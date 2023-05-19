CPUスロットリング測定の改善

IBM Turbonomic向けにスロットリングを意識したコンテナCPUサイジング主要な機能をリリースしてから早くも一年半が経ちました。この機能は、多くの注目を集めていますが、これには理由があります。最初のブログ記事で説明したように、間違ったCPU制限を設定することは、アプリケーションのパフォーマンスを静かに低下させ、文字通り「設計どおりに」動作してしまうのです。

Turbonomicはスロットリングのメトリクスを可視化するだけでなく、CPU制限の推奨値を決定する際にスロットリングを考慮します。単に静かにパフォーマンスを低下させる原因を明らかにするだけでなく、Turbonomicはコンテナ化アプリケーションのパフォーマンスへの影響を最小限に抑えるCPU制限値も提示します。

本記事では、スロットリングのレベルを測定する方法における大幅な改善について解説します。従来は、スロットリング指標を「スロットルされた期間の割合」に基づいて計算していました。この測定方法では、CPU制限が低いアプリケーションではスロットリングが過小評価され、CPU制限が高いアプリケーションでは過大評価されてしまいます。その結果、低制限アプリケーションのパフォーマンスを保証するためにスロットリングを最小化しようと意思決定を調整する過程で、高制限アプリケーションのサイズを過剰に大きく設定してしまうことがありました。

今回の改善では、「スロットリングされた時間の割合」に基づいてスロットリングを測定します。本記事では、この新しい測定方法の仕組みと、前述の過小評価・過大評価の問題をどのように解消するのかを解説します。

CPUスロットリングの概要