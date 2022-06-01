金融機関にとってISOのモダナイゼーションが重要な理由

ISO 20022金融メッセージング標準への移行により、世界は支払いメッセージングの標準化されたシステムへと向かっています。SWIFTは、2022年8月から国境を越えた支払いを可能にし、ISO 20022は金融機関（FI）に大きなメリットをもたらします。しかし、こうした教育機関が導入に至るまでの道のりは、非常に困難になる可能性があります。新しい規格を正常に実装するには、FIはレガシー形式とISO 20022の間の変換のための包括的なソリューションが必要です。
この移行は、支払いの運用方法を強化する絶好の機会を提供します。デジタル決済分野における即時決済と支払い詐欺が増大している世界では、この機会を利用して詐欺を減らし、コンプライアンスを強化し、より優れたより堅牢な支払いインフラストラクチャーを構築する必要があります。理想的には、ソリューションがさまざまなISO準拠の支払いネットワーク間で継続的な相互運用性を提供することです。
規格とその採用は進化し続けているため、ソリューションは、ISO 20022の変更が発生した場合に将来にわたって対応できるようにする必要があります。ISO ネイティブのソリューションでは、新しい要件が公開された時点でそれを簡単に採用できます。企業は、個別のビジネス・プロセスを使用して請求書を発行し、支払いを受け取り、最終的に支払いを調整する代わりに、完全なOrder-to-Pay（受注から支払いまで）ビジネス・プロセスに支払いを統合するオプションが得られます。統合により、プロセスの最初から最後まで簡素化されます。
ISO ネイティブメッセージには、以前の標準よりも多くのデータを含めることができます。この追加のデータを活用することで、FIは金融犯罪、AML、制裁に対する保護基準を高めることができます。企業は、より迅速なアプリケーションを通じて現金と流動性のリスクをより適切に管理できるようになり、大企業も金融機関もキャッシュフローを予測できるようになります。
標準化されたデータ・セットに簡単にアクセスできるため、FIは分析をより迅速に行い、支払いストリーム・データを使用して、これまで他の支払いストリームでは利用できなかったBusiness Intelligenceを提供できます。
ISO API対応のトランスフォーメーション・レイヤーを開発することで、FIは、会社が提供する差別化されたエクスペリエンスと製品を明確に定義するビジネス戦略を作成するのに役立ちます。そして、ISO API に継続的に焦点を当てることで、FI はエコシステムと連携し、差別化されたエクスペリエンスと製品を提供できます。
ISO 20022メッセージ・ベースのAPIトランスフォーメーション・レイヤー・ソリューションを使用することで、FIはレガシー・ペイメント・システム・メッセージをISO 20022固有のメッセージ形式に変換して、ダウンストリーム・システムに対応させることができます。これは、多くのFIがシステムにネイティブのISO 20022機能を搭載するまで、ギャップを埋めるためのほぼ前提条件と言えます。
SWIFT MTなどのレガシー独自の形式はすでによく知られており、業種・業務で広く使用されているため、ISO 20022に適合するまでには時間がかかります。レガシー規格とISO規格の間には、数年間の共存を可能にする戦略的なチャンスがあります。しかし、ISOの豊富なメッセージ・フィールドの価値を実現する機能を提供しながら、元のメッセージと変換されたメッセージを明確かつ一義的に表示するインターフェースをエンド・ユーザーに提供することが重要です。
ISO 20022の導入が成功すると、ITの複雑さの軽減、俊敏性の実現、パートナーの有効化、シームレスに統合、規制要件の遵守といった目標を達成する必要があります。これらの目標は、一般にほとんどのFI IT システムの目標です。ただし、ISO 20022対応システムを優先する場合には、その重要性が高まります。
これは、ITの複雑さの軽減という1つの目的に特に当てはまります。差し迫ったギャップに対処するための戦術として、既存の複雑なシステムにISO 20022レイヤーを追加するだけでは、当面の問題が解決される可能性がありますが、複雑さの軽減という長期的な戦略的目標には取り組みません。実際、ISO 20022ネイティブのアーキテクチャーと処理に動き出すにつれて、戦術的なソリューションが使い捨てになるか、その目標を達成する上での障壁にさえなる可能性があります。
金融メッセージングの未来は、ISO 20022に準拠して設計されています。しかし、長期的な戦略計画は待ったなしの状況にあります。今適応する教育機関は、将来の変化に対してよりしっかり備えられます。
