一般的な営業プロセスでは、「①方向性の整理・提案ストーリーの作成→ ②提案資料の作成→ ③コールの実施」という流れが基本ですが、プッシュ型営業支援AIエージェントは初期段階である「①方向性の整理・提案ストーリーの作成」に関わる業務を大きく効率化し、営業活動の質そのものを変革します。

例えば、営業担当者がお客様について、中期経営計画やIR資料、プレスリリースなどを横断的に取得し、仮にAI領域をテーマにした提案であれば、収集したお客様に関する情報をIBMが保有する「生成AI変革のために重要な8つの観点」に関するナレッジと照らし合わせ、分析を行います。

その結果、「この企業はAI倫理への言及が不足している」「このテーマは前年から注目度が上がっているため提案が有効」といった提案時に特に深堀りすべき課題領域や具体的な示唆を短時間で得ることができます。また、AIエージェントは分析結果を営業担当者がすぐに活用できる形で提示する点も特徴です。例えば、次のような情報を得ることができます。

「検討中の領域」や「未着手の可能性が高いテーマ」を踏まえた、提案の切り口

お客様の発言内容や公開情報に基づいた、関心テーマや課題意識

これにより、従来は情報収集や整理に多くの時間を要していた部分を大幅に短縮でき、営業担当者はお客様との深い対話やそれを踏まえた提案内容の磨きこみなど、より高付加価値な活動に集中できるようになります。

さらに、AIエージェントは対象企業単体の分析にとどまらず、競合企業の中期経営計画や業界動向との比較分析も可能です。業界全体あるいは特定の競合ではどのAI関連テーマが重視されているか、いつからその傾向が現れたのか等を可視化し、提案の方向性や優先順位をより精度高く導き出せます。

こうした仕組みにより、限られたコミュニケーション時間でもお客様の潜在ニーズを正確に把握し、より的確な提案をスピーディーに行うことが可能になります。