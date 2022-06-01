金融機関にとってISOのモダナイゼーションが重要な理由

この移行は、支払いの運用方法を強化する絶好の機会を提供します。デジタル決済分野における即時決済と支払い詐欺が増大している世界では、この機会を利用して詐欺を減らし、コンプライアンスを強化し、より優れたより堅牢な支払いインフラストラクチャーを構築する必要があります。理想的には、ソリューションがさまざまなISO準拠の支払いネットワーク間で継続的な相互運用性を提供することです。

規格とその採用は進化し続けているため、ソリューションは、ISO 20022の変更が発生した場合に将来にわたって対応できるようにする必要があります。ISO ネイティブのソリューションでは、新しい要件が公開された時点でそれを簡単に採用できます。企業は、個別のビジネス・プロセスを使用して請求書を発行し、支払いを受け取り、最終的に支払いを調整する代わりに、完全なOrder-to-Pay（受注から支払いまで）ビジネス・プロセスに支払いを統合するオプションが得られます。統合により、プロセスの最初から最後まで簡素化されます。

ISO ネイティブメッセージには、以前の標準よりも多くのデータを含めることができます。この追加のデータを活用することで、FIは金融犯罪、AML、制裁に対する保護基準を高めることができます。企業は、より迅速なアプリケーションを通じて現金と流動性のリスクをより適切に管理できるようになり、大企業も金融機関もキャッシュフローを予測できるようになります。

標準化されたデータ・セットに簡単にアクセスできるため、FIは分析をより迅速に行い、支払いストリーム・データを使用して、これまで他の支払いストリームでは利用できなかったBusiness Intelligenceを提供できます。

ISO API対応のトランスフォーメーション・レイヤーを開発することで、FIは、会社が提供する差別化されたエクスペリエンスと製品を明確に定義するビジネス戦略を作成するのに役立ちます。そして、ISO API に継続的に焦点を当てることで、FI はエコシステムと連携し、差別化されたエクスペリエンスと製品を提供できます。

ISO 20022メッセージ・ベースのAPIトランスフォーメーション・レイヤー・ソリューションを使用することで、FIはレガシー・ペイメント・システム・メッセージをISO 20022固有のメッセージ形式に変換して、ダウンストリーム・システムに対応させることができます。これは、多くのFIがシステムにネイティブのISO 20022機能を搭載するまで、ギャップを埋めるためのほぼ前提条件と言えます。