満足度の高い非価格選好ユーザーへのインタビューを通じて、4つのCXインサイトを発見しました。

1. 賢い消費：ちょっとした工夫で、生活の快適性を損なわずに無駄を減らす、賢い生き方の実現を手助けしてくれる。

電気・ガスの使用量の見える化アプリを使っているユーザーが、節電に関しての自分なりの工夫が、使用量にどう反映されているのかをモニタリングすることで、“過去の自分からの成長“、”他者よりも頑張っていると感じられる“、”達成感、ゲーム性“を体験して、満足度をあげていました。

2. 社会貢献感：ただ「電気・ガス代を減らそう」や「ポイントを獲得しよう」ではなく、気持ちが動くよう、その行動の先にある社会貢献や大義名分を示してくれる。

ある節電プログラムに参加したユーザーが、自宅の電気を消し、商業施設に出かけ、もらったクーポンで食事を楽しむことで、“社会貢献感（少しでも社会貢献につながる）”、“ミッション達成などのエンタメ性”を体験して、満足度をあげていました。一方、別の節電プログラム（電気を消すとポイント付与）に対しては、生活が単に不便になるだけでは心が動かないという声もありました。このことから、「快適な生活を損なうだけ」と感じさせないことも重要と考えます。

3. 生活上の安全安心：電気・ガスだけでなく、水回りなどの生活上のあらゆるトラブルに対応してくれる安心感や信頼感がある。

電気・ガスだけでなく、水回りなど生活上のトラブル対応の体験を通じて、満足度が高くなったケースです。生活上のトラブルは、早期解決を望むケースが多く、特に“即時に現場に駆けつけ”を実現できているサービスを体験したユーザーの満足度は非常に高いものがありました。また“ガス・電気以外の豊富なトラブル対応メニュー”もあることで、より安全安心感がうまれ、契約者のみならず“契約者のご家族のことも意識したケアができる”対応も高い満足度につながっています。

4. 楽しい時間／特別感：ただの電気・ガスの契約だけにとどまらないエンターテイナー。普段の生活にちょっとした彩りを与えるような時間や空間を演出してくれる。

都内商業施設の駐車場が1時間無料になる“日常生活に寄り添ったちょっとした嬉しいこと”や、年間利用額に応じてホテルのペアランチ券がもらえる“日常生活が少しだけ贅沢・豪華になる”体験を通じて満足度が高くなったケースです。この企業は、自社やグループ会社の遊休資産を有効活用することで、コストの最小化と満足度の最大化を図っているように見受けられました。