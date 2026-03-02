採用候補者のエクスペリエンスは、雇用だけではありません。雇用主ブランドをクリティカルに反映します。
現在では、「採用候補者のエクスペリエンス」という用語は、採用および雇用プロセスを通じて組織と交流する中で生まれる認識と態度を指します。これには、候補者が最初に求人情報に接した瞬間から、企業とやり取りするすべてのタッチポイントが含まれます。候補者のエクスペリエンスは、アプリケーションプロセスを通じて選考、面接、内定交渉、最終的には採用または不採用など、次に進むます。
数十年にわたって研究されてきた顧客体験とは異なり、採用候補者のエクスペリエンスは比較的新しい分野です。しかし、その重要性は劇的に増加しています。この成長は、技術系の人材の価値が一般的な労働力のスキルセットを上回っているため、人材市場の競争が激化していることが原因の1つです。
Deloitte社 によると、米国における技術職の需要は2034年までに710万人に増加します。同時に、トップレベルの採用候補者は、トップ消費者ブランドからの透明性とパーソナライゼーションを企業にも期待するようになっています。今日のスピードベースのビジネス・ランドスケープでは、採用プロセスの機敏性がクリティカルになっています。
採用候補者のエクスペリエンスは、相互に関連するいくつかの要素によって形成されます。
ポジティブな採用候補者エクスペリエンスの中核は、採用されない個人を含め、あらゆるやり取りで候補者に敬意と尊厳を示すことにあります。
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しかし、採用担当者や採用マネージャーにとって、日々の何百ものやり取りと当面の人材配置のバランスをとることは、個人的で共感的なエクスペリエンスを生み出すことが困難になる場合があります。採用チームは、スムーズで効果的な候補者採用を促進するために、時間のかかる手作業にAIやオートメーション・テクノロジーを統合するケースが増えています。理想的には、こうした人間と機械のコラボレーションにより、人事担当者は関係構築、包括的な人材戦略の調整、より価値の高い作業の実行に集中できるようになります。
候補者のエクスペリエンスを向上させるために、IBM Consulting®のグローバル・タレント・オペレーション・オファリング・リーダーであるTom Masonは、「（中略）組織は、候補者が待機したり、疑問に思ったり、働きすぎたりする瞬間を修正することから始める必要があります」と述べています。
「アプリケーションの流れ、コミュニケーション、面接の進行が最も早い手段です」と彼は言います。「AIが最も大きな効果をもたらすのは、これらのワークフローをOrchestrate® し、人間の判断を必要としない作業を自動化すると同時に、採用担当者や採用マネージャーが重要な瞬間に集中できるようにすることです。」
2026年の人材ランドスケープは、5年前とは著しく異なります。リモートワークやハイブリッドワーク、そしてAI駆動型求人検索の標準化により、組織が採用プロセス中に提供しなければならない内容の基準が根本的に引き上げられました。競争の激しい労働市場とソーシャル・メディアの急速な情報サイクルが相まって、優秀な人材を求める組織は難しい立場に置かれています。
同時に、現代の労働力で成功するために必要なスキルは急速に変化しており、まったく異なるスキルセットが必要な職種も多くあります。たとえば、IBMは最近、この新しい現実を反映してエントリーレベルの労働者の職務内容を変更し、自動化が容易な役割よりもソフト・スキルを優先しました。
この時勢に対応するために、人材管理ストラテジーも必然的に変化します。IBM Institute of Business Valueの経営幹部750名を対象とした調査によると、ビジネスリーダーの87％が、AIツールを最大限に活用するには、ビジネスに適した人材を適切な位置に配置することだと考えています。
優秀な候補者が複数の組織と同時に面接を行うことが多い市場では、採用プロセスの遅延や混乱は、競争上の責任となる可能性があります。迅速に動き一貫性のある候補者ジャーニーを実現できない組織は、最良の潜在顧客を常に失うか、評判の低下に悩まされることがあるかもしれません。IBM ConsultingのAIファースト人事部門リーダーであるKim Morickによると、トップレベルの人材が市場に定着するのは平均10日です。
優れた候補者のエクスペリエンスへの投資は、短期的にも長期的にも測定可能な利益を生み出すことができます。慎重に作成され、敬意を払い、効率的な候補者エクスペリエンスは、明らかな長期的価値をもたらします。潜在顧客が内定を受諾しなかったとしても、素晴らしいエクスペリエンスは、将来同じ企業での募集中の仕事に応募する可能性を高めます。
Gallup社の調査によると、最近採用された従業員で、優れた候補者エクスペリエンスがあったと報告した場合、組織の文化とのつながりを感じる可能性が3.2倍高いことがわかっています。また、これらの候補者は、自分の仕事に高度に満足している可能性が3倍高くなります。
