障がいのある学生インターンシップを担当してわかったこと ー必要なのは一律の支援ではなく、その人を知ること

これまで述べてきたAccess Blueに関する活動を通じて気づいたことは、「障がい者だからといって、いつでも配慮・援助が必要なわけではない」ということです。

もちろん、障がいに合わせて何らかのサポートが必要な人はいます。車椅子の人にはエレベーター、視覚障がいの方には拡大器、聴覚障がいの方には文字起こしと言ったように。一方で、必ずしもサポートが必要でない人もいます。特に発達障がいの方はそれぞれ特性があるため、一律「こういったサポートをすべき」という基準がありません。もしサポートをするのであれば、本人の特性を理解して、本人が求める支援を行うことが大切だとわかったのです。

皆さんの中にも「障がいのある人」と聞くと、「困っているんだ。助けてあげなければ」と思う方も多いのではないでしょうか。

アメリカの記事で恐縮ですが、「Workplace access and success barriers result in the unemployment rate of autistic college graduates in the U.S. as high as 85%, while 46% of employed autistic adults are over-educated or overqualified for their roles. (筆者訳:職場へのアクセス・成功の障がいにより、自閉症を持つ大卒者の失業率が85%と高い一方、雇用されている自閉症の成人の46%は彼らの職務に対して高い教育を受けているか、多くの資格を持っている)」という報告があります。

これはあくまでもアメリカにおける数値ですが、今回のAccess Blueでのラウンドテーブルでも「障がいを開示することで、単純作業しか任せてもらえないのではないか」と心配する声が多く寄せられました。このことからも、職場で彼らに過度に配慮するあまり、簡単・単純な作業しか任せず、彼らの能力を活かせていないようなケースが実際にあるのではないかと思います。



私たちが行わなければいけないことは、配慮や援助の提供だけではありません。彼ら一人一人の特性を積極的に知り、理解して、彼らが自律・自立して働いていけるように、彼らの能力を最大限に活かせるように考えることです。



最近では、エクイティ(公正性)という言葉がダイバーシティ&インクルージョンの言葉と共に使われるようになりました。これは「スタート地点が異なる人々があらゆる機会に同じようにアクセスできることを保証するために、障壁を取り除く」という考え方です。私たちは、PwDA(People with Diverse Ability : 多様な能力を持つ人々)を一律に支援するのではなく、どうすればこの人が働きやすくなるかを一人一人について考え、エクイティを実現していくことに努めていきたいと思っています。