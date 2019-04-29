「私たちは神を信頼します。それ以外のすべての人はデータを持参しなければなりません。」
この言葉はW・エドワーズ・デミングによるもので、主にビジネスを行う際のデータ測定と分析の重要性を指しています。ITでもビジネスと同様、データ分析は等しく重要です。この10年間、データウェアハウス、ビッグデータ、データレイク、そして最近ではデータサイエンスについて語られてきました。データサイエンスは、それ自体がIT領域であり、最近、注目度の高い人材の1つとして、データサイエンティストが挙げられます。
ほとんどの企業では、データはすべて保有しており、そのデータを適切に処理して分析し、洞察を得ることでそこからメリットを得ることができれば、と考えているようです。
結論：データサイエンスを活用しましょう。
データサイエンスは、人工知能（AI）、モニタリング、自動化に取り組む際の重要な要素である。データサイエンスを使用してデータを分析・グループ化し、相関関係を作成し、クラスターを探し、基本的にはデータに関する洞察を取得します。それは、データを作成および保管するツールやシステムの標準的なレポートからは得られません。ほとんどのデータサイエンティストはこの作業にPythonかRを使っています。
データサイエンスの個人的な経験は、主にサービス管理に関するもので、チケットデータ、インシデント、変更、問題、サービス依頼、CSATなどを分析し、特定のパターンとオートメーションの可能性を特定するためにデータサイエンスを使用しています。これにより、サービス・デスクとサービス管理プロセスをより効率的にし、参考情報の消費を削減するための多くの推奨事項が得られます。
しかし、チケット・ダンプを取得し、データサイエンスを適用するだけの問題ではありません。また、分析するデータのコンテキスト、その使用方法、およびデータがサポートしているプロセスを理解する必要もあります。分析するデータのコンテキストを理解しない限り、データサイエンス自体は価値を付加しません。当然のことと思われるかもしれませんが誤解してしまうこともあります。
そのようには機能しません。
データ・マイニングを使用し、初期アセスメントを実行します。
もちろん、上記のすべてについて詳しく説明することもできますが、それではこのブログ記事が長すぎます。代わりに、IBMが提供できることについてはこちらをご覧ください。
データサイエンスと、それを使用して貴社のデータから価値を引き出す方法にご興味がございましたら、ご連絡ください。世の中には多くの意見がありますが、自分の見解を証明する証拠はありますか？そうでない場合は、データを持ってきてください！
さらにご質問がございましたら、HHansen@dk.ibm.com までお気軽にお問い合わせください。