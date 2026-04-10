「2035年、ビジネスの地図は書き換えられている」「生成AIを使いこなせない者は淘汰される」。

IBVでは、「誰かに話したくなる“2035年のCEO”の話」というPodcastを配信しています。この対談シリーズは、各業界を代表する経営者・思想家を迎えて、2035年の世界と、そこで求められる企業・リーダー像を深く紐解きます。第1回から第3回では、一橋ビジネススクール特任教授、楠木建教授を迎え、2035年を見通すための「思考の足場」について語ります。

ニュースやSNSを開けば、こうした「激動の時代」を煽る言葉が洪水のように押し寄せてきます。かつてない変化のスピードを突きつけられ、得体の知れない焦燥感に背中を押されている方も多いのではないでしょうか。しかし、ここで一度立ち止まって考えてみてください。技術が進化し、未来の予測精度が上がれば上がるほど、皮肉にも私たちは自ら決める指針を見失っているようにも見えます。

一橋ビジネススクールの楠木建教授は、この「激動」という喧騒に対し、極めて冷静な視点を提示しています。今、私たちが向き合うべきは、生成AIという「道具の進化」そのものではありません。むしろ、情報が溢れ、選択肢が無限に広がる時代だからこそ、リーダーの「在り方」という、古くて新しい本質が問われているのです。

私たちが変化の荒波に飲み込まれないために、まずは、知らず知らずのうちに足を取られてしまう「思考の罠」を解きほぐすことから始めてみましょう。