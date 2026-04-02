オフィスでのチームワーク、ノートPCを見ながら話す2人の人物

相互運用性が生産的なエンタープライズAIの基盤である理由

By Samina Hossain

あらゆる業種・業務で、AIエージェントが増え、日常オペレーションにおいてますます重要な役割を担っています。しかし、導入が加速するにつれて、エージェントの断片化が新たな課題として浮上しています。ビジネス・リーダーは、共有ガバナンスとのコミュニケーションや調整、準拠ができない分断されたエージェントと格闘し、価値実現までの時間を遅らせ、一貫性のない成果につながっています。実際には、組織は単一のプラットフォーム上で実行されることはほとんどありません。エージェントは、統一されるように設計されていないこれらの環境の状態に対応する必要があります。

現代の企業は、SaaSシステム、既存のアプリケーション、CRMプラットフォーム、クラウド・プロバイダー、カスタム構築されたツールをパッチワーク状態で運用しています。このエコシステムには、多くの場合、SAP、Salesforce、ServiceNow、幅広いクラウド・アプリケーション、カスタム・システムなどのテクノロジーが含まれています。そして、AIの導入がさまざまな部門に広がるにつれて、その複雑さはさらに増しています。

単一のスイートからなるエージェント・プラットフォームは、現実的ではありません。しかし、エージェント時代を勝ち抜く組織とは、クラウド、ベンダー、システムにまたがるエージェント労働力全体を管理、調整、拡張できる組織です。

標準化に勝る相互運用性

組織がAIを拡大するにつれて、多くの組織は本能的にチーム間でツールを標準化しようとします。しかし、標準化はイノベーションを遅らせ、ほとんどの場合、グローバルなハイブリッド企業の運営実態に適していません。AIを取り巻く環境の変化が速すぎて、1つのプラットフォームですべての要件やユースケースを満たすことができません。さらに、組織のあらゆる部門に同じツールの採用を要求することは、非現実的で時間がかかることがよくあります。

相互運用性はモデルを転換します。チームにこのような順守を強制するのではなく、エージェントが既存のシステム全体で運用できるようにします。チームは、エージェントを連携しながら、ワークロードに最適なツールを使用できます。このアプローチにより、企業は柔軟性とガバナンスを獲得し、移行を中断することなく価値実現までの時間を短縮します。

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エージェント・カタログで制御を確立

組織のエージェント数が増えるにつれて、基幹業務（LOB）およびITの意思決定者は、エージェントを管理するための信頼できる方法を必要としています。この労働力としてのエージェントは、孤立したアシスタントとしてではなく、役割、権限、説明責任を持つバーチャルな従業員の労働力としてアプローチすべきです。エージェント・カタログは、エージェントがどのように動作するか、誰がエージェントを管理するか、どのように対話するかについての記録システムになります。

カタログには、承認済みエージェントとその権限、統合、およびガードレールが定義されます。これは、部門間で再利用可能なエージェントを調整するためのバックボーンであり、スケーラブルで管理されたオートメーションを可能にします。エージェント・カタログを使用すると、需要の高い環境でもスピードと信頼性のバランスを取ることができます。

スピードと信頼性のバランス

相互運用性は、ITの決定およびビジネスを加速させます。組織が部門を超えてAIエージェントを採用するにつれて、それらのエージェントがシステム、ワークフロー、およびデータソース全体でコラボレーションできる場合にのみ、その真価が発揮されます。リーダーは「より多くのツール」を求めているのではなく、統一された成果を求めています。

  • 再利用可能でガバナンスの効いたエージェントでROIを加速
    エージェントがシステム全体で運用できるようになると、チームは自動化をゼロから再構築する必要がなく、投資を生産性と企業全体への効果につなげます。
  • 一貫した顧客と従業員のエクスペリエンス
    相互運用性により、顧客が注文の確認、サービスの依頼、問題の解決のいずれを行っていても、各ワークフローは統一されており、信頼性が高いと感じられます。
  • 運用リスクとコンプライアンス・リスクの軽減
    組織には、セキュリティー、アクセス制御、監査要件に準拠したAIが必要です。相互運用性により、環境全体で共有ガバナンスが可能になり、「シャドー・エージェント」やオートメーション・ドリフトの可能性が減ります。
  • 合理化されたエンドツーエンドのワークフロー
    従業員の場合と同様に、最大の成果は、複数のエージェントがそれぞれの役割を連携して遂行することで得られます。相互運用性により、調整された複数ステップのジャーニーが可能になります。
  • 適応性のあるAIエコシステム
    テクノロジー、モデル、ベンダーは変化します。相互運用可能なアーキテクチャーにより、組織はAI機能を追加、置き換え、アップグレードする際に、最初からやり直すことなく柔軟に対応できます。
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AIエージェントの5つのタイプ：自律機能と実世界アプリケーション

