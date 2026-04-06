財務・非財務情報レポートの本質～投資家に伝わる「ファクトリッチ」とは

64%の回答者が、すべての投資判断でサステナビリティーに関する影響評価を実施している

フロント・バックオフィスからオペレーションまで、平均10の部門が意思決定で環境のサステナビリティーを考慮している

AIの取り組みの30%が、サステナビリティーのデータや洞察を考慮している

戦略的判断の30%で、サステナビリティーに関する影響評価が考慮されている