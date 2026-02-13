IBMは、顧客体験戦略をお客様のビジネスの中心に据え、マーケティング・セールス・コマース・サービスといった顧客フロント領域の変革をご支援するとともに、カスタマー・エクスペリエンスに関する独自調査を継続的に実施しています。当ブログは、その第一弾として2022年5月に生命保険業界を対象に実施した調査結果を、新たに「CX Insightシリーズ」として公開するものです。
IBM IBVの調査によると、他の業界が、新たなテクノロジーを用いて、それぞれにあった商品、サービス、経験を提供していることを生活者が目のあたりにしている中、保険会社の経営層の63%は、消費者の懸念事項に対する包括的かつ迅速な対応能力が十分でないと回答しています。
CX調査は通常、商品との出会いから購入までのプロセスを対象とするのに対し、本調査ではカスタマー・ジャーニーの始め（保険検討前）から終わり（保険金受け取り）までの長期間に渡るジャーニーにおいて、顧客と企業との関連性の変化を捉えながら、タッチ・ポイントにおける最終的な顧客満足度を検証し、生活者視点から企業がどうあるべきかの示唆を導出しています。
新型コロナウイルス感染拡大から2年が経過した2022年現在、日常生活でデジタル化が加速する中で、どのような行動変容が起きているのかを、コロナ以前の保険加入者との比較により把握するために、このタイミングで調査を実施しました。
他業界と同様に、コロナ禍は保険の選択において急速なデジタル化をもたらしました。対面での接触機会の減少により、営業職員や家族・知人・友人などのタッチ・ポイントの重要性が低下し、生活者はデジタル接点からの情報取得を重視するようになりました。これに伴い、生活者は純粋な保険料自体の多寡のみで商品を判断する傾向へと変化しつつあり、イメージ戦略を含めたマーケティング要素が効きにくくなっている現状が浮き彫りになっています。
生命保険は、商品・サービスの選択・契約から受け取りに至る期間が長い典型的なロング・ジャーニー商材であるため、生命保険業界では営業職員が生涯に渡り寄り添う“ヒューマン・タッチ”を中心としたアプローチを長く採用してきました。しかし、ここにもデジタル化の影響が表れています。生活者は当初の情報取得で使ったチャネルをそのまま使い続ける傾向にあるため、例えばデジタル接点で流入した生活者に対しては受取段階でもデジタルでのアプローチが必要であるなど、生活者行動の変化を踏まえた使い分けの重要性を示唆しています。
生命保険の更なる特徴として、契約時には6.37、受け取り時には6.92と平均満足度が高くなるものの、加入期間中は5.93と平均満足度が低くなるという性質があります。この低下を防ぐためには、保険商品の必要性を理解し続けてもらうための丁寧なコミュニケーションが重要です。ここでもデジタルを活用した生活者コンテキストの把握やターゲットに応じたタッチ・ポイントの使い分けが求められます。
