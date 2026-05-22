IBVポッドキャスト Deep Dive：ANA井上氏と考える、逆境を「組織の資産」に変える経営

経営の真価は、順風満帆な時ではなく、存亡の危機においてこそ試されます。2020年、パンデミックという航空業界にとって危機的な逆境が訪れました。ANAの旅客数は一気に40年前の水準まで激変し、2019年の最高益が嘘のように、地上にはオングラウンド（待機）を余儀なくされた航空機が並びました。この絶望的な沈黙を、いかにして2024年の過去最高益という劇的な結果へと転換させたのでしょうか。
IBVが配信するPodcastシリーズ「誰かに話したくなる“2035年のCEO”の話」では、各業界を代表する経営者・思想家を迎えて、2035年の世界と、そこで求められる企業・リーダー像を多角的に読み解いています。
本記事では、第8回・第9回では、ANAホールディングス株式会社特別顧問の井上慎一氏を迎え、コロナ禍という未曽有の逆境を通じて、人と組織に何が起きたのかを振り返ります。
井上氏が直面したコロナ禍は、業績が悪化した、という話ではありませんでした。航空会社にとって日常だった「飛行機が飛ぶ」「人が移動する」という営みそのものが止まり、仕事が生まれない状況に置かれたのです。
飛行機が飛ばなければ、仕事はない。それでも会社を守りたい、雇用を守りたい――そうした思いとは裏腹に、仕事が消えた社員をそのまま社内に留め続けることは現実的ではありませんでした。その結果、やむを得ず、2,300名もの社員を全く異なる他業種へと送り出す判断が下されました。井上氏はのちに、その決断を「非常につらい判断だった」と振り返っています。
しかし、話はそこで終わりません。
自治体、銀行、県庁といった異質な文化圏に送り出された社員たちは、航空会社という「閉ざされた環境」以外でも自分たちのスキルが絶賛される現実に直面しました。この客観的評価は、強固な自信へと結びつきます。
出向から帰還した社員たちが、井上社長に対し「これから私らどうしてくれるんですか。何でもできますよ」と、自信に満ちた表情で詰め寄ったエピソードからは、社員のマインドセットが「安定」から「自律」へと劇的な変容を遂げたことが伺えます。
この変化は、個人の話だけで終わりません。
井上氏が提示したのが「シープドッグ（牧羊犬）型リーダーシップ」です。これはリーダーが細部を管理するのではなく、守るべき「柵（範囲）」だけを明確に示し、その中で社員を自由に遊ばせる統治モデルです。逸脱しそうな時だけ“ワン”と吠えて軌道を修正する。このリーダーの余白が、逆境に置かれた社員の創造性に火をつけました。
その象徴が、社内提案制度「がっつり広場」です。3,400件ものアイデアが寄せられ、結果10億円もの売上を創出しました。特筆すべきは、コロナ禍という経営危機の中、予算ゼロという制約を課したことです。資金がないからこそ、社員は既存の枠組みを超えた知恵を絞り出しました。
井上氏の発した「どうせやるなら明るく楽しく」という言葉には、リーダー自身の開き直りが込められています。この言葉が社員の不安をやわらげ、心理的安全性を担保することで、「このアイデアは面白いのか？」という問いがイノベーションの強力な推進力となったのです。
多くの企業は、危機に直面すると売上回復やコスト削減といった“数字の再建”に意識を向けます。もちろんそれは不可欠です。しかし、ANAの事例が示しているのは、真に差がつくのは危機の最中に組織の中へ何を残せるかという視点です。
井上氏が残したものは、単なる業績回復ではありません。越境経験によって得た社員の自信、自ら考えて動く自律性、制約の中で知恵を出す創造力、そして挑戦を前向きに受け止める空気です。これらは財務諸表には載りませんが、次の成長局面で最も効いてくる“見えない資産”です。実際に、2024年の過去最高益は、危機対応の延長線上ではなく、この組織資産の蓄積が実を結んだ結果とも言えるでしょう。
2035年に向け、企業を取り巻く不確実性はさらに高まります。地政学リスク、人口動態の変化、テクノロジーの急進展、価値観の多様化——次の逆境は、より複雑な形で訪れるはずです。その時に問われるのは、リーダーがすべてを正しく予測できるかではなく、予測不能な変化に耐え、むしろ力に変えられる組織を育てているかです。
自社の社員は、社外でも通用する力を持っているか。現場には自由に試せる余白があるか。失敗を恐れず声を上げられる空気があるか。危機が来てからではなく、平時の今こそ問い直すべきテーマです。
井上氏の対話が示しているのは、逆境を称える物語ではありません。修羅場によって何が壊れ、何が残り、その結果、人と組織の仕事の向き合い方や振る舞いがどう変わったのか――そのプロセスそのものです。文章では伝えきれない温度感や間も含めて、ぜひPodcast本編で、その対話を確かめてみてください。