

デジタル・トランスフォーメーションとは、単に変化を目的とするものではなく、異なる方法で仕事を完成させることです。

サービスコストに影響を与える運用プロセスを最適化しながら、顧客の動的なビジネスニーズに対応する必要があります。組織がトランスフォーメーションを追求するにつれて、顧客と従業員のエクスペリエンスを向上させるには、現在のニーズに対応するワークフロー機能を提供し、将来の需要に基づいてワークフロー・ソリューションを動的に再調整する、より優れたスマートなオートメーション・ソリューションが必要であることにすぐに気付きます。

現在のデジタル・トランスフォーメーション・プログラムは、今日のプロセス上の問題に対処しているものの、変更に対する柔軟性を提供していないため、苦労しています。

インテリジェント・ビジネス・プロセス管理スイート(iBPMS)は、ビジネス・プロセス管理(BPM)ソフトウェアと機能および AI などの追加機能を組み合わせ、企業がより多様な開始から終了までのエクスペリエンスを動的に自動化できるようにします。これらのスイートは多くの場合クラウド対応で、シチズン・デベロッパーがワークフロー・ソリューションを迅速に作成するのに役立つローコード・ツールを提供します。

iBPMSとは、人、機械、モノ（モノのインターネットなど）を調整し、従来のビジネス・プロセス管理要件をサポートする統合テクノロジー・セットです。これらのテクノロジーは次のようなメリットも提供します。