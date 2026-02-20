IBMは、顧客体験戦略をお客様のビジネスの中心に据え、マーケティング・セールス・コマース・サービスといった顧客フロント領域の変革をご支援するとともに、カスタマー・エクスペリエンスに関する独自調査を継続的に実施しています。当ブログは、その第二弾として2023年に電気・ガス業界を対象に実施した調査結果を、新たに「CX Insightシリーズ」として公開するものです。
IBM IBVの調査によると、IBMと米国生産性品質センター（APQC）が開発したクリーン電力成熟度モデル（CEMM）において、成熟度が高いと評価された企業の80%前後が顧客のニーズに合った新サービスの開発に優先的に取り組んでいる一方、その他の企業はわずか30%ほどにとどまっています。
電気・ガスの小売企業は、小売全面自由化（電気：2016年4月、都市ガス：2017年4月）に伴い、2022年9月末時点で登録事業者は約730にものぼり、競争が激化しています。一方、電気やガスは、その商材特性上、他社との差別化を図るのが難しく、結果として、価格の安さで比較検討され契約先が選ばれることが多くなっています。価格競争の限界、さらには原材料高騰の背景もあり、新電力の倒産、ならびに大手電力会社の値上げが発生しています。
価格だけで契約・継続が判断されるのではなく、付帯サービスも含めた顧客体験価値によって他社との差別化を図ることができないか、電気・ガスの選定において非価格選好であるユーザーに対してデプスインタビューを実施し、CXインサイトを調査しました。
満足度の高い非価格選好ユーザーへのインタビューを通じて、4つのCXインサイトを発見しました。
1. 賢い消費：ちょっとした工夫で、生活の快適性を損なわずに無駄を減らす、賢い生き方の実現を手助けしてくれる。
電気・ガスの使用量の見える化アプリを使っているユーザーが、節電に関しての自分なりの工夫が、使用量にどう反映されているのかをモニタリングすることで、“過去の自分からの成長“、”他者よりも頑張っていると感じられる“、”達成感、ゲーム性“を体験して、満足度をあげていました。
2. 社会貢献感：ただ「電気・ガス代を減らそう」や「ポイントを獲得しよう」ではなく、気持ちが動くよう、その行動の先にある社会貢献や大義名分を示してくれる。
ある節電プログラムに参加したユーザーが、自宅の電気を消し、商業施設に出かけ、もらったクーポンで食事を楽しむことで、“社会貢献感（少しでも社会貢献につながる）”、“ミッション達成などのエンタメ性”を体験して、満足度をあげていました。一方、別の節電プログラム（電気を消すとポイント付与）に対しては、生活が単に不便になるだけでは心が動かないという声もありました。このことから、「快適な生活を損なうだけ」と感じさせないことも重要と考えます。
3. 生活上の安全安心：電気・ガスだけでなく、水回りなどの生活上のあらゆるトラブルに対応してくれる安心感や信頼感がある。
電気・ガスだけでなく、水回りなど生活上のトラブル対応の体験を通じて、満足度が高くなったケースです。生活上のトラブルは、早期解決を望むケースが多く、特に“即時に現場に駆けつけ”を実現できているサービスを体験したユーザーの満足度は非常に高いものがありました。また“ガス・電気以外の豊富なトラブル対応メニュー”もあることで、より安全安心感がうまれ、契約者のみならず“契約者のご家族のことも意識したケアができる”対応も高い満足度につながっています。
4. 楽しい時間／特別感：ただの電気・ガスの契約だけにとどまらないエンターテイナー。普段の生活にちょっとした彩りを与えるような時間や空間を演出してくれる。
都内商業施設の駐車場が1時間無料になる“日常生活に寄り添ったちょっとした嬉しいこと”や、年間利用額に応じてホテルのペアランチ券がもらえる“日常生活が少しだけ贅沢・豪華になる”体験を通じて満足度が高くなったケースです。この企業は、自社やグループ会社の遊休資産を有効活用することで、コストの最小化と満足度の最大化を図っているように見受けられました。
ヒアリングを通じて、同種の施策でも満足度の違いがあることや、施策間に満足度の相対的な高低があることがわかりました。例えば、同じトラブル対応サービスでも、即時訪問がないサービスは、体験を通じて満足度が下がっており、即時訪問の有無によって満足度に差が生じています。CXインサイトにつながるキーワードを含むサービス設計でなければ、体験価値を損ない、満足度が下がることに注意が必要です。
また、複数のCXインサイトを組み入れたサービスは、単一のインサイトを組み入れたサービスよりも満足度が高いように見受けられました。4つのCXインサイトを正しく組み入れたサービスは、他社との差別化を図る顧客体験価値の提供につながると考えます。
IBM IBVのレポート「AI時代の石油・ガス業界」によると、石油・ガス業界におけるAI活用によって顧客体験を向上させた企業の収益は、前年比で30%増加したという結果があります。詳細はレポートをご確認ください。
