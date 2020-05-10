今日、メンテナンスは芸術であり科学でもあります。極めてシンプルであるべきことを実行するためのユニークなアプローチやテクニックの設計に多くのエネルギーを費やしています。主な目標は、機械が修理不能なほど壊れるか、時代遅れになるまで、機械をほぼ新品の状態に保つことです。そんなに難しそうに聞こえませんよね？アプローチとソリューションを取り巻くランドスケープが複雑になったため、多くの人々が、資産管理の柱が多くの非常に異なるものに分岐しているように見えて混乱しています。CMMS、EAM、APMや、OMG！（なんてこった！）などの用語が飛び交っているのを耳にします。最後のシステムは大きな故障に備えて予約されています。

幸いなことに、資産管理の基盤はこれまで以上に強力になっています。保守、信頼性、財務管理の各分野の取り組みはすべて、企業が資産の価値を最大化するためにどのように協力できるかを理解してもらうことを追求してきました。その進化と、最適な成功のためにそれぞれをどこで使用すればよいかを見てみましょう。