IBMは、顧客体験戦略をお客様のビジネスの中心に据え、マーケティング・セールス・コマース・サービスといった顧客フロント領域の変革をご支援するとともに、カスタマー・エクスペリエンスに関する独自調査を継続的に実施しています。当ブログは、その第四弾として自動車業界のコネクテッドカー・サービスを対象に実施した調査結果を、新たに「CX Insightシリーズ」として公開するものです。
参考：
CX Insight 第一弾 ： 生命保険業界のカスタマー・エクスペリエンス（CX）→
CX Insight 第二弾 ： 電気・ガス業界のカスタマー・エクスペリエンス（CX）→
CX Insight 第三弾 ： 家電業界のカスタマー・エクスペリエンス（CX）→
利用層のうち、コネクテッド機能を週4-5回以上使う「ヘビー利用層」は7.3%、週2-3回未満の「一般利用層」は24.4%の割合です。
一方で、非利用層は68.3%と割合が高く、登録したが使っていない「登録・非利用層」は3.1%、車は対応しているが登録していない「未登録層」は10.9%、車がコネクテッドに対応しているかわからない「非認知層」は33.0%であり、利用者を増やす余地は高いと言えます。
有償での利用は、ヘビー利用層（52%）が一般利用層（38%）を14pt上回っており、ロイヤルティーも同様の傾向が見られることから、利用頻度を高めることが、有償利用・ロイヤルティー向上のポイントであると言えます。
さらに、乗車中のみコネクテッド機能を利用する人（37%）に比べ、乗車中以外も利用する人（61%）の方が、有償での利用割合が24pt上回っています。ロイヤルティーも同様の傾向が見られることから、利用頻度に加え、利用シーンを広げることが、有償利用・ロイヤルティー向上のポイントであると言えます。
ヘビー利用層の中にもコネクテッドサービスに不満を持つ人が2割程度存在しています。また、月額で支払っている料金へ不満を持つ人は約半数とさらに高く、ヘビー利用層とはいえ、必ずしもサービスに満足しているわけではないことがわかります。
満足度の高低と有償利用割合・ロイヤルティーの傾向を見てみると、コネクテッドサービスに総合的に満足している人の66％が、サービス体験を通じて「次も同じメーカーの車を購入したい」という意向が高まっており、満足度が低い層（33％）と比べ2倍以上の差が見られます。
また、月額料金に対して満足している層は「次も同じメーカーの車を購入したい」という意向が75％と高く、サービス品質に加え、料金への納得感がロイヤルティーの形成に重要であると言えます。
利用層の過半数は契約前までに車両コネクテッド機能を認知し、納車までの間にコネクテッドアプリをダウンロード、さらにヘビー利用層の67.5%はダウンロード当日から利用を開始する傾向にあります。
契約前後の段階ですでにコネクテッド機能への認知・興味を持っていることから、このタイミングで確実に情報伝達や理解を促すことが重要であると言えます。また、納車前にすでにアプリをダウンロードしている人が多いことから、アカウント作成・仮登録・ディーラー紐付け・通知設定などの納車前タスクを事前に完了させ、納車日をコネクテッド機能の本番利用初日とする導線を設計することで、初期利用のハードルを下げ、オンボーディングを促進できる可能性があります。
ヘビー利用層のうち、52.1％が乗車前に、33.3％が降車時に、さらに21.4％が非乗車時にもコネクテッド機能を利用しており、いずれも一般利用層を上回る割合となっています。このことから、ヘビー利用層は乗車中以外でもコネクテッド機能を活用し、“車とつながり続けている”傾向が強いといえます。
こうした利用シーンの広さをサービス側で再現することで、「駐車時通知」「事前ナビ設定の提案」「週次の車両状態通知」など、簡易で習慣化しやすい機能が認知・利用されやすくなり、日常のさまざまな場面でサービスを活用できるという想起につながり、結果として、利用頻度の向上が期待できると考えられます。
体験の深さ（＝利用シーンの拡大・満足度向上）」を高めると同時に、「体験の広がり（＝利用者層および利用機会の拡張）」を推進することで、利用者割合と利用頻度の双方を押し上げることが重要です。これら二つのアプローチを一体として設計・実装していくことが、コネクテッドカー・サービスのサービス価値および事業成果の向上を実現する上での重要なポイントです。
IBM IBVのレポート「2035年自動車業界の将来展望」では、以下のようにインサイトを提示しています。
詳細はレポートをご確認ください。
資料についての詳細をご希望の方は、こちらまでお問い合わせください。
目的：コネクテッドサービスの利用実態を整理し、利用有無や頻度・有償利用・ロイヤルティーの関係性を把握することで、CX向上のための示唆を明らかにする。