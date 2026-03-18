国際量子科学技術年を振り返る

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2025年、国連はこの年を、今日の私たちの自然理解を形作り多くの技術革新を支えてきた量子科学に世界的なスポットライトを当てる、UNESCOの国際量子科学技術年と宣言しました。これをIBMは、量子理論の100周年と、量子優位性の実現が間際に迫った量子コンピューティングの約40年の進歩を祝う絶好の機会と捉えました。
今から10年前に、IBMは量子プロセッサーを初めてクラウドに接続し、インターネット接続さえあれば誰でもそのデバイスにアクセスできるようにしました。そうしてオープン・アクセスとオープン・サイエンスの実験場として始まったサービスは、すぐにグローバル・コミュニティーの活動を支える基盤となりました。この世代を超えた技術の可能性を最大限に引き出すための、開発者、研究者、教育者、政策立案者たちによる6大陸にわたる協業が始まったのです。このことを踏まえ2025年の国際量子科学技術年(IYQ)でIBMは、量子科学技術の進歩だけでなく、それを可能にした人々を称えることを目指しました。
この1年に私たちは、初めて量子ワークショップをリードする学生たちの姿を目にしました。研究者やエンジニアたちは、夜遅くまで実装戦略の修正に取り組んでいました。第三セクターでは量子コンピューティングの社会的影響の探求が行われ、産業界のパートナーは新たな協業モデルを推進しました。コミュニティーでは量子技術が新たな領域に紹介され新しいシナジーが生まれました。世界中のいたるところで、グローバルな量子コミュニティーのさまざまな人たちが、量子コンピューティングにさらなる勢いをもたらしていました。
国際量子科学技術年は、ひとつの明確なメッセージで幕を開けました。すなわち、今、量子科学技術の進歩はグローバルな協業を必要としているということです。2月にフランス・パリのUNESCO本部で行われた開会式には1,000人以上の参加者が集まり、さらに2,500人がオンラインで参加しました。このキックオフ・イベントでは、研究者、教育者、政策立案者や、コミュニティー・リーダーが一堂に会し、量子コミュニティーの未来を形作りました。
ここで行われたインダストリー・パネル・セッションは、責任ある量子コンピューティングや量子技術の大規模化といった課題に焦点を当てました。その場でIBMのリーダーたちは、この分野の前進には、より広範なエコシステムと密接に連携したシステム構築が必要であると強調しました。そしてまた、信頼と透明性が量子技術の進化を導くべきであることも述べました。
世界中の各国は現在、それぞれの国家の量子戦略を策定しています。すでに議論は量子技術の開発に参加するかしないか、から、戦略的なプログラムをいかに構築し、信頼性が高く、影響力のあるものへと調整するかという議論へと移っています。IBMは国連の「SDGs達成のためのSTIフォーラム（科学技術イノベーション・フォーラム）」において外交官たちと交流し、人材開発、研究協力、エコシステム構築、標準アライメントなどの実践的な道筋を共有することで活動に貢献しました。
しかし、世界的な協調も、物語の一部に過ぎません。もう一つ重要なことは、量子人材開発、つまり人々が量子の未来に踏み出すための準備を進める具体的な方法についてです。
オープン・アクセスは常に、IBMの量子コンピューティングへのアプローチの中核的な柱でした。10年前、IBMが量子プロセッサーをクラウドに展開したことで、実験を望む人々の参入障壁が下がりました。最近IBMはそのアクセスをさらに拡大しました。すなわち、あらゆるレベルの学習者が量子スタック全体について持続的な専門知識を築くための明確で構造化された道筋を整備したのです。
2025年にIBMは、進化する開発者のニーズに合わせてIBM Quantum Learningに新しい高度なコースワークを導入しました。また、最新のQiskitフレームワークでの応用量子ソフトウェアについての開発者スキルに明確な基準を確立するため、Qiskit 2.x開発者認定を開始しました。このように共有された能力基準は、実証されたスキルと量子に対する準備度の一貫した基準を軸として、雇用主、研究者、開発者が連携するのにとても役立ちます。
プラットフォーム上で提供されている通常のコースワークに加え、コミュニティー主導の教育活動も引き続き中心的な焦点でした。私たちは国際電気通信連合(ITU)と提携し、「Voices in Quantum」イベント・シリーズを開始しました。このシリーズは、学術界、産業界、市民社会の視点を含む100か国以上の参加者を集め、量子研究、政策、起業家精神、教育について議論しました。議論された領域がこのように多岐にわたっているのは偶然ではなく、持続可能な量子人材を築くために不可欠でした。
