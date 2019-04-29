データサイエンスは、人工知能（AI）、モニタリング、自動化に取り組む際の重要な要素である。データサイエンスを使用してデータを分析・グループ化し、相関関係を作成し、クラスターを探し、基本的にはデータに関する洞察を取得します。それは、データを作成および保管するツールやシステムの標準的なレポートからは得られません。ほとんどのデータサイエンティストはこの作業にPythonかRを使っています。

データサイエンスの個人的な経験は、主にサービス管理に関するもので、チケットデータ、インシデント、変更、問題、サービス依頼、CSATなどを分析し、特定のパターンとオートメーションの可能性を特定するためにデータサイエンスを使用しています。これにより、サービス・デスクとサービス管理プロセスをより効率的にし、参考情報の消費を削減するための多くの推奨事項が得られます。

しかし、チケット・ダンプを取得し、データサイエンスを適用するだけの問題ではありません。また、分析するデータのコンテキスト、その使用方法、およびデータがサポートしているプロセスを理解する必要もあります。分析するデータのコンテキストを理解しない限り、データサイエンス自体は価値を付加しません。当然のことと思われるかもしれませんが誤解してしまうこともあります。

そのようには機能しません。