組織が一貫してよく整理されたエクスペリエンスを提供することで、候補者はブランドの支持者になります。プロフェッショナルなネットワークと肯定的な印象を共有したり、LinkedInなどのサイトに肯定的なレビューを残したり、積極的に求職活動をしている優秀な同僚に組織を勧めたりするかもしれません。時間の経過とともに、この有機的な評判構築は、採用上の優位性を備えた有意義なブランド・アウェアネスに変わります。
簡単に言えば、採用候補者を大切に扱うことで知られている組織は、より多くの候補者を惹きつけるでしょう。優秀な人材には選択肢がある傾向があり、熟練した専門家は、多くの場合時間の投資先を選択する前にエクスペリエンスを研究します。候補者のエクスペリエンスに対する高い評価は、組織に真に熱意を持った候補者を惹きつけ、より質の高いパイプラインを生み出します。
合理化されたプロセスは、より迅速でコスト効率も向上します。事前対応的なコミュニケーションとスムーズなスケジューリングにより、意思決定が迅速に行われ、候補者はジャーニーを迅速に動きことができます。このアプローチにより、人員の空白が減少します。
求人のオファーを受け入れるかどうかの決定は、単独で行われることはほとんどありません。候補者は、報酬パッケージだけでなく、採用プロセスを通じて形成された組織に対する全体的な印象も重視します。逆に、プロセスが無秩序であると考える候補者は、他のオファーを受け入れる可能性が高い場合があります。
候補者のエクスペリエンスは、従業員エクスペリエンスのトーンを決定します。採用時の約束が本物で、その役割の現実と一致している場合、新入社員は合理的な期待を持って入社します。また、早期離職の原因となる幻滅をエクスペリエンスする可能性も低くなります。
競争の激しい人材市場では、候補者のエクスペリエンスが真の差別化要因となり得ます。候補者に優れたサービスを提供することで確固たる評判を築いてきた組織は、現在の採用サイクルだけでなく、長年にわたって成果を上げることができます。
効果的な候補者エクスペリエンス・プログラムは、プロセスが非常に具体的で個人的なものであっても、データに基づいています。「エクスペリエンス」は主観的で曖昧な概念のように感じられるかもしれません」と、IBM ConsultingのAIファースト人事部門のリーダーであるKimberly Morickは言います。「しかし、競争の激しい人材市場では、測定できないものを管理することはできません。」
Morickは、「効率性に関するハード・データと、プロセスにおける人間の感情」という2つの特定の観点から採用ファネルを見るように組織に指示していると述べています。
今日、AIとオートメーションは、人材獲得プロセス全体で人間のチームを強化するためにますますデプロイされています。こうした取り組みの中で最も成功しているものは、長時間を要し時間に敏感な管理タスクを機械にオフロードし、人事チームが人間による対応が不可欠な領域に集中できるようにしています。
「ほとんどの候補者エクスペリエンス・イニシアチブが失敗しているのは、組織が気にしていないからではなく、システムではなく表面を修正プログラムしてしまうからです」とMason氏は言います。「ワークフローを再設計し、差異を得るためにセグメント化し、AIを使用して摩擦を排除しながら、有意義な人間的対応を実現することで、真の改善がもたらされます。」
候補者のエクスペリエンス向上は1回限りのプロジェクトではなく、継続的に反復するプロセスです。慎重に設計された候補者ジャーニーと選択されたテクノロジー介入により、採用チームは潜在的な採用者と組織の関わり方を改善できます。
候補者のエクスペリエンスを向上させるためのベスト・プラクティスには次のようなものがあります。
大量の求人の場合、AIスクリーニング・ツールを使用することで、採用担当者の燃え尽き症候群を制限し、採用プロセスを改善できます。これらのプログラムは、基準となる資格を満たしている応募者を迅速に特定します。その見返りに、このプロセスにより、採用担当者は最も関連性の高い優秀な候補者に注力できるようになります。これらのツールが責任を持って実装されると、公平性を犠牲にすることなくレビューまでの時間を短縮できます。たとえば、IBMは人事プロセスを再設計した際、組織は雇用市場に関する情報や採用候補者の過去のエクスペリエンスを利用する採用ツールを導入しました。このアプローチは、充足までの時間を見積もるだけではなく、特定の役割で成功する可能性が最も高い候補者を特定することを目的としています。
改善を行う前に、摩擦がどこで発生しているのかを理解することが重要です。プロセス内のすべてのタッチポイントを候補者の視点からマッピングします。キャリア・サイトはモバイルに対応していますか。アプリケーションが完了するまでにどのくらいの時間がかかりますか。各ステージの間には何日かかりますか。
求人情報は、多くの場合、候補者が組織と行う最初の重要なやり取りです。膨大な要件リストや曖昧な責任は、直ちに障壁となる可能性があります。効果的な求人広告は、役割と期待を明確に伝え、チームの企業文化と期待を率直に反映します。
インテリジェントなジョブ・マッチングおよび検索ツールは、候補者のスキルとエクスペリエンスに基づいて関連する役割を明らかにします。このプロセスにより、候補者が本当に自分に適した職務を見つけ、応募する可能性が高まります。
