国際財務報告基準（IFRS）は、国際会計基準審議会（IASB）が管理する一連の会計規則および基準であり、財務報告に関連するさまざまな会計トピックを対象としています。IFRSによって設立された国際サステナビリティー基準審議会（ISSB）は、これらの基準をIFRSサステナビリティー開示基準を含むように拡張し、財務諸表に気候関連の開示情報と財務情報を含めるためのガイダンスを提供しています。これらの基準に従うかは任意ですが、世界中の管轄区域で急速に導入が進んでおり、影響力の高まりを示しています。
IFRSによると、2024年9月時点で、30の国または地域がすでにIFRS S1およびS2基準を法的に導入する措置を講じています。¹ ブラジル、カナダ、日本、英国など一部の国または地域は、この標準を採用またはその他の方法で使用する決定を発表しています。² この広範な採用は、これらの自主的基準が急速に要件になりつつあることを示しています。
これらの基準は、企業がサステナビリティー関連情報を一貫した比較可能な方法で開示するための世界的なフレームワークを提供し、投資家に対する透明性の促進に役立ちます。IFRSサステナビリティー開示基準は、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の推奨事項と同様の構造（ガバナンス、ストラテジー、リスク管理、メトリクス）に従って、2つの主要なコンポーネントで構成されています。
IFRSサステナビリティー開示フレームワークは、サステナビリティー関連の財務情報開示の世界的なベースラインを構築する作業が進む中で、IFRS S1およびIFRS S2を超えて進化することが期待されています。³
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ISSBは、2024年1月1日以降に開始される調査対象期間にIFRS S1およびIFRS S2を採用するよう組織に指示しています。⁴ 導入のスケジュールは、管轄区域によって異なる場合があります。
IFRS S1は、サステナビリティー会計基準審議会（SASB）基準を直接使用することを義務付けてはいませんが、企業は少なくとも、報告プロセスの一環としてその関連性を評価することが求められています。⁵ SASB基準は、サステナビリティーのトピックとメトリクスに関する業界固有のガイダンスを提供し、企業にサステナビリティー関連の開示に取り組むための実践的なフレームワークを提供します。ISSBは、SASB基準の採用を促進することで、業界固有のガイダンスを提供することで、IFRS S1のアプリケーションを効率化することを目指しています。⁶
業界に特化したSASB基準は、組織がオペレーションに合わせて関連する開示トピックとメトリクスを特定するのに役立ち、一貫性と透明性のある報告を促進します。SASB基準は、IFRS S2でカバーされている気候関連リスクに加えて、サステナビリティー開示の範囲を拡大し、人的資本や天然資源の管理などの分野にも適用されます。こうした幅広い視点により、組織は重要なリスクと機会を包括的に評価できるようになります。
IFRS S1要件を効果的に満たすために、企業は構造化されたアプローチを通じてSASB基準を活用できます。
IBM Enviziは、組織がサステナビリティー・レポートをIFRS S1およびIFRS S2の報告基準に合わせて作成するのに役立つ包括的なソフトウェア・ソリューションを提供します。IBMのソフトウェア・スイートは、企業によるサステナビリティー・データの収集、管理、分析を支援し、以下で効率的なレポート作成をサポートします。
Enviziを使用することで、企業は透明性を維持し、投資家と顧客の信頼を育みながら、サステナビリティー報告基準の要件を満たすために効率的に取り組むことができます。
CTA：デモを予約して、企業がESGレポートにIFRS S1とIFRS S2をシームレスに統合するのをIBM Enviziがどのようにサポートできるかをご覧ください。
ニーズに合った最適な設備パフォーマンス管理（APM）ソフトウェアが見つかります。
サステナビリティーを組み込むことで、それは多くの組織で見られるような単なる報告や会計の作業にとどまらず、ビジネス・トランスフォーメーションを加速させる原動力となります。
戦略的ロードマップを日々の業務に結び付けて、サステナビリティーへの取り組みを今すぐ始めましょう。
IBMのサステナビリティー・コンサルティング・サービスを利用して、サステナビリティーへの野心を行動に移し、より責任ある収益性の高いビジネスにしましょう。
AIを活用したオープンなソリューションとプラットフォーム、IBMの業界に関する深い専門知識を活用して、持続可能で収益性の高い道筋を計画することで、サステナビリティーへの取り組みを加速させましょう。