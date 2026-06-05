IBVポッドキャスト Deep Dive：第一生命保険隅野氏と考える、AI時代の信頼と人間力

生成AIの進化によって、情報収集、分析、提案、判断までもが急激に自動化され始めています。多くの企業がAI活用を競う一方で、逆に重要性を増しているものがあります。
それが「人として信頼できるか」です。
AIによって“それらしい答え”を誰でも瞬時に出せる時代になるほど、人は「何を言ったか」ではなく、「誰が言ったか」をより重視するようになります。
IBVでは、「誰かに話したくなる“2035年のCEO”の話」というPodcastを配信しています。この対談シリーズは、各業界を代表する経営者・思想家を迎えて、2035年の世界と、そこで求められる企業・リーダー像を深く紐解きます。第4回・第5回では、第一生命保険CEO、隅野俊亮氏を迎え、AI時代に求められる信頼と人間力について語ります。
対話の中で印象的だったのは、生命保険会社の役割そのものが変わりつつあるという話です。
従来、生命保険会社は「万が一への備え」を中心に存在してきました。しかし隅野氏は、これからは「人生そのもの」に寄り添う存在へと進化していくべきだと語ります。
第一生命グループが、ブランドを「生命」から「ライフ」へと変える背景にも、その思想があります。
命への保証だけでなく、日常生活、資産形成、健康、福利厚生、そして人生の楽しみまで含めて支えていく。「人生をまもる会社から、人生をひろげる会社」へ。これは単なるブランドコピーではなく、企業の存在意義そのものの変化なのかもしれません。
AIやデータによって商品比較や事務手続きが効率化されるほど、企業は機能だけでは差別化できなくなります。その時に問われるのは「この会社は、自分の人生にどう寄り添ってくれるのか」という存在価値です。
対談全体を通して繰り返し語られていたのが、「人間力」というキーワードでした。隅野氏は、デジタルに任せられることは徹底的に任せるべきだと語ります。一方で、そこで生まれた時間や余裕は、人間にしかできないことへ振り向けるべきだと言います。
特に興味深かったのは、コミュニケーション能力についての考え方です。一般的には、コミュニケーションとは「話す力」と捉えられがちです。しかし隅野氏は、本当に重要なのは「傾聴力」だと語ります。相手の話を聞き、行間を読み、仮説を立て、その人に最適な提案をする。この一連のプロセスがあって初めて、コミュニケーション能力と言える。
これは、AI時代において非常に示唆的です。生成AIは、相手に合わせることは得意になります。しかし、相手のためを思って、時には「それは違う」と伝えること。あるいは、感情を伴いながら、関係性の中で信頼を築いていくこと。そうした“人間臭い営み”は、むしろAIが普及するほど価値を増していくのかもしれません。
対談の中では、「たしなめる力」という印象的な言葉も登場しました。本当に相手のことを思うなら、ただ同調するだけではなく、時にはぶつかることも必要になる。そこには、合理性だけでは説明できない、小さなドラマがあります。
AI時代に、最後に残る仕事とは何か。この対談は、その問いを改めて考えさせてくれます。
金融・保険業界において、信頼は事業の根幹です。その中で、隅野氏が繰り返し語っていたのが、「誠実さ」でした。
興味深いのは、その誠実さが、単なるコンプライアンスや接客品質の話ではないことです。例えば、分からないことを聞かれた時に、「すみません、私には分かりません」と率直に言えること。一見すると未熟にも見えるこの姿勢こそ、長期的には最も信頼につながると語られます。
AI時代には、“それらしく振る舞う”こと自体は簡単になります。だからこそ、知ったふりをしないこと、自分にも他者にも誠実であることの価値が、逆に際立っていきます。
対談の最後、2035年のCEO像についての議論は、非常に象徴的でした。
AIやデータを活用できなければ、これからの経営は成り立たない。しかし、最終的に差が出るのは、人間力である。合理性だけで判断するのであれば、AIでよい。だからこそ、人間のリーダーには、感情、共感、葛藤、そして泥臭さまでも含めた“人間らしさ”が求められる。
AIが進化する未来とは、人間の価値が消える未来ではなく、逆に「どんな人間であるか」が問われる未来なのかもしれません。
Podcast「2035年のCEO」の本編で語られる隅野氏の話は、AI時代において人間力が果たす役割を改めて考える視点を与えてくれます。文章では伝えきれない対話の温度感やニュアンスは、ぜひPodcast本編でご確認ください。
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