローはIT導入をさらに複雑にしています。一部のチームは、十分な独自データをモデルに提供するのに苦労しています。また、新しい自動化とワークフローの設計と維持に必要な技術的専門知識が不足している企業もあります。一方、十分な監視と監視がなければ、エージェントは不正なアクションや望ましくないアクションを実行し、セキュリティーやコンプライアンスのリスクを引き起こす可能性があります。また、単純なユースケースでも、AIイニシアチブへの投資を誤った方向に向けると、コストのかかるエラーが発生する可能性があります。

これらの課題にもかかわらず、AI統合はかつてない速度でITOpsのイノベーションを促進しています。現在、39%の組織で、AIはITOps業務の少なくとも半分を人間と並行して担っています。早期導入者からは、脅威検知、予知保全、ワークフローの自動化、コスト最適化機能の向上などのメリットが報告されています。