統合、API、イベント、データをうまく活用することは、デジタル・トランスフォーメーションからAIトランスフォーメーションへの次のパラダイムシフトに不可欠です。統合と自動化へのアプローチにはさまざまな方法がありますが、どの道もサービスとしての統合プラットフォーム（iPaaS）につながります。実際、iPaaSは長年にわたって急速に成長しており、その勢いが衰える兆しは見られません。

その一方で、必要なアプリ、システム、データの統合は常に変化しています。アプリケーションが置き換えられ、クラウドにモダナイズされるにつれて、唯一不変なものは変化することです。これらの理由が、iPaaS市場に対する当社の巨額投資の根拠となっています。

市場におけるこのような機会とイノベーションの時代に、私たちはIBMとwebMethodsの統合ポートフォリオから主要なテクノロジーを統合します。私たちは、投資と発明を通じて、ビジネス・リーダーが統合を競争上の優位性に変えることを支援したいと考えています。