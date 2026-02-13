IBM IBVの調査によると、他の業界が、新たなテクノロジーを用いて、それぞれにあった商品、サービス、経験を提供していることを生活者が目のあたりにしている中、保険会社の経営層の63%は、消費者の懸念事項に対する包括的かつ迅速な対応能力が十分でないと回答しています。

CX調査は通常、商品との出会いから購入までのプロセスを対象とするのに対し、本調査ではカスタマー・ジャーニーの始め（保険検討前）から終わり（保険金受け取り）までの長期間に渡るジャーニーにおいて、顧客と企業との関連性の変化を捉えながら、タッチ・ポイントにおける最終的な顧客満足度を検証し、生活者視点から企業がどうあるべきかの示唆を導出しています。

新型コロナウイルス感染拡大から2年が経過した2022年現在、日常生活でデジタル化が加速する中で、どのような行動変容が起きているのかを、コロナ以前の保険加入者との比較により把握するために、このタイミングで調査を実施しました。