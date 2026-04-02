あらゆる業種・業務で、AIエージェントが増え、日常オペレーションにおいてますます重要な役割を担っています。しかし、導入が加速するにつれて、エージェントの断片化が新たな課題として浮上しています。ビジネス・リーダーは、共有ガバナンスとのコミュニケーションや調整、準拠ができない分断されたエージェントと格闘し、価値実現までの時間を遅らせ、一貫性のない成果につながっています。実際には、組織は単一のプラットフォーム上で実行されることはほとんどありません。エージェントは、統一されるように設計されていないこれらの環境の状態に対応する必要があります。
現代の企業は、SaaSシステム、既存のアプリケーション、CRMプラットフォーム、クラウド・プロバイダー、カスタム構築されたツールをパッチワーク状態で運用しています。このエコシステムには、多くの場合、SAP、Salesforce、ServiceNow、幅広いクラウド・アプリケーション、カスタム・システムなどのテクノロジーが含まれています。そして、AIの導入がさまざまな部門に広がるにつれて、その複雑さはさらに増しています。
単一のスイートからなるエージェント・プラットフォームは、現実的ではありません。しかし、エージェント時代を勝ち抜く組織とは、クラウド、ベンダー、システムにまたがるエージェント労働力全体を管理、調整、拡張できる組織です。
組織がAIを拡大するにつれて、多くの組織は本能的にチーム間でツールを標準化しようとします。しかし、標準化はイノベーションを遅らせ、ほとんどの場合、グローバルなハイブリッド企業の運営実態に適していません。AIを取り巻く環境の変化が速すぎて、1つのプラットフォームですべての要件やユースケースを満たすことができません。さらに、組織のあらゆる部門に同じツールの採用を要求することは、非現実的で時間がかかることがよくあります。
相互運用性はモデルを転換します。チームにこのような順守を強制するのではなく、エージェントが既存のシステム全体で運用できるようにします。チームは、エージェントを連携しながら、ワークロードに最適なツールを使用できます。このアプローチにより、企業は柔軟性とガバナンスを獲得し、移行を中断することなく価値実現までの時間を短縮します。
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組織のエージェント数が増えるにつれて、基幹業務（LOB）およびITの意思決定者は、エージェントを管理するための信頼できる方法を必要としています。この労働力としてのエージェントは、孤立したアシスタントとしてではなく、役割、権限、説明責任を持つバーチャルな従業員の労働力としてアプローチすべきです。エージェント・カタログは、エージェントがどのように動作するか、誰がエージェントを管理するか、どのように対話するかについての記録システムになります。
カタログには、承認済みエージェントとその権限、統合、およびガードレールが定義されます。これは、部門間で再利用可能なエージェントを調整するためのバックボーンであり、スケーラブルで管理されたオートメーションを可能にします。エージェント・カタログを使用すると、需要の高い環境でもスピードと信頼性のバランスを取ることができます。
相互運用性は、ITの決定およびビジネスを加速させます。組織が部門を超えてAIエージェントを採用するにつれて、それらのエージェントがシステム、ワークフロー、およびデータソース全体でコラボレーションできる場合にのみ、その真価が発揮されます。リーダーは「より多くのツール」を求めているのではなく、統一された成果を求めています。
リーダーは、焦点を絞った一連の実践的なステップを踏むことで、企業全体の相互運用性に向けて動き始めることができます。
オープンで管理された相互運用性は、エンタープライズAIの基盤になりつつあります。まさに今、IBM® watsonx Orchestrateは明確な進むべき道を提供しています。組織が部門やプラットフォーム全体でエージェントを導入する際、watsonx Orchestrateは、連携されたエージェント労働力を接続、管理、調整できるようにします。SAP、Salesforce、ServiceNow、カスタム・システム、およびすでに利用されているあらゆる環境を統合します。
AIゲートウェイの主要な機能は、APIを介してAIサービスにアクセスするための単一接続ポイントとポリシー制御を追加し、すべてのエージェントのやり取りが一貫して保護、監視、管理されるようにします。
IBM® watsonx Orchestrateは、断片化されたツールでは実現できない、統合された相互運用性レイヤーを企業に提供します。
IBMのTechsplainersでは、主要な概念から実際のユースケースまで、エージェント型AIの基本を解説しています。分かりやすく短いエピソードで、基礎をすばやく学ぶことができます。
この包括的なガイドでは、主要なユースケース、コア機能、およびビジネスに適したソリューションを選択するための推奨事項をステップバイステップで詳しく解説しています。
このGartner®のレポートを読んで、AIとビジネス・リーダーがMASを活用して性能を向上させ、リスクを軽減し、競争上の優位性を獲得する方法を学びましょう。
開発者が、IBM watsonx.aiを使用してAIエージェントの構築、デプロイ、および監視を行えるようにします。
業界で最も包括的な機能セットの1つを使用して、企業がAIエージェントとアシスタントを構築、カスタマイズ、管理できるようにすることで、生産性を飛躍的に向上させます。
開発者の効率性を考慮したGraniteの小型オープンモデルで、コストを90％以上削減します。エンタープライズ対応モデルは、安全性ベンチマークに対して、さらにサイバーセキュリティーからRAGまでの幅広い企業タスクに対して優れたパフォーマンスを発揮します。