IBMは2024年8月、企業による全社的なAIの本格活用を支援する包括的フレームワーク「デジタル変革のためのAIソリューション」を発表しました。
このフレームワークは、IT領域にとどまらず、企業全体のデジタル変革におけるAIの実用化を加速させることを目的とし、「IT変革のためのAIソリューション」「ビジネス変革のためのAIソリューション」「全社横断的なAI戦略とガバナンス」「AI活用のためのプラットフォーム」の4つの要素から構成されます。
この中核を担うのがIBM Consulting Advantage（ICA）です。
ICAは、watsonxに加え、他社製LLM（大規模言語モデル）も統合的に活用できる安全かつ柔軟なAI活用プラットフォームです。これにより社員がAIを業務全体に適用する「AI＋（AIファースト）」な働き方への進化を支援します。
この「AIを業務の前提とする」という考え方は、IBM自身の営業活動にも取り入れられています。
営業の生産性向上や顧客理解の深化にAIをどう活かすか――その実践の一つが、プッシュ型営業支援AIエージェントの取り組みです。
AIエージェントがもたらす価値は、単なる業務効率化にとどまりません。
業務品質そのものを底上げし、人だけでは成し得なかった新しい業務の形を実現します。
これまでの業務は、人がタスクを判断し、必要なシステムを呼び出し、実行するという流れでした。しかしAIエージェントは、蓄積されたナレッジとAIモデルを組み合わせ、自らタスクを決定し、実行まで自律的に完遂します。人は依頼と確認を行うだけでよく、業務プロセスそのものが大きく変わりつつあります。
重要なのは、「AIエージェントが存在する前提」で業務を再設計することです。効率化を図りながら、従来のAI技術を組み込み、AIエージェントが自律的に判断・実行できる業務へと再設計することで、“対応できる業務量・業務幅が圧倒的に増える”世界が実現しつつあります。
こうした変化の波は、営業領域にも押し寄せています。
営業活動に限らず、業務にかけられる人的リソースには常に限界があるものです。いくら効率化しても、一人の営業担当者が対応できる案件数には物理的な制約があります。一方で、例えばAI関連の相談や依頼は急速に増加しており、AI専門の営業担当者は限られた人数で多くの案件を必死に対応しているのが現状です。
これまでの営業活動は、お客様担当の営業が引き合いを受けるたびにAIの専門知識を持つ営業へ連絡し、そこからお客様とのコールにつなぐという流れであり、専門知識を持つ人材が少ないと、引き合いに対応するだけの「プル型」の営業で手一杯になってしまいます。
私たちは、ここに着目し「プッシュ型営業支援AIエージェント」を実現しました。
このAIエージェントは、企業の公開情報や中期経営計画、IR資料、業界ニュースなどを自動的に収集・分析し、営業提案に活かせる示唆を短時間で営業担当者に提示します。これにより、経験や時間の制約に大きく左右されることなく、お客様に対して迅速かつ的確な提案を行うことができます。その結果、これまで手が回らなかった「積極的にお客様を開拓し、提案を行うプッシュ型営業」 を実現できる世界を目指しています。
一般的な営業プロセスでは、「①方向性の整理・提案ストーリーの作成→ ②提案資料の作成→ ③コールの実施」という流れが基本ですが、プッシュ型営業支援AIエージェントは初期段階である「①方向性の整理・提案ストーリーの作成」に関わる業務を大きく効率化し、営業活動の質そのものを変革します。
例えば、営業担当者がお客様について、中期経営計画やIR資料、プレスリリースなどを横断的に取得し、仮にAI領域をテーマにした提案であれば、収集したお客様に関する情報をIBMが保有する「生成AI変革のために重要な8つの観点」に関するナレッジと照らし合わせ、分析を行います。
その結果、「この企業はAI倫理への言及が不足している」「このテーマは前年から注目度が上がっているため提案が有効」といった提案時に特に深堀りすべき課題領域や具体的な示唆を短時間で得ることができます。また、AIエージェントは分析結果を営業担当者がすぐに活用できる形で提示する点も特徴です。例えば、次のような情報を得ることができます。
これにより、従来は情報収集や整理に多くの時間を要していた部分を大幅に短縮でき、営業担当者はお客様との深い対話やそれを踏まえた提案内容の磨きこみなど、より高付加価値な活動に集中できるようになります。
さらに、AIエージェントは対象企業単体の分析にとどまらず、競合企業の中期経営計画や業界動向との比較分析も可能です。業界全体あるいは特定の競合ではどのAI関連テーマが重視されているか、いつからその傾向が現れたのか等を可視化し、提案の方向性や優先順位をより精度高く導き出せます。
こうした仕組みにより、限られたコミュニケーション時間でもお客様の潜在ニーズを正確に把握し、より的確な提案をスピーディーに行うことが可能になります。
このAIエージェントはIBM社内でもすでに営業やコンサルティングの提案活動に活用が進んでいます。特に入社3〜4年目の若手営業担当者を中心に導入が広がっており、AIの専門知識が豊富でなくても、AIエージェントが提示する分析結果をもとに短時間で仮説を構築し、初回の打ち合わせから的確な提案を行えるようになりました。
従来であれば、経験を積むまでに時間を要した顧客理解や提案ストーリーの構築が、AIエージェントの支援により早期から実践可能となり、若手社員の成長スピードが加速しています。
実際に、AIエージェントが提示した観点から立てた仮説が、お客様の関心と合致し提案につながった事例も生まれています。これまで営業担当者の経験や専門性に依存していた“仮説構築力”を、AIエージェントがデータ分析とナレッジ活用によって後押しすることで、提案活動の再現性とスピードが向上しているのです。
一方で、ベテラン営業担当者にとっても、幅広いお客様を担当する中ですべての企業の中期計画を精読するのは現実的に難しいため、AIがナレッジや他社比較を通じて示唆を提示してくれることは大きな支援となっています。ベテランの洞察力と、AIエージェントが提供する最新データ・分析知見を組み合わせることで、お客様との対話の質が一段と高まり、経験とテクノロジーの融合による新たな営業スタイルが生まれつつあります。
従来、限られた時間の中で十分な顧客分析が難しかった部分をAIが補うことで、より多くの案件で価値ある対話が生まれています。
現在は社内の製造・流通業チームを中心に展開されていますが、今後は金融など他業界のチームをはじめ、IBM社内全体への拡大も視野に入れています。
また、AIエージェントの進化は案件発掘支援にとどまりません。今後は、案件の醸成や提案書作成、さらには契約交渉支援など、営業プロセス全体をカバーする方向で拡張を計画しています。
資料作成やプレゼン準備などロジカルな作業はAIが強力にバックアップし、人間の営業担当者はお客様とのコミュニケーションや関係構築といった人にしかできない価値提供に集中する――そんな新しい営業スタイルを目指しています。
私たちが目指すのは、AIと人が役割を分担し、より戦略的で創造的な営業活動を実現する「AIファースト営業」です。
IBMではすでに、全社員がAIを前提に働くことを想定した環境づくりが進んでおり、IBM Consulting Advantage（ICA）がその実現を牽引しています。プッシュ型営業支援AIエージェントも、今後ICAの環境と連携し、より使いやすく拡張性の高い形で展開していく予定です。AIを前提とした新しい営業スタイルが、今まさにIBMの現場から広がり始めています。