先進ITで描く2025年の展望｜医療AIが変える患者体験の未来

標準データモデル

精度が高い有用な医療AIを開発するためには、医療データを効率的に集めることが必要とされています。しかしながら現状各医療施設における医療データのデータ・モデルは統一されていないため、効率的にデータ集めることができません。この課題を解決するためには標準データ・モデルの普及が重要と考えられています。

医療データ分析向けの標準データ・モデルとしてOHDSI※3、 OMOP CDM※4がグローバルのコミュニティーで開発されており、医療機関への普及が期待されています。

IBMではOMOPを活用した疾患モデル構築を容易にするツール・セット(IBM DPM360)の開発を行っており、医療データ標準化の普及を支援しています。



※3 The Observational Health Data Sciences and Informatics

※4 The Observational Medical Outcomes Partnership Common Data Model

連合学習 – Federated learning

個人情報をセキュアに取り扱うための技術として連合学習「Federated learning」が注目されています。Federated learningとは、セキュリティーを考慮した機械学習モデルの訓練方法の1つです。

ここで、データ保持しているシステム(以降クライアントとする)が複数存在し、全体を管理するシステム(以降サーバーとする)が1つ存在するケースを考えてみます。このようなケースの場合、クライアントに保持されているデータを一旦サーバーに集約し、サーバーにて全データを用いた機械学習の訓練を行うのが一般的なアプローチとなります。しかしながらデータを転送して一箇所に集約することは、データ漏洩リスクを負うことになるため、セキュリティーの観点から好まれないことがあります。そこでFederated learningではデータを一箇所に集めるのではなく、訓練される機械学習モデルをクライアントに連携し、クライアントで訓練されたモデルを集約します。これによりデータを移動させることなく、モデルを訓練できるため、セキュリティーのリスクが軽減されることが期待されます。

IBMでは、Federated Learningを製品「IBM Cloud Pak for Data」として提供しています。

参考:

H.Brendan MacMahan, et al., Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data,

Proceedings of the 20th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS) 2017

IBM Federated learning



説明性AI

説明性AIは、精度が高いもののブラックボックスで解釈性の低い深層学習の台頭とともに特に注目されるようになりました。医療画像解析に多く使用される説明性AIの1つとして、Grad-CAM(Gradient-weighted Class Activation Mapping)があります。Grad-CAMは、深層学習の内部情報を抽出することで、どの部分の特徴がモデルの推定に効いているかを見積もる手法であり、この手法の改良版が数多く研究されています。Grad-CAMは多くの深層学習モデルに適用可能であり、深層学習モデルが医療画像解析で使われていることから適用範囲は広いと考えられます。IBMヘルスケア・ライフサイエンスでもこの手法を用いた医療画像解析プロジェクトを支援しています。

Expert-Level Distinction of Systemic Sclerosis from Hand Photographs Using Deep Convolutional Neural Networks

Deep convolutional neural network-based algorithm for muscle biopsy diagnosis

「AIに対してどのような説明を求めるか」というのは、利用シーンに依存し、すべてのAIの推定に求められるわけではありません。例えば機械学習による音声認識に説明を求められることはほとんどありませんが、医療現場における意思決定では説明性が強く求められます。説明性AIは、研究分野における基礎技術の革新以外にも利用シーンな特化した研究や有用事例が多く出てくることが、説明AIの普及にとって重要であると考えられます。

参考:Ramprasaath R. Selvaraju, et al., Grad-CAM: Visual Explanations From Deep Networks via Gradient-Based Localization,Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017, pp. 618-626