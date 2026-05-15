AI時代のカスタマー・トランスフォーメーション〜第3回：人とAIの協業がもたらす本質的な価値創造

高田：AI変革の壁としてさらにあげるとしたら、変わることへの人間の不安や心理的な抵抗もあるのかなと思います。実際にCMO Studyを経営者の方々にご説明すると、AIがこれまで積み上げてきたものを不要にすることへの一抹の寂しさを抱かれていることが多い。

私自身もAIを推進していながら正直に言えば、自分が愛したマーケティングという仕事、人の心を考え抜く楽しさがなくなっていくのではという寂しさを感じる時があります（笑）。

皆さんは現場でどのような変化を感じていますか。

佐々木：それには共感するところはありますが、マーケターという仕事の本質が変わるわけではないとも同時に思います。確かにAIは高速かつ精緻にアウトプットを出してきますが、あくまで「下敷き」でしかありませんし、実際に私が製造業のお客様と進めているのはそこからの人間とAIの協業です。AIの下敷きを見て「ここが足りない」「これは現場の感覚と違う」と、自分の経験に基づいて「肉付け」をしていく仕事の仕方へのシフトに取り組んでいます。AIが提示する8割の正解を、残りの2割でどう独自の価値に変えるか。そこに人間の醍醐味が移ってきたのだと思います。

山本：営業変革のプロジェクトでも同様です。私が担当するどのお客様でも初期に、人間の営業はAIに置き換えられてしまうのかという問いかけが必ずありますが、実際にPoC（概念実証）や実装をご一緒させていただくうちに、一部のルーティン業務を除き、人間の営業が生み出す価値が自社の強みであるという点を再認識されます。AIはたたき台や気づきを即座に提供してくれますが、特に営業業務については、 実際に現場へ足を運び、顧客と対面して得たアナログな情報や肌感覚、経験に勝るものではありません。「AIをパートナーとして使いこなし壁打ちしながら、より洗練され魂のこもった仮説や想いをぶつける」ことこそが、AI時代における営業の差別化要因になると思います。