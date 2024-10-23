タグ
イノベーションにはiPaaS戦略によるハイブリッドな未来が必要

統合、API、イベント、データをうまく活用することは、デジタル・トランスフォーメーションからAIトランスフォーメーションへの次のパラダイムシフトに不可欠です。統合と自動化へのアプローチにはさまざまな方法がありますが、どの道もサービスとしての統合プラットフォーム（iPaaS）につながります。実際、iPaaSは長年にわたって急速に成長しており、その勢いが衰える兆しは見られません。

その一方で、必要なアプリ、システム、データの統合は常に変化しています。アプリケーションが置き換えられ、クラウドにモダナイズされるにつれて、唯一不変なものは変化することです。これらの理由が、iPaaS市場に対する当社の巨額投資の根拠となっています。

市場におけるこのような機会とイノベーションの時代に、私たちはIBMとwebMethodsの統合ポートフォリオから主要なテクノロジーを統合します。私たちは、投資と発明を通じて、ビジネス・リーダーが統合を競争上の優位性に変えることを支援したいと考えています。

統合されたハイブリッドの未来に向けた専門知識の活用

私たちは、iPaaSはハイブリッドでなければならず、クラウドとオンプレミス間のデプロイメントをシームレスに処理する必要があると考えています。また、それは統一され、共有コントロール、ガバナンス、ポータビリティーを備えた複数の統合パターンが組み合わさっている必要もあります。当社は、ハイブリッドのマルチクラウド統合に関する総合的な専門知識を活かして、組織で統合に関わるすべてのペルソナとチームの生産性向上を実現できるようにクライアントを支援しています。適切な実行により、iPaaSは複雑さを管理し、組織の繁栄を支援します。

ハイブリッド制御を中核として、統合パターン（アプリケーション、API、B2B、ファイル、イベント、メッセージングなど）を統合コントロール・プレーンを介して共通のエクスペリエンスにまとめます。分散実行による一元管理は、すべての地域、ハイブリッド・マルチクラウド・ホスティング環境、ユーザー・ペルソナ、チームにわたって、統合ランドスケープ全体を単一の画面で管理できることを意味します。統合されたiPaaSは、あらゆるユースケースに対応する最も包括的なプラットフォームを提供します。

AI搭載ソリューションでiPaaSイノベーションを推進

さらに私たちには、IBMのwatsonxを活用した責任あるAIにおける市場リーダーとしての地位により、iPaaS分野では他に類を見ないAI搭載の統合ソリューションを提供できるという優位性があります。現在の製品のAI機能をベースに、生成AIは統合ライフサイクル全体を通じて役割を果たし、オーサリング、監視、ガバナンス全体の生産性と俊敏性を促進することで、迅速なイノベーションを実現します。AIアシスタントは素晴らしい出発点です。私たちは現在、AIエージェント主導のハイブリッドiPaaSを活用する方針を練っています。

このビジョンが実現すると、ハイブリッドiPaaSには次のことが可能になります。

  • アプリ、データ、API、B2B、ファイル、イベント・ストリーム・インテグレーションを統合プラットフォームに統合することで、統合の孤立を排除します。
  • メインフレームからマルチクラウド環境までを含むハイブリッド・アプローチで企業全体の統合を簡素化
  • 分散型実行ランタイムと中央制御を通じて、セキュリティとデータの主権を確保する手助けをします
  • 統合ライフサイクル全体を通じて生成AIを使用して一般的な統合タスクの速度を向上させ、多様なユーザーが組織向けのソリューションを構築できるようにすることで、生産性と俊敏性を促進します。
  • 構成可能なビジネス・アーキテクチャーを活用し、APIとイベントによりアプリケーションをモダナイズ
  • 既存の統合の再利用とそれへのセルフサービス・アクセスを可能にするグローバル・カタログを提供することで、開発プロセスを加速し、コストを削減し、データへのアクセスを向上させます

これは大胆なビジョンであり、私たちは迅速に取り組んでいます。この市場、このチーム、この技術が集まって、真に強力なものを作り上げようとしています。

IBMからのお願いは、詳細を調べずに、別のiPaaSに自分自身を閉じ込めないでほしいということです。iPaaSがどの方向に向かうかを知っている私たちと、ぜひ一緒に歩んでください。

 

