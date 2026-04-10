「2035年、ビジネスの地図は書き換えられている」「生成AIを使いこなせない者は淘汰される」。
IBVでは、「誰かに話したくなる“2035年のCEO”の話」というPodcastを配信しています。この対談シリーズは、各業界を代表する経営者・思想家を迎えて、2035年の世界と、そこで求められる企業・リーダー像を深く紐解きます。第1回から第3回では、一橋ビジネススクール特任教授、楠木建教授を迎え、2035年を見通すための「思考の足場」について語ります。
ニュースやSNSを開けば、こうした「激動の時代」を煽る言葉が洪水のように押し寄せてきます。かつてない変化のスピードを突きつけられ、得体の知れない焦燥感に背中を押されている方も多いのではないでしょうか。しかし、ここで一度立ち止まって考えてみてください。技術が進化し、未来の予測精度が上がれば上がるほど、皮肉にも私たちは自ら決める指針を見失っているようにも見えます。
一橋ビジネススクールの楠木建教授は、この「激動」という喧騒に対し、極めて冷静な視点を提示しています。今、私たちが向き合うべきは、生成AIという「道具の進化」そのものではありません。むしろ、情報が溢れ、選択肢が無限に広がる時代だからこそ、リーダーの「在り方」という、古くて新しい本質が問われているのです。
私たちが変化の荒波に飲み込まれないために、まずは、知らず知らずのうちに足を取られてしまう「思考の罠」を解きほぐすことから始めてみましょう。
人間には、物事を客観的に見ることを難しくさせる心理的なバイアスが備わっています。行動経済学のプロスペクト理論が教えるように、私たちは手にする利益よりも、失うことへの恐怖を過大に評価しがちです。この置いていかれなくないという恐怖心が、IT特有の性質である「新規性」と「即効性」に出会った時、私たちは心理的バイアスに陥ってしまいます。
楠木教授は多くの人が陥ってしまう同時代性の罠として３つのタイプを定義していますが、まさにIT分野はこうした３つのトラップに嵌まりやすいのです。
これらの罠は、どれも変化を過大評価し、普遍の本質を過小評価するという共通点を持っています。このバイアスを自覚して初めて、私たちは現代のノイズの中から、真に耳を傾けるべき「声」を聴き分けられるようになるのです。
思考の罠を意識できたとしても、それだけでは十分ではありません。次に必要なのが、目の前の変化の「質」を冷静に見極める視点です。楠木教授は、様々な変化を「トレンド」と「サイクル」に分けて考えるべきだと説きます。
過去にもパーソナルコンピューター、インターネット、スマートフォンなど様々なテクノロジーの出現のたびに「仕事はなくなる」「社会は元に戻らない」と語られてきました。しかし現実はどうでしょうか。形は変わっても、仕事は残り、むしろ人間がやるべきタスクはどんどんと増えていっています。我々の生活の中に生成AIを取り込んだ後に起こるのは、どういった種類の変化でしょうか。
生成AIは、選択肢を提示し、情報を整理し、様々なアウトプットを出すことができます。
しかし楠木教授が繰り返し強調するのは、AIは経営者の責任を軽くしないという点です。
むしろ、その責任はこれまで以上に重くなります。どの選択肢を選び、何を捨てるのか。その判断を引き受けるのは、常に人間です。意思決定をAIに任せているように見えても、そのAIを導入し、使い方を決めたのは人間です。責任の所在が消えることはありません。
生成AIは、経営者を楽にするツールではなく、判断の覚悟をより鮮明にするツールなのかもしれません。
「2035年に何が起きるか」という未来予測に一喜一憂し、正解を当てるゲームに興じるのはもう終わりにしませんか。
不確実な未来に怯えるよりも、いつの時代も変わらない「人間の本質」を起点に、自分の足場を固めること。それこそが、変化に振り回されない唯一の道です。
明日からの仕事で、ふとAIの便利さに触れた時、自分に問いかけてみてください。「私は今、この道具を使って、どんな覚悟を決めようとしているのか？」と。
生成AI時代に問われているのは、プロンプトを操る技術以上に、何を自分たちの責任として決め続けるのかという姿勢なのかもしれません。Podcast「2035年のCEO」の本編の楠木教授の話は、未来を当てるためのヒントではなく、変化の中で判断し続けるための足場を与えてくれます。
技術が進歩する今だからこそ、あえて「変わらない本質」を見つめる。その知的な余裕と覚悟こそが、これからの時代を切り開く武器になるのです。
またIBVレポート「エンタープライズ2030 ― AIと拓く、5つの勝ち筋」では、AIによる差別化、変革を持続させる組織と人材、次のテクノロジー転換に備える視点など、2030年以降も勝ち続ける企業の条件を整理していますので、こちらもぜひご覧ください。
参考文献：「逆・タイムマシン経営論」楠木建、杉浦泰 日経BP