QiskitのYouTubeチャンネルも拡充して、構造化された学習シリーズ、技術解説、コミュニティー・スポットライトを追加し、厳密さを損なうことなく高度な概念をより親しみやすくしつつ解説しました。私たちは、必ずしも科学を単純化することばかりがアクセシビリティーではないと考えています。むしろ、学習者の現状に合った多様な入り口を作り、その志とともに成長できるようにすることを目指しています。学びが機会と出会ったときにどんなに多くのことが達成されるかを、私たちは一年を通して見てきました。
2025年には、参加の広がりだけでなく、大きな前進も見られました。世界中で、コミュニティーによる実験が、実用的なプロトタイプ、初期段階の応用、そして量子系の実際のユースケース探求へとますます結びついています。
ITU Future Leaders in Quantum (FLIQ) ハッカソンでは、30か国以上から400人以上の参加者が、現実世界の課題に対して量子を活用したアプローチを開発し、クラウド・ベースの量子コンピューターやソフトウェア・ツールを直接活用してソリューションのプロトタイプを作成しました。受賞チームは後にAI for Good Summitで紹介されましたが、そこには量子コンピューティング、人工知能、そして公共の利益を目的としたイノベーションの交差する領域がますます拡大していることが見てとれました。
IBMは1年を通じて、ハッカソン、オープンシステム・アクセス、構造化されたラボ、理論を実行に移すためにガイドされた技術チャレンジを通じてハンズオン学習を継続的に支援してきました。これらの多くは複数年続いているコミュニティー・プログラムで開催されています。その例である第6回Qiskit Global Summer Schoolや第5回Qiskit Fall Festは、両プログラムとも規模と対象が拡大しています。
Qiskit Global Summer School 2025は、115か国から8,000人以上の登録者を集めました。これは2024年のサマースクール登録者数から比べると30%の拡大でした。Qiskit Fall Fest 2025では150のイベントが開催され、49か国で32,000人以上の参加者が参加しましたが、総参加者数では前年比で3倍の成長を達成しました。両プログラムとも、2025年のテーマとして国際量子科学技術年をインスピレーションとし、量子進歩の100年を振り返ることに焦点を当てました。
実験が加速するにつれて、進捗を評価して、本質的な発展と誇大広告を区別するために利用可能な、信頼できるツールの必要性も高まっています。私たちの目標は、ツールやコミュニティー協力によって、この分野の現状をより明確に理解しやすくすることです。
IBMは、Unitary Foundationやさらに広範な量子コミュニティーと協力し、世界中の組織が量子技術にどのように関わっているかをマッピングするための、ユネスコに準拠したエコシステム・レポートに貢献しました。この調査は学界、産業界、政府からの約600件の回答によって、量子技術における世界的な機会と課題に関する貴重な洞察を集めましたが、その完全な報告書は2026年後半に公開予定です。
国際量子科学技術年(International Year of Quantum)に登場した最もエキサイティングなコミュニティー・ベンチマーキングの取り組みの一つが、オープンソースのQuantum Advantage Trackerでした。この共同作業により、研究者たちは量子優位性実現への最終段階として、量子手法と古典手法を比較することができます。
このトラッカーは、新しい量子技術を探求したり、古典手法を推進したりする個人の研究者、研究チーム、組織など誰でも利用できます。もしあなたがどれかの分野で活動しているなら、この取り組みに参加し、検証された量子優位性への道筋をぜひ共に描いて頂けたら幸いです。今このようなコミュニティーで共有されたツールが、私たちが次に進む舞台を整えています。
2025年の国際量子科学技術年は量子力学100周年を記念しました。そして2026年、私たちはIBMが初の量子プロセッサーをクラウドに公開してからの10周年を祝う準備を進めています。これらのマイルストーンは、この分野がいかに急速に成長し、これからどれほど多くのチャンスが待ち受けているかを思い出させてくれます。
今後10年の量子コミュニティーの課題は、量子コンピューターをより広範な計算ワークフローに統合し、量子情報科学の次の大きなブレークスルーとして、初の大規模なフォールト・トレラント量子コンピューターを解き放つことです。そして何よりも、これらの取り組みは開かれた協力的なアプローチで進めなければなりません。
量子コンピューティングは、新しい段階に入りました。そこでは技術的な野心に加えて、運用上の明確さ、そしてグローバルな協業が求められます。量子力学が人類の科学理解を再構築してから100年、そしてオープンな量子アクセスの登場から10年が経ちました。歴史上、真の進歩というものは常に手を取り合うことによって実現してきました。量子科学技術の次の章もそれと同じです。