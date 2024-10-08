生成AIがサイバーセキュリティー ツールに統合され、情報チャットボットや開発ツールなどとしてより機能的になると、人々がさまざまなタスクを実行する必要性が減少します。

基本的なレベルでは、 AIログのレビューと分析、初期の脅威検知、脆弱性スキャン、基本的なインシデントトリアージなどの日常的なタスクの自動化に習熟するようになっています。

「自動化とAIによって、従来のエントリーレベルのスタッフ作業と見なされていた作業の必要性は減りますが、必要なスキルも根本的に変わります」とHectorは言います。「従業員は、ストラテジー、分析、プログラムの改善に注力するようになります。そのためには、既存のスタッフの継続的なスキル開発が必要であり、進化するAIの機能を中心にその役割を転換することが必要になります。」

「特に侵害対応などの複雑でプレッシャーのかかる環境や、倫理的および規制上の考慮が必要となる場合には、人間の判断がサイバーセキュリティープロセスの重要な部分であることに変わりはありません」とHectorは述べています。

生成AIツールは、すぐにアクセスできる知識によって人間の知識を強化します。Gartnerは、2028 年までに「生成 AI の採用によりスキル ギャップが解消され、サイバー セキュリティーの初級職の 50% から専門教育プログラムの必要性がなくなるだろう」と予測しています。

AI が脆弱性の検出を自動化し、解決策を提案する能力が向上するにつれ、脆弱性の検出における手動コードレビューの必要性が大幅に減少するとも期待されています。

AI ツールはペネトレーション・テストを部分的に自動化し、低レベルまたはエントリーレベルのペネトレーション・テスターの需要を減らします。

AI脅威インテリジェンスは、セキュリティ チームにすでに大きな恩恵をもたらしています。AIは膨大な量のデータを人間よりもはるかに速く処理および分析できるため、脅威インテリジェンスアナリストの需要が減少する可能性があります。

AIはユーザーの不審な行動の監視、検出、フラグ生成にも優れており、検出されると、特定されたユーザー・セッションを人間に引き渡します。