Morickが指摘したように、アプリケーションの辞退率は重要なメトリクスです。大量の候補者がアプリケーション・プロセスを放棄すると、プロセスがあまりにも煩雑になります。ベスト・プラクティスには、アプリケーションを簡潔に保つことや、冗長な情報を防ぐためにドキュメントのアップロードを合理化することなどが含まれます。
最近、ITサービス・プロバイダーのmsgは、候補者の仕事関連の質問に答えるチャットボットを作成し、求職者に履歴書と最適な空きポジションを照合するよう奨励しました。このソリューションにより採用プロセスが加速し、適切なアプリケーションが20%増加し、適切な職務にマッチングできる候補者が2桁増加しました。
次に何が行われるか、いつ連絡があるかわからない採用候補者は、当然のことながら不満を感じます。候補者のエクスペリエンスのあらゆる段階で、次のステップと予定されるスケジュールを伝えます。候補者選考の初期段階では、対話型AIツールが役割、文化、メリット、基本プロセスに関する質問を処理できます。このアクションにより、採用担当者はより価値の高いやり取りに時間を割くことができ、候補者からの質問に答えられないままになることもありません。
一部の研究によると、潜在的な求職者の65%が、一貫性のないコミュニケーションをエクスペリエンスしています。 求職者の3分の1以上が、雇用主が自分のアプリケーションをまったく認めず、求職者の時間を無駄にしたと報告しています。成功している組織は、受領後すぐに確認書を送り、各段階で明確なスケジュールを提示します。また、スケジュールが変更された場合には、候補者に迅速に連絡します。
また、候補者は一個人として見られることを望んでいます。優れた候補者のエクスペリエンスとは、役割固有のダイナミクスと候補者の固有のスキルセットを考慮し、可能な限りインタラクションをパーソナライズすることです。
AIとオートメーション・ツールを活用すると、効率を損なうことなくやり取りやフォローアップをパーソナライズでき、候補者ジャーニーにおける今後のタッチポイントについて、即座にアプリケーションの確認やリマインダーを提供できます。生成AIまたはAIエージェントを使用することで、人事チームはやり取りを大規模にパーソナライズできます。これにより、候補者が取り残されていると感じることがなくなります。
対面面接、ビデオ面接、電話面接などの面接エクスペリエンスは、候補者ジャーニーの中で最も重要なタッチポイントの1つとなる可能性があります。準備が整っていない面接官や一貫性のない質問は、組織に対する印象が悪く、候補者の信頼を損ないます。Gallup社によると、合格者の44%は、面接が内定承諾の決断に最も大きな影響を与えたと報告しています。すべての面接官が候補者の資料をレビューし、評価基準に沿っていることを確認します。
最も慎重に設計された候補者エクスペリエンスであっても、測定に対する厳格かつ継続的なコミットメントがなければ、離脱されるリスクがあります。優秀な人材獲得チームは、採用プロセスを固定された構造ではなく、継続的なプロセスとして扱います。このアプローチには、各段階でcNPSと応答時間メトリクスを追跡するためのコア・メトリクス・ダッシュボードを確立することや、成果のエンドツーエンドのレビューを提供する定期的な構造的監査の実施などが含まれる場合があります。
オンボーディングは、採用プロセス中に行われたすべての約束が実現する瞬間です。多くの組織では、候補者のエクスペリエンスとオンボーディングのプロセスは独立して行われています。実際には、オンボーディングによってプロセスが終了します。採用とオンボーディングの間のギャップを最小限に抑えるには、採用担当者とオンボーディング・チームの間で情報を共有する必要があります。一元化されたシームレスなデータ・リポジトリーにより、オンボーディング担当のリーダーはすぐにスピードに追いつき、新入社員がすぐに成功できるように準備することができます。
採用プロセスでの使用が増えているAIは、人間の意思決定を置き換えるのではなく、人間の意思決定をサポートし、情報を提供するものであるべきです。効率性の向上が、本物の人間同士のやり取りを犠牲にしていた場合、ほとんど意味がありません。
「効率性と人間性の適切なバランスは、AIを使用して責任ではなく摩擦を排除することで得られます」とMason氏は言います。「自動化が調整と複雑さを処理すると、採用担当者と採用マネージャーは判断、共感、信頼に自由に集中できます。そうして初めて、候補者のエクスペリエンスが大規模に向上します。」
どのプロセスを自動化するかを検討する際、組織は、どのようなデプロイメントによって候補者のエクスペリエンスが真に向上するかを自問する必要があります。人材専門家が採用決定、交渉、複雑または機微な候補者の状況など、クリティカルな瞬間に対処できるようにする必要があります。
「候補者のエクスペリエンスを向上させるのは、スピード、オートメーション、インターフェースの改善だけではありません」とMason氏は言います。「重要なのは、長期にわたる記憶、公平性、フィードバック、信頼です。候補者のエクスペリエンスを取引ではなく関係として認識する組織は、人材の持続的な優位性を築く組織です。」
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