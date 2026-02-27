IBM IBVのレポート「生成AIを制する、CEOが知るべき8つの観点」によると、日本の回答者の5割以上が、サービス利用に伴いパーソナライズされた検索結果や広告等が表示されることに対して「不安を感じる」と答えています。一方、顧客は信頼の置ける「人間」には心を開いて相談を持ちかけ、その人から自分の背景や特徴、タイミングに合った提案をされれば響くとしています。つまり、きめ細かく温かみを感じる対面で築いてきた信頼を、いかに非対面で築くことができるかが鍵となるのです。

そんな中、日本の家電市場は、コロナ禍による巣ごもり需要の影響などもあり持続的に成長しており、2023年現在は約6兆円規模に達しています。またそのEC化率は年々上昇しており、市場全体の拡大に大きく寄与しています。消費者の購買行動がデジタル・シフトを加速させる中、国内の家電メーカーにとって、自社のECサイト（以下、メーカーECサイト）を通じたD2Cモデルを拡大させることの重要性はますます大きくなってきています。

今回の調査では、家電購入時の消費者行動に焦点を当て、消費者が家電を購入する際にどのように購入経路を決めているのか、メーカーECサイトに期待することや満足度などを聴取し、他の購入経路と比較することで、メーカーECサイトの利用拡大やCX（顧客体験）向上に繋がる要素を抽出しました。