IBVポッドキャスト Deep Dive：第一生命保険隅野氏と考える、AI時代の信頼と人間力

対談全体を通して繰り返し語られていたのが、「人間力」というキーワードでした。隅野氏は、デジタルに任せられることは徹底的に任せるべきだと語ります。一方で、そこで生まれた時間や余裕は、人間にしかできないことへ振り向けるべきだと言います。

特に興味深かったのは、コミュニケーション能力についての考え方です。一般的には、コミュニケーションとは「話す力」と捉えられがちです。しかし隅野氏は、本当に重要なのは「傾聴力」だと語ります。相手の話を聞き、行間を読み、仮説を立て、その人に最適な提案をする。この一連のプロセスがあって初めて、コミュニケーション能力と言える。

これは、AI時代において非常に示唆的です。生成AIは、相手に合わせることは得意になります。しかし、相手のためを思って、時には「それは違う」と伝えること。あるいは、感情を伴いながら、関係性の中で信頼を築いていくこと。そうした“人間臭い営み”は、むしろAIが普及するほど価値を増していくのかもしれません。

対談の中では、「たしなめる力」という印象的な言葉も登場しました。本当に相手のことを思うなら、ただ同調するだけではなく、時にはぶつかることも必要になる。そこには、合理性だけでは説明できない、小さなドラマがあります。

AI時代に、最後に残る仕事とは何か。この対談は、その問いを改めて考えさせてくれます。