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AIエージェントを構築、展開、監視

相互運用性に向けたステップ

リーダーは、焦点を絞った一連の実践的なステップを踏むことで、企業全体の相互運用性に向けて動き始めることができます。

  1. すでにエージェント、自動化、またはカスタム統合を作成している現在の
    「シャドー・エージェント・ランドスケープ」マップを評価します。ほとんどの組織では、人事、財務、サービス・オペレーション、IT、開発の各部門で、追跡されていない取り組みや重複した取り組みが数多く存在しています。

  2. ガバナンス・チーム、アクセス制御、説明責任の確立
    エージェント・オペレーション（AgentOps）により、チームはエージェント開発を管理、監視、改善できます。AgentOpsは、エージェントの作成者、アクセスできるデータ、およびそれらのエージェントをどのように監視するかを定義するのに役立ちます。役割、権限、性能の期待値を使用して、エージェントをデジタル・ワーカーのように扱うことができます。

  3. システム全体で機能する相互運用性レイヤーの採用
    すべての環境とアプリケーションにまたがるプラットフォームとオーケストレーション・レイヤーを選択します。目標は接続することであり、企業全体を1つのベンダーで標準化することではありません。AIエージェント・ゲートウェイは、APIを通じてAIサービスにアクセスするための単一の接続ポイントと制御能力を提供します。

  4. エージェント・カタログの構築（または採用）
    このプロセスは、承認されたエージェントの発見、役割と権限の管理、ガバナンスの適用、チーム間での再利用を可能にするための運用上のバックボーンとなります。断片化されたシステムを単一のデータ管理システムに置き換えます。

  5. エージェントのデプロイから調整による労働力の調整へマインドセットをシフトさせる
    真のエンタープライズAIは、エージェントがステップやチーム、部門横断的に連携することで実現します。リーダーは、孤立したアシスタントの集合ではなく、連携した労働力という観点から考察する必要があります。

IBM® watsonx Orchestrateを使用してすべてを統合する方法

オープンで管理された相互運用性は、エンタープライズAIの基盤になりつつあります。まさに今、IBM® watsonx Orchestrateは明確な進むべき道を提供しています。組織が部門やプラットフォーム全体でエージェントを導入する際、watsonx Orchestrateは、連携されたエージェント労働力を接続、管理、調整できるようにします。SAP、Salesforce、ServiceNow、カスタム・システム、およびすでに利用されているあらゆる環境を統合します。

AIゲートウェイの主要な機能は、APIを介してAIサービスにアクセスするための単一接続ポイントとポリシー制御を追加し、すべてのエージェントのやり取りが一貫して保護、監視、管理されるようにします。

IBM® watsonx Orchestrateは、断片化されたツールでは実現できない、統合された相互運用性レイヤーを企業に提供します。

IBM watsonx Orchestrateの詳細はこちら
エージェント・カタログについて学ぶ
Samina Hossain

AI Agents Product Manager, watsonx Orchestrate

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開発者の効率性を考慮したGraniteの小型オープンモデルで、コストを90％以上削減します。エンタープライズ対応モデルは、安全性ベンチマークに対して、さらにサイバーセキュリティーからRAGまでの幅広い企業タスクに対して優れたパフォーマンスを発揮します。

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次のステップ

包括性で業界でも屈指の機能セットを使用して、複雑なワークフローを自動化し、生産性を飛躍的に向上させましょう。企業がAIエージェントとアシスタントを構築、カスタマイズ、管理するのに役立つ機能セットです。

  1. watsonx.aiエージェントの開発の詳細はこちら
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