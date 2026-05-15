AI時代のカスタマー・トランスフォーメーション〜第2回：目指すべき顧客体験とその変革を阻む壁

佐々木：私も飲食店探しなどでAIを使いますが、それはあくまで情報検索の手段にとどまっています。最終的な購入や予約をAIに委ねるにはまだ躊躇があります。一般的にも、その背景には「失敗したくない」という心理があり、すなわちAIへの信頼の壁があると考えられます。

高田：確かに、顧客がAIに意思決定を委ねる段階に進んでいくためには、AIが精度の高い提案をすることは必要条件ではあるが、十分条件ではない。

新井：業務活用でも、AIにタスクを代替させるだけではなく、コワークを通じた創造性の向上がポイントになりますね。顧客にとっても同様に、AIとの対話やAIに任せることで、どのような新しい価値や体験が得られるかが重要です。AI時代の顧客体験をどう定義するかが、顧客接点を変革していくための前提であり、今後の企業の競争軸になるといっていいでしょう。

佐々木：加えて、AIが顧客接点の中心になれば、これまでのファネルモデルはほぼ意味がなくなってしまうでしょうし、それに応じたマーケティング・セールス・コマースといった業務も境界線をなくしていくことも必要になります。

高田：なるほど、AIファーストの業務変革とは、AIがもたらす新たな体験を起点にする、顧客体験を軸にした組織や業務の再設計である、ということですね。

中矢：カスタマーサービスは顧客接点そのものですが、さきほど申し上げたようにAIによる無人化対応はコスト削減ではなく、まさに顧客体験を上げることが目的です。例えばお客様の情報を見ながらクロスセル・アップセルを含む提案をしていく、これは企業にとってはトップラインつまり売上貢献につながりますから、従来のコストセンターからプロフィットセンターに転換していくことが次のステージとなります。その際、あえて有人対応はプレミアムサービスとして有償化して、従来の一律平等な顧客対応から転換を図ることもオプションとして考えられます。顧客体験を起点に、組織や業務、その考え方を大きく変えていくことが実現に向けたポイントですね。