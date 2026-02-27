IBMは、顧客体験戦略をお客様のビジネスの中心に据え、マーケティング・セールス・コマース・サービスといった顧客フロント領域の変革をご支援するとともに、カスタマー・エクスペリエンスに関する独自調査を継続的に実施しています。当ブログは、その第三弾として家電EC業界を対象に実施した2023年11月の調査結果を、新たに「CX Insightシリーズ」として公開するものです。
参考：
CX Insight第一弾：生命保険業界のカスタマー・エクスペリエンス（CX）→
CX Insight第二弾：電気・ガス業界のカスタマー・エクスペリエンス（CX）→
IBM IBVのレポート「生成AIを制する、CEOが知るべき8つの観点」によると、日本の回答者の5割以上が、サービス利用に伴いパーソナライズされた検索結果や広告等が表示されることに対して「不安を感じる」と答えています。一方、顧客は信頼の置ける「人間」には心を開いて相談を持ちかけ、その人から自分の背景や特徴、タイミングに合った提案をされれば響くとしています。つまり、きめ細かく温かみを感じる対面で築いてきた信頼を、いかに非対面で築くことができるかが鍵となるのです。
そんな中、日本の家電市場は、コロナ禍による巣ごもり需要の影響などもあり持続的に成長しており、2023年現在は約6兆円規模に達しています。またそのEC化率は年々上昇しており、市場全体の拡大に大きく寄与しています。消費者の購買行動がデジタル・シフトを加速させる中、国内の家電メーカーにとって、自社のECサイト（以下、メーカーECサイト）を通じたD2Cモデルを拡大させることの重要性はますます大きくなってきています。
今回の調査では、家電購入時の消費者行動に焦点を当て、消費者が家電を購入する際にどのように購入経路を決めているのか、メーカーECサイトに期待することや満足度などを聴取し、他の購入経路と比較することで、メーカーECサイトの利用拡大やCX（顧客体験）向上に繋がる要素を抽出しました。
最新の家電購入時の購入経路を調査したところ、メーカーECサイトの利用者は全体の14％でした。オンライン購入経路の中では特に若年層や女性の利用率が高く、ブランドや製品へのこだわりや愛着がある消費者が多く利用していることが分かりました。また、新製品や友人へのプレゼントとして購入されることが多く、「確実な製品を安心して購入できる」という点がメーカーECサイトの強みとして評価されています。
各購入経路の利用者から満足度を聴取したところ、メーカーECサイトは他の購入経路と比較して高い満足度が得られていました。特に「価格の安さ」「配送スピード」「アフターサービス」などが期待以上の満足に繋がっており、これらのメリットを適切に発信して周知していくことが重要です。
一方で、他の購入経路と比べると継続利用率は低い傾向が見られました。今後は購入後の顧客接点を活用して再度の利用に繋げていくことが課題です。
家電購入時に購入経路を使い分けているかどうかを調査した結果、全体の6割以上が複数の購入経路を使い分けていることが分かりました。したがって、メーカーECサイトの利用を拡大するためには、この使い分けにおいて選ばれる存在になる必要があります。
また、今回の調査では、購入前の情報収集や購入後の会員登録などでメーカーサイトを訪問する消費者が多いという結果も得られました。こうした購入前後のタッチポイントを最大限に活用し、消費者との関係性を深めていくことが重要です。
IBM IBVの経営層レポート「CMOスタディ2025：CMOが導く、AI時代の5つの成長策」によると、顧客ロイヤリティーが真の成長エンジンになるとし、71%のCMOが今後１年で「顧客ロイヤリティーへの注力」を強める意向を示しています。詳細はレポートをご確認ください。
目的：家電購入時の購入経路の選択理由や満足理由を把握する。各購入経路、特にメーカーECサイトの特徴や訴求ポイントを明らかにすることで、メーカーECサイトの顧客拡大・CX向上に繋がる要素を発見する。