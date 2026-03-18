国際量子科学技術年を振り返る

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2025年は、量子力学の100周年を記念して、この間の量子技術の進歩を祝うために国際量子科学技術年とされました。

IBMはそれを、研究者、開発者、教育者、学生、政策立案者にわたるグローバルな量子コミュニティーに脚光を当てる絶好の機会と捉え、年間を通じて量子教育を拡大し、6大陸にわたって量子人材育成を強化する新しいラーニング・パスやイベント、新しい認定資格を導入しました。

ハッカソン、ワークショップ、コミュニティー・プログラムなどを通して、実験のハンズオンと初期的な量子応用の開発を世界中で促進しました。

2025年、国連はこの年を、今日の私たちの自然理解を形作り多くの技術革新を支えてきた量子科学に世界的なスポットライトを当てる、UNESCOの国際量子科学技術年と宣言しました。これをIBMは、量子理論の100周年と、量子優位性の実現が間際に迫った量子コンピューティングの約40年の進歩を祝う絶好の機会と捉えました。

今から10年前に、IBMは量子プロセッサーを初めてクラウドに接続し、インターネット接続さえあれば誰でもそのデバイスにアクセスできるようにしました。そうしてオープン・アクセスとオープン・サイエンスの実験場として始まったサービスは、すぐにグローバル・コミュニティーの活動を支える基盤となりました。この世代を超えた技術の可能性を最大限に引き出すための、開発者、研究者、教育者、政策立案者たちによる6大陸にわたる協業が始まったのです。このことを踏まえ2025年の国際量子科学技術年(IYQ)でIBMは、量子科学技術の進歩だけでなく、それを可能にした人々を称えることを目指しました。

この1年に私たちは、初めて量子ワークショップをリードする学生たちの姿を目にしました。研究者やエンジニアたちは、夜遅くまで実装戦略の修正に取り組んでいました。第三セクターでは量子コンピューティングの社会的影響の探求が行われ、産業界のパートナーは新たな協業モデルを推進しました。コミュニティーでは量子技術が新たな領域に紹介され新しいシナジーが生まれました。世界中のいたるところで、グローバルな量子コミュニティーのさまざまな人たちが、量子コンピューティングにさらなる勢いをもたらしていました。