「最近、うちのチームは阿吽の呼吸で仕事が進む。無駄な議論もなくて、本当に効率的だ」― もしあなたがそう感じているなら、それは組織が静かに「変化への盲目」に陥っているサインかもしれません。

IBVでは、「誰かに話したくなる“2035年のCEO”の話」というPodcastを配信しています。この対談シリーズは、各業界を代表する経営者・思想家を迎えて、2035年の世界と、そこで求められる企業・リーダー像を深く紐解きます。第6回, 第7回には、旭化成の副社長、久世 和資氏を迎え、日本の組織に求められる価値観のアップデートについて語ります。

かつてIBMの研究所でキャリアを積んだ旭化成の副社長、久世 和資氏は世界中から集まった専門家たちが火花を散らす光景を日常としてきました。そこでは、専門領域も文化背景も、さらには問題の捉え方さえもバラバラな人々が、遠慮のない議論を戦わせていたそうです。一見すると、こうした衝突は非効率に見えるかもしれませんが、久世氏が目撃したのは、その激しい摩擦の中から、画期的なアイデアが立ち現れてくる瞬間でした。

対して、現在の多くの日本企業が誇りとする阿吽の呼吸はどうでしょうか。似たような経験を持つメンバーが集まれば、意思疎通は高速で、意思決定もスムーズです。しかし、この「短期的な効率性」こそが、2035年という不確実な未来においては最大の脆弱性となり得ます。今までのやり方通りにいかない場所や、脇道に潜むチャンスに気づくための「外を見る目」が、同質化という心地よい霧の中で失われてしまうからです。

全てが想定通りに進んでいる、その順調さの中にこそ、変化の初期シグナルを見落とすという生存リスクが潜んでいます。この視界の狭さを打破するには、まず組織のあちこちで起きている「目詰まり」の正体を突き止める必要があります。