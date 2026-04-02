あらゆる業種・業務で、AIエージェントが増え、日常オペレーションにおいてますます重要な役割を担っています。しかし、導入が加速するにつれて、エージェントの断片化が新たな課題として浮上しています。ビジネス・リーダーは、共有ガバナンスとのコミュニケーションや調整、準拠ができない分断されたエージェントと格闘し、価値実現までの時間を遅らせ、一貫性のない成果につながっています。実際には、組織は単一のプラットフォーム上で実行されることはほとんどありません。エージェントは、統一されるように設計されていないこれらの環境の状態に対応する必要があります。

現代の企業は、SaaSシステム、既存のアプリケーション、CRMプラットフォーム、クラウド・プロバイダー、カスタム構築されたツールをパッチワーク状態で運用しています。このエコシステムには、多くの場合、SAP、Salesforce、ServiceNow、幅広いクラウド・アプリケーション、カスタム・システムなどのテクノロジーが含まれています。そして、AIの導入がさまざまな部門に広がるにつれて、その複雑さはさらに増しています。

単一のスイートからなるエージェント・プラットフォームは、現実的ではありません。しかし、エージェント時代を勝ち抜く組織とは、クラウド、ベンダー、システムにまたがるエージェント労働力全体を管理、調整、拡張できる組織です。