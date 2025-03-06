IFRSサステナビリティー開示基準

国際財務報告基準（IFRS）は、国際会計基準審議会（IASB）が管理する一連の会計規則および基準であり、財務報告に関連するさまざまな会計トピックを対象としています。IFRSによって設立された国際サステナビリティー基準審議会（ISSB）は、これらの基準をIFRSサステナビリティー開示基準を含むように拡張し、財務諸表に気候関連の開示情報と財務情報を含めるためのガイダンスを提供しています。これらの基準に従うかは任意ですが、世界中の管轄区域で急速に導入が進んでおり、影響力の高まりを示しています。

IFRSによると、2024年9月時点で、30の国または地域がすでにIFRS S1およびS2基準を法的に導入する措置を講じています。¹ ブラジル、カナダ、日本、英国など一部の国または地域は、この標準を採用またはその他の方法で使用する決定を発表しています。² この広範な採用は、これらの自主的基準が急速に要件になりつつあることを示しています。

これらの基準は、企業がサステナビリティー関連情報を一貫した比較可能な方法で開示するための世界的なフレームワークを提供し、投資家に対する透明性の促進に役立ちます。IFRSサステナビリティー開示基準は、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の推奨事項と同様の構造（ガバナンス、ストラテジー、リスク管理、メトリクス）に従って、2つの主要なコンポーネントで構成されています。

  • IFRS S1（サステナビリティー）：S1は、サステナビリティーに関連するリスクと機会を開示するための一般要件に焦点を当てており、財務報告書のユーザーが短期、中期、長期にわたって企業のエクスポージャーと管理を評価できるようにしています。業界固有の比較可能な報告をサポートするために、IFRS S1では、企業に対してサステナビリティー会計基準審議会（SASB）基準を報告に統合することも求めています。
  • IFRS S2（気候変動）：S2は、ユーザーが企業の重要な問題のエクスポージャーと管理を評価できるようにすることも目的としていますが、S2は特に気候関連の開示を対象としています。これらの開示は、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の勧告に従い、温室効果ガス（GHG）排出量、気候レジリエンス、低炭素経済への移行に焦点を当てています。

IFRSサステナビリティー開示フレームワークは、サステナビリティー関連の財務情報開示の世界的なベースラインを構築する作業が進む中で、IFRS S1およびIFRS S2を超えて進化することが期待されています。³

IFRS S1とIFRS S2の導入タイムライン

ISSBは、2024年1月1日以降に開始される調査対象期間にIFRS S1およびIFRS S2を採用するよう組織に指示しています。⁴ 導入のスケジュールは、管轄区域によって異なる場合があります。

IFRSに対するSASB基準の使用

IFRS S1は、サステナビリティー会計基準審議会（SASB）基準を直接使用することを義務付けてはいませんが、企業は少なくとも、報告プロセスの一環としてその関連性を評価することが求められています。⁵ SASB基準は、サステナビリティーのトピックとメトリクスに関する業界固有のガイダンスを提供し、企業にサステナビリティー関連の開示に取り組むための実践的なフレームワークを提供します。ISSBは、SASB基準の採用を促進することで、業界固有のガイダンスを提供することで、IFRS S1のアプリケーションを効率化することを目指しています。⁶

業界に特化したSASB基準は、組織がオペレーションに合わせて関連する開示トピックとメトリクスを特定するのに役立ち、一貫性と透明性のある報告を促進します。SASB基準は、IFRS S2でカバーされている気候関連リスクに加えて、サステナビリティー開示の範囲を拡大し、人的資本や天然資源の管理などの分野にも適用されます。こうした幅広い視点により、組織は重要なリスクと機会を包括的に評価できるようになります。

IFRS S1要件を効果的に満たすために、企業は構造化されたアプローチを通じてSASB基準を活用できます。

  1. 関連する業界標準を特定する：どのSASB基準が企業の事業運営セクターに対応しているかを評価し、適用できる開示トピックと指標を特定します。
  2. 適切な開示トピックを選択し、関連するメトリクスを特定する：SASBの開示トピックとメトリクスを使用して、定量的で意思決定に役立つ方法でサステナビリティーのパフォーマンスを測定および開示します。
  3. 包括的な開示を作成する：SASBの技術プロトコルを適用して、サステナビリティー関連のリスクと機会についての透明で比較可能な洞察を利害関係者に提供する業界固有の開示を作成します。このアプローチは、組織が堅牢なサステナビリティー・レポートを作成し、グローバル・フレームワークに準拠し、有意義な洞察を利害関係者に提供するのに役立ちます。

 

 

EnviziでIFRS要件に対応

IBM Enviziは、組織がサステナビリティー・レポートをIFRS S1およびIFRS S2の報告基準に合わせて作成するのに役立つ包括的なソフトウェア・ソリューションを提供します。IBMのソフトウェア・スイートは、企業によるサステナビリティー・データの収集、管理、分析を支援し、以下で効率的なレポート作成をサポートします。

  • 組み込みのIFRSの質問と質問ガイダンス：すべての質問、回答、サポート文書を1つのシステムで管理します。
  • 統合レポート：IFRS要件に合わせてレポートを構成します。
  • リアルタイムのサステナビリティー・データ：主要なサステナビリティー・メトリクスと実践を追跡、管理、報告します。
  • 業界別の洞察：業界固有のSASBメトリクスを開示に簡単に統合できます。

Enviziを使用することで、企業は透明性を維持し、投資家と顧客の信頼を育みながら、サステナビリティー報告基準の要件を満たすために効率的に取り組むことができます。

CTA：デモを予約して、企業がESGレポートにIFRS S1とIFRS S2をシームレスに統合するのをIBM Enviziがどのようにサポートできるかをご覧ください。
