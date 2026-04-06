3D landscape. Abstract data visualization concept.
AI（人工知能） コンピュートとサーバー ITの自動化

財務・非財務情報レポートの本質～投資家に伝わる「ファクトリッチ」とは

By Tetsuo Kitagawa , 龍治 柴山

1.はじめに：今、経営者が直面する「開示地獄」の実態

現在のサステナビリティー情報開示は、多くの企業にとって「開示地獄」と呼ぶべき過酷な状況に陥っている。IBM Institute for Business Value 調査レポート『2025_REPORT_Sustainability operations and reporting benchmarks (selected industries)』（以下、IBVレポート）によれば、サステナビリティー担当部門の予算は、単なる「報告業務」に31%も充てているのが現実である。

この非効率を加速させているのが、データ収集の構造的な欠陥だとも考えられる。主要な報告書を作成するために、現場は平均20もの異なるシステムからデータをかき集めており、さらには、単一のシステムで完結しているデータはわずか15%に過ぎない。残りの多くは監査不可能なソースファイルまで遡らなければならない状況である。

経営層が認識すべきは、もはや「形だけの開示」を維持することは現場の限界を超えており、企業の生産性と透明性を著しく阻害しているという事実である。

2.データが示す「意識」と「投資」の決定的な乖離：組織のサイロ化を突く

サステナビリティーに対する企業の「関心」と実際の「アクション」の間には、看過できない巨大な乖離が存在している。IBVレポートによれば、投資判断においてサステナビリティーの影響を考慮すると回答した割合は64%に達している。
しかし、その一方で実際のサステナビリティー関連の支出は、売上のわずか0.3%に過ぎないことが判明した。さらに、AIの取り組みを行っている企業のうち、サステナのデータや洞察を考慮している企業は、30%と極めて限定的な状況である。

この乖離の根源は、組織の「サイロ化」にあるのではと推測できる。なぜなら、サステナビリティー予算を確保している部門は、全社平均でわずか「5つ」に限定されているためである。この数字は、サステナビリティーが全社戦略ではなく、特定の部門に押し付けられた「付帯業務」になっていることを如実に物語っている。

『2025_REPORT_Sustainability operations and reporting benchmarks (selected industries)』

サステナビリティーは
組織全体に浸透している

サステナビリティーは
財務にとって重要である

売上に対して、
サステナビリティーへの支出が占める割合は非常に小さい

64%の回答者が、すべての投資判断でサステナビリティーに関する影響評価を実施している

 

フロント・バックオフィスからオペレーションまで、平均10の部門が意思決定で環境のサステナビリティーを考慮している

 

AIの取り組みの30%が、サステナビリティーのデータや洞察を考慮している

 

戦略的判断の30%で、サステナビリティーに関する影響評価が考慮されている

回答者の半分以上が、将来の財務にとってサステナビリティーがとても重要・極めて重要だと評価している
・環境のサステナビリティー: 55%
・社会的なサステナビリティー: 52%

 

95%2050年末までに、72%が2049年末までにネットゼロの排出を目標としている

 

94%がカーボンバジェットを利用している

平均5つの部門が、サステナビリティーのための予算を持っており、これは意思決定で環境のサステナビリティーを考慮している部門の半数にあたる

 

サステナビリティーに対する年間平均支出は売上の0.3%（部門を跨いだ全体の支出）

 

サステナビリティー担当部門の
予算は、そのうち51%

3.日本企業の弱点：情緒的な「ウェット」な開示からの脱却

日本企業の多くが陥っている開示の罠、それは「ウェット（情緒的）」な姿勢だといえる。北川教授が指摘するように、日本の報告書は「人を説得したい」、「投資家を何とか呼び込みたい」という主観的な熱意が前面に出すぎる傾向がある。

対照的に、海外投資家が求めているのは「ドライ（事実ベース）」な開示である。象徴的なのがガバナンス（G）の開示である。日本企業は、取締役同士の対談を行って，「いかに自社が優れているか」をアピール（ウェット）しがちである。一方、欧州の先進企業は、情報ユーザーの目的適合性に合わせて、淡々と事実（ドライ）を開示しています。「開示の神は、細部に宿る」と言われる通り、投資家が自ら判断できる「ファクトリッチ（豊富な事実）」な情報を過不足なく提供することこそが、ウェットな情緒論を排し、信頼を勝ち取る唯一の方法だといえる。

4.解決策としての「ワンレポート」：100年ぶりの変革と戦略的物語

この混迷を打破する唯一の解は、ファイナンシャルステートメントとサステナビリティーステートメントの「両輪」で整理されたレポート、すなわち「ワンレポート」への転換だと、北川教授とIBM柴山は、考えている。これは、1930年代に現在の財務諸表の骨格ができて以来、実に対策100年ぶりとも言える歴史的なパラダイムシフトである。

この「ワンレポート」化により、企業は以下の3つのメリットを享受できると考える。

  • 投資家の利便性向上：財務・非財務が「両輪」として統合されることで、投資家は「モザイク情報」の収集から解放され、正確な企業評価が可能となる。
  • 社内データの統合促進：報告系統の一本化は、バラバラだった20のシステムを統合・整理する強力なインセンティブとなり、業務効率を劇的に向上させる。
  • 意思決定の迅速化：サステナビリティー指標が財務指標と直結することで、経営層は事実に基づいた戦略判断を迅速に下せるようになる。

5.ダブルマテリアリティの実践こそがワンレポートのコア

企業の描く価値創造、並びに企業そのものに興味を持ってもらうためには、ワンレポートの中で、ダブルマテリアリティの観点から社会的インパクトをストーリー立てて開示することがポイントとなる。ステークホルダーの納得感と期待感を高めるためには、ダブルマテリアリティについて、以下の２つのインパクトシナリオにもとづいた論理的なナラティブ（物語）作成することが１つの解だと、IBM柴山は考えています。

【2つインパクトシナリオ】

1.      インパクトシナリオ「現状維持」：現状のまま是正措置をとらない場合に生じる、気候変動や人権問題等のリスクが将来の財務に与えるインパクト。

2.      インパクトシナリオ「アクション後」：積極的な投資やサプライチェーン改革を実施することで、社会に貢献し、ひいては自社の企業価値に還流をもたらし、将来の財務に与えるプラスのインパクト。

6.未経営者に求められる「胆力」と「事実」の開示

ワンレポートへの変革を実現するために最も必要なのは、不都合な事実を臆せず開示する経営者の「胆力」である。実態に触れず、当たり障りのない表現で「包み隠す」姿勢は、短期的には波風を立てないだろう。しかし、実態を伴わない開示は、投資家からの厳しい指弾を招くだけでなく、社内においては「経営への不信感」を増幅させることにつながりかねない。その結果、経営陣の求心力は低下し、組織の結束力は失われ、最終的には「優秀な人材の流出」という取り返しのつかない経営リスクを招く恐れがある。「事実を過不足なく、ありのままに開示すること」――これこそが、投資家や従業員との真のエンゲージメントを深める道なのではないだろうか。レポートを「情緒」で飾る時代は終焉した。これからは「ファクト」で語る文化へと変革し、実態に基づいた経営を貫くことこそが、中長期的な企業価値を最大化させる方法だと考える。

寄稿者

北川 哲雄 氏

青山学院大学名誉教授・東京都立大学特任教授

柴山 龍治

コンサルティング事業本部, アソシエイト・パートナー