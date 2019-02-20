デジタル・トランスフォーメーションとは、単に変化を目的とするものではなく、異なる方法で仕事を完成させることです。
サービスコストに影響を与える運用プロセスを最適化しながら、顧客の動的なビジネスニーズに対応する必要があります。組織がトランスフォーメーションを追求するにつれて、顧客と従業員のエクスペリエンスを向上させるには、現在のニーズに対応するワークフロー機能を提供し、将来の需要に基づいてワークフロー・ソリューションを動的に再調整する、より優れたスマートなオートメーション・ソリューションが必要であることにすぐに気付きます。
現在のデジタル・トランスフォーメーション・プログラムは、今日のプロセス上の問題に対処しているものの、変更に対する柔軟性を提供していないため、苦労しています。
インテリジェント・ビジネス・プロセス管理スイート(iBPMS)は、ビジネス・プロセス管理(BPM)ソフトウェアと機能および AI などの追加機能を組み合わせ、企業がより多様な開始から終了までのエクスペリエンスを動的に自動化できるようにします。これらのスイートは多くの場合クラウド対応で、シチズン・デベロッパーがワークフロー・ソリューションを迅速に作成するのに役立つローコード・ツールを提供します。
iBPMSとは、人、機械、モノ（モノのインターネットなど）を調整し、従来のビジネス・プロセス管理要件をサポートする統合テクノロジー・セットです。これらのテクノロジーは次のようなメリットも提供します。
適切なテクノロジー・プロバイダーを選択することは、明確な目標とストラテジーがある場合でも困難な場合があります。非常に多くのプロバイダーが同じことを言っているからです。iBPM分野も例外ではありません。
「適切な」iBPMSプラットフォーム・プロバイダーは、ビジネス・プロセスの成熟度の現状、プロセスをサポートする活動、熟練したリソース（システム、人、ロボット）の可用性、およびデータへのアクセスに大きく依存します。AIなどの機能の提供も大きな役割を果たすことがあります。
iBPMSの選択に関して言えば、新しいテクノロジー・プロバイダーが参入し、他のプロバイダーが動きに伴い、評価基準は長年にわたって変化してきました。Gartnerは最近、デジタル・ビジネス最適化、デジタル・ビジネス・トランスフォーメーション、セルフサービス・インテリジェント・ビジネス・プロセス・オートメーション、適応型ケース管理の4つのユースケースにわたってベンダーを評価する「Magic Quadrant for Intelligent Business Process Management Suites」を発表しました。
Gartner社は、実行能力とビジョンの完全性について21社のiBPMSベンダーを評価し、ベンダーの主要な強みと注意事項を概説しました。Quadrantでリーダーのベンダーは、クライアントのビジネスのインテリジェントなオペレーションをサポートする強力なロードマップを持っています。リーダーはまた、ビジネス指向の方法論と、変化するニーズに合わせて成長する能力も提供します。
ガートナーのレポートによると、「この最新のスイートの刷新において、IBM は、緩く統合されていたさまざまな製品を取り上げ、そのコレクションを統合プラットフォームとして再構想しました。これは、一貫性のある Web ベースの設計とエンドユーザーエクスペリエンスを備えた共通データモデルに基づいて動作します。これにより、複数の役割が連携してインテリジェントアプリケーションを構築することが可能となりました。」
IBMデジタル・ビジネス向けの包括的なオートメーション・プラットフォームは、プロセス、タスク、意思決定のオートメーションとコンテンツ・サービスの強力な組み合わせであり、ガートナーがIBM 6年連続でインテリジェント・ビジネス・プロセス管理のMagic Quadrantのリーダーに指名している原動力となっています。
IBM Automation Platform for Digital Business を使用すると、クライアントはワークフローと意思決定を自動化しながら、それらのビジネスプロセス内のコンテンツから迅速かつ大規模に洞察を引き出すことができます。IBMのクライアントはこのプラットフォーム上で50,000を超えるアプリケーションを作成し、実行しています。
免責事項:
この図表はGartner, Inc.がより大規模な調査文書の一部として公開したものであり、文書全体との関連性において評価されるべきです。本Gartnerの文書はIBMへご請求いただければ入手可能です。
Gartnerは、調査レポートに記載されているベンダー、製品、サービスを推奨するものではなく、最高評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するよう技術ユーザーに助言するものではありません。Gartnerの調査レポートは、Gartnerの調査組織の見解であり、事実の表明と解釈されるべきではありません。Gartnerは、本調査に関する明示または黙示の保証（商品性または特定目的適合性の保証を含む）を一切否認します。
