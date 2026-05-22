IBVポッドキャスト Deep Dive：ANA井上氏と考える、逆境を「組織の資産」に変える経営

井上氏が直面したコロナ禍は、業績が悪化した、という話ではありませんでした。航空会社にとって日常だった「飛行機が飛ぶ」「人が移動する」という営みそのものが止まり、仕事が生まれない状況に置かれたのです。

飛行機が飛ばなければ、仕事はない。それでも会社を守りたい、雇用を守りたい――そうした思いとは裏腹に、仕事が消えた社員をそのまま社内に留め続けることは現実的ではありませんでした。その結果、やむを得ず、2,300名もの社員を全く異なる他業種へと送り出す判断が下されました。井上氏はのちに、その決断を「非常につらい判断だった」と振り返っています。

しかし、話はそこで終わりません。

自治体、銀行、県庁といった異質な文化圏に送り出された社員たちは、航空会社という「閉ざされた環境」以外でも自分たちのスキルが絶賛される現実に直面しました。この客観的評価は、強固な自信へと結びつきます。

出向から帰還した社員たちが、井上社長に対し「これから私らどうしてくれるんですか。何でもできますよ」と、自信に満ちた表情で詰め寄ったエピソードからは、社員のマインドセットが「安定」から「自律」へと劇的な変容を遂げたことが伺えます。