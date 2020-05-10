資産集約型産業が直面する最も重要な決断の1つは、特定の資産（つまり設備、建物、機械）の管理とケアの方法についてです。これは、オペレーターからエンジニア、経営幹部まで、組織内のすべての人に影響を与える決定です。組織内の機械を最大限に活用する方法については、ローマの戦車（チャリオット）にまで遡る理論など、多くの理論があります。ただし、ビジネスのニーズやそれぞれが資産をどのように使用するかによってソリューションは異なります。この記事では、資産管理の全スペクトラムと、組織に最適な選択の方法を説明します。
今日、メンテナンスは芸術であり科学でもあります。極めてシンプルであるべきことを実行するためのユニークなアプローチやテクニックの設計に多くのエネルギーを費やしています。主な目標は、機械が修理不能なほど壊れるか、時代遅れになるまで、機械をほぼ新品の状態に保つことです。そんなに難しそうに聞こえませんよね？アプローチとソリューションを取り巻くランドスケープが複雑になったため、多くの人々が、資産管理の柱が多くの非常に異なるものに分岐しているように見えて混乱しています。CMMS、EAM、APMや、OMG！（なんてこった！）などの用語が飛び交っているのを耳にします。最後のシステムは大きな故障に備えて予約されています。
幸いなことに、資産管理の基盤はこれまで以上に強力になっています。保守、信頼性、財務管理の各分野の取り組みはすべて、企業が資産の価値を最大化するためにどのように協力できるかを理解してもらうことを追求してきました。その進化と、最適な成功のためにそれぞれをどこで使用すればよいかを見てみましょう。
私たちは、CMMS（コンピュータによるメンテナンス管理システム）を使って、資産管理の分野で小さなことから始めることができます。CMMSは数十年前から存在しています。これは、保守活動のスケジュール設定、管理、レポートに関連する面倒な作業を管理する必要性から生まれました。CMMSソリューションは、組織にとって最適な出発点です。その主な価値は、メンテナンスまたはフィールドサービスのチームのオートメーションにあります。これらは、ワークフロー、リソースとルーティングの管理、運用と修理のガイダンスの提供、レポートと監査のための記録の作成に役立ちます。
CMMS ユーザーは、組織のより広範な資産管理ニーズをサポートするために、 エンタープライズ資産管理（EAM）プラットフォームも所有していることがよくあります。EAMシステムは、ビジネスと業務全体にわたる適切な可視性とサポートを提供します。これは、エネルギー、製造、輸送など、資産集約型の業種・業務の生命線です。EAMソリューションは、プラント、設備、施設の設計、建設から運用、保守、更新に至るまで、資産ライフサイクル全体のデータを利用します。これらは保守の枠を超えて、安全性、環境への配慮、在庫、労働者訓練、およびビジネス価値を提供するために資産を使用する組織のその他の多くのニーズなど、資産に関する付随的なニーズを組織が管理するのに役立ちます。
最後に、資産集約型の組織は通常、資産に関連する多額の資本予算を持っています。こうした組織は、資産収益率を高めるために、資産を組織価値とより適切に結び付け続けようとします。彼らは、 資産パフォーマンス管理(APM) や資産投資計画(AIP)などのソリューションを通じて、モノのインターネット(IoT)や人工知能(AI)に関連するより強力な分析手法の導入を目指しています。これらのソリューションは、資産の健全性や生産量に関するリアルタイムデータを活用して、製造現場と財務諸表をつなぎます。これは、現在のオペレーション、在庫、生産量からの価値とリスクを継続的にモデル化することによって実現されます。資産をより適切に管理、予測、最適化できるようになると、オペレーションは企業の財務上の成果においてより大きな役割を果たすことができます。APM（アプリケーション・パフォーマンス管理）やAIPに関連するプラットフォームのオープン性のおかげで、メーカー、気象、さらには設備の修理などの外部データとの統合が容易になりました。
資産管理の範囲をナビゲートすることは困難な場合があります。ビジネスに適した資産管理ソリューションの選択は、規模、業種・業務、資産の種類、ビジネス目標、投資などの要素によって異なります。
