ISC2サイバーセキュリティー労働力調査：AI熟練労働者の不足

AIが技術界の他のあらゆる場所に影響を与えているので、2024年のISC2サイバーセキュリティー労働力調査で人工知能（AI）がセキュリティー・スキルのトップ5にランクインしたことは、誰も驚くべきことではありません。
セキュリティー関連のAIスキルを備えた労働者が必要なだけではありません。労働力調査では、回答者16,000人が、スキルのアプローチの変化から生成AI（生成AI）ストラテジーの構築まで、AIがサイバーセキュリティーと職務全般にどのような影響を与えると考察するかについても深く掘り下げています。
調査によると、回答者の3分の2はサイバーセキュリティーの専門知識がテクノロジーを後押しすると考察しています。一方で3分の1はAI重視の世界で自分の職が失われるのではないかと懸念しています。
もちろん、これはすぐに実現するわけではありません。回答者の半数さえも、生成AIをツールに組み込んでいませんでした。サイバーセキュリティーの専門家にとって、最も差し迫った懸念事項は予算です。
「2024年には、回答者の25％がサイバーセキュリティー部門で退職したことを報告しており、2023年から3％の増加となりました。一方、予算削減に直面した割合は37％で、2023年から7％の増加となりました」とレポートには記載されています。
回答者の3分の2が、予算削減により現在の人員不足が生じただけでなく、今後数年間でスキル格差の解消がさらに困難になると予想していると回答したため、こうした予算削減はスキル格差に影響を与えています。
回答者の多くは、このスキル・ギャップが、現場スタッフの減少よりも組織のセキュリティーに悪影響を及ぼしていると指摘しています。トレーニングに資金を調達できないことや、需要の高いスキルを持つ人材が給与の良いポジションに移行することなどもあり、多くのセキュリティー・チームが今日のサイバーセキュリティーの現状における脅威やリスクに対処するのに苦労しています。
ISC2のCISOであるジョン・フランス氏は、2年前はAIはサイバーセキュリティーの仕事に必要なスキルセットとは見なされていなかったが、今ではトップ5のスキルになっていると述べています。
「そして、おそらく来年、セキュリティーに関する需要の多いスキルセットになると推測しています」とフランス氏はラスベガスで開催されたISC2のセキュリティー会議での会話の中で述べました。
（その他のスキルとしては、クラウド、ゼロトラスト・アーキテクチャー、フォレンジック、インシデント対応、アプリケーション・セキュリティーが挙げられます。これらはすべて、長い間必要なスキルのリストの上位にありました。）
データが急激に増加し、生成されるデータに関する優れたインテリジェンスを収集する必要性により、サイバーセキュリティーにおけるAIの役割は変化しています。
「AIは、大規模なデータ・セットを非常に迅速に検討できるツールの1つです」とFrance氏は述べます。それでも、AIモデルから生成された成果を検証するには人間の目が必要です。ここで、アナリストやインシデント対応者のデータ分析方法の変化を進めるために、AIのセキュリティー・スキルが最も必要となります。
フランス氏はまた、AIによってエントリーレベルのセキュリティー職の範囲が変わると考えています。「あなたがこの職業に就こうとしていて、学ぶべきことが1つあるとしたら、生成AIシードの使用経験があれば、最も有利な機会を得ることができると考えています」
ただし現在では、採用担当者が必要と考察する技術的スキルと、採用担当者以外の担当者が求めるスキルとの間には、ある程度の隔たりがあります。どちらのタイプのマネジャーも、クラウド・コンピューティングのセキュリティスキルをリストの上位に挙げているが、AI/MLのスキルについての質問では、採用担当マネジャーの24%のみが、それが今すぐ欲しいスキルだと回答し、スキルニーズリストの最下位となった。採用担当者以外のマネージャーがキャリアアップのために最も需要の高いスキルについて尋ねたところ、37％がAI/MLと回答し、クラウドセキュリティー以外の他のすべてのスキルよりも高い回答をしました。
ISC2の調査『 AI in Cyber 2024』では、回答者の82%がAIが業務効率を向上させると楽観的に考え、88%が自分の職務に何らかの影響を与えると考えていることが分かりました。サイバー・ワールドでAIへの依存度を高めることには多くの良い点がありますが、テクノロジー面でストレスを引き起こす問題もあります。AIの調査によると、回答者4人に1人がAIの爆発的増加に備えていないと回答し、労働力の調査によると、65％が組織には生成AIの安全な使用に関する規制の強化が必要だと回答しています。
しかし、どのようなスキルが必要となるかについては、多くの疑問点もあります。「調査参加者は、どのスキルを自動化または合理化できるかについて推測していましたが、AIがどのような活動に取って代わるのかはまだ予測できません」と調査は報告しています。おそらくこのため、採用担当者はAIに関する技術的な専門知識を持つサイバーセキュリティー専門家を採用することに消極的になっています。
AIに関しては、技術以外のスキルの必要性が高まると多くの人が予想しています。サイバーセキュリティーは、従来の技術分野以外の潜在的なプロフェッショナルを発掘し、新たな役割のためにトレーニングすることに寛容です。そのため、採用担当者が、セキュリティ・ツールとして（あるいは、生成AIを保護するために）生成AIを使用するために必要となるスキルの種類を確信していないため、テクノロジーの進化に伴い、より転用可能であると考えられる非技術スキルをデフォルトとすることに積極的であることは、それほど驚くべきことではありません。全体として、サイバーセキュリティーで最も需要の高いスキル・セットとして強力なコミュニケーション・スキルが挙げられ、僅差で問題解決スキル、チームワーク／コラボレーション・スキルが続きました。
AIスキルが今後サイバーセキュリティーの労働力にどのように適合するかという全体像を見ると、今日の採用を妨げている問題がAIの専門知識に同様の影響を与える可能性が高いと考えられます。前述したように、予算削減により労働力が減少します。フランス氏は人事のギャップについても指摘しており、エントリーレベルのポジションには５年の業務経験を必要とする資格などの要件が掲載されています。
「サイバーセキュリティー労働力への新たな参入は、まだ若者を意味するものではないという俗説を覆す必要もあります。キャリアのチェンジになることもあります。実際、キャリアの変化は、多くの異なる視点やエクスペリエンスをもたらします」とフランス氏は言います。
たとえ今必要とされていたスキルでなくても、そのスキルの人材を採用します。「残りの部分は教育できます」とフランス氏は言います。