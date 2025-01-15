ISC2サイバーセキュリティー労働力調査：AI熟練労働者の不足

調査によると、回答者の3分の2はサイバーセキュリティーの専門知識がテクノロジーを後押しすると考察しています。一方で3分の1はAI重視の世界で自分の職が失われるのではないかと懸念しています。

もちろん、これはすぐに実現するわけではありません。回答者の半数さえも、生成AIをツールに組み込んでいませんでした。サイバーセキュリティーの専門家にとって、最も差し迫った懸念事項は予算です。

「2024年には、回答者の25％がサイバーセキュリティー部門で退職したことを報告しており、2023年から3％の増加となりました。一方、予算削減に直面した割合は37％で、2023年から7％の増加となりました」とレポートには記載されています。

回答者の3分の2が、予算削減により現在の人員不足が生じただけでなく、今後数年間でスキル格差の解消がさらに困難になると予想していると回答したため、こうした予算削減はスキル格差に影響を与えています。

回答者の多くは、このスキル・ギャップが、現場スタッフの減少よりも組織のセキュリティーに悪影響を及ぼしていると指摘しています。トレーニングに資金を調達できないことや、需要の高いスキルを持つ人材が給与の良いポジションに移行することなどもあり、多くのセキュリティー・チームが今日のサイバーセキュリティーの現状における脅威やリスクに対処するのに苦労しています。