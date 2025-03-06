国際財務報告基準（IFRS）は、国際会計基準審議会（IASB）が管理する一連の会計規則および基準であり、財務報告に関連するさまざまな会計トピックを対象としています。IFRSによって設立された国際サステナビリティー基準審議会（ISSB）は、これらの基準をIFRSサステナビリティー開示基準を含むように拡張し、財務諸表に気候関連の開示情報と財務情報を含めるためのガイダンスを提供しています。これらの基準に従うかは任意ですが、世界中の管轄区域で急速に導入が進んでおり、影響力の高まりを示しています。

IFRSによると、2024年9月時点で、30の国または地域がすでにIFRS S1およびS2基準を法的に導入する措置を講じています。¹ ブラジル、カナダ、日本、英国など一部の国または地域は、この標準を採用またはその他の方法で使用する決定を発表しています。² この広範な採用は、これらの自主的基準が急速に要件になりつつあることを示しています。

これらの基準は、企業がサステナビリティー関連情報を一貫した比較可能な方法で開示するための世界的なフレームワークを提供し、投資家に対する透明性の促進に役立ちます。IFRSサステナビリティー開示基準は、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の推奨事項と同様の構造（ガバナンス、ストラテジー、リスク管理、メトリクス）に従って、2つの主要なコンポーネントで構成されています。

IFRS S1（サステナビリティー）：S1は、サステナビリティーに関連するリスクと機会を開示するための一般要件に焦点を当てており、財務報告書のユーザーが短期、中期、長期にわたって企業のエクスポージャーと管理を評価できるようにしています。業界固有の比較可能な報告をサポートするために、IFRS S1では、企業に対してサステナビリティー会計基準審議会（SASB）基準を報告に統合することも求めています。

IFRS S2（気候変動）：S2は、ユーザーが企業の重要な問題のエクスポージャーと管理を評価できるようにすることも目的としていますが、S2は特に気候関連の開示を対象としています。これらの開示は、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の勧告に従い、温室効果ガス（GHG）排出量、気候レジリエンス、低炭素経済への移行に焦点を当てています。

IFRSサステナビリティー開示フレームワークは、サステナビリティー関連の財務情報開示の世界的なベースラインを構築する作業が進む中で、IFRS S1およびIFRS S2を超えて進化することが期待されています。³