AI時代のカスタマー・トランスフォーメーション〜第2回：目指すべき顧客体験とその変革を阻む壁

顧客フロント領域におけるAI活用の可能性は多くの企業が実感し、実際に導入の取り組みが進んでいます。一方で現時点ではその多くは未だ業務効率化の域を出ていないことも事実です。
AIを活用して真に顧客フロントを変革するには、顧客の態度・行動変容を促すに足る高い体験の実現が求められます。さらに企業は、自社の足元に横たわる「レガシーの壁」を乗り越えなければなりません。
高田：業務オペレーションにおけるAI活用は進んでいますが、顧客接点をAIそのものに置き換えていくような取り組みはいまだ本格化していません。例えば検索や情報収集をAIに頼ることは多くなってきましたが、意思決定や判断・実行まで任せるような変容が起きていくかどうか。次のステップに進むにはなにが求められるでしょうか。
新井：私はコマース領域を担当していますが、「探さずに、AIとの対話を通じて買う」いわゆるエージェンティック・コマースがお客様のEC事業にとって大きな転換点になると考えています。直近で担当した流通業のお客様ではプラットフォーマーへの対抗軸として、AIを活用したお買い物体験の変革を行うべく、検討・取り組みを進められています。
顧客の関心度が低い領域では、AIに任せることで手間を大きく減らすことができます。また、企業にとっても業務効率化のメリットが大きい領域です。
BtoCでは日用品。BtoBでは消耗品や間接材などでしょうか。BtoBの領域ではさらに、企業同士のAIがコミュニケーションして調達が成立するようなユースケースも想定されます。
一方で、こだわりのある商品では「探して選んで考える」プロセス自体に価値があるのも事実で、そこは単純に効率が優先されるとは限らず、従来の購買体験もある程度は残ると考えられます。
佐々木：私も飲食店探しなどでAIを使いますが、それはあくまで情報検索の手段にとどまっています。最終的な購入や予約をAIに委ねるにはまだ躊躇があります。一般的にも、その背景には「失敗したくない」という心理があり、すなわちAIへの信頼の壁があると考えられます。
高田：確かに、顧客がAIに意思決定を委ねる段階に進んでいくためには、AIが精度の高い提案をすることは必要条件ではあるが、十分条件ではない。
新井：業務活用でも、AIにタスクを代替させるだけではなく、コワークを通じた創造性の向上がポイントになりますね。顧客にとっても同様に、AIとの対話やAIに任せることで、どのような新しい価値や体験が得られるかが重要です。AI時代の顧客体験をどう定義するかが、顧客接点を変革していくための前提であり、今後の企業の競争軸になるといっていいでしょう。
佐々木：加えて、AIが顧客接点の中心になれば、これまでのファネルモデルはほぼ意味がなくなってしまうでしょうし、それに応じたマーケティング・セールス・コマースといった業務も境界線をなくしていくことも必要になります。
高田：なるほど、AIファーストの業務変革とは、AIがもたらす新たな体験を起点にする、顧客体験を軸にした組織や業務の再設計である、ということですね。
中矢：カスタマーサービスは顧客接点そのものですが、さきほど申し上げたようにAIによる無人化対応はコスト削減ではなく、まさに顧客体験を上げることが目的です。例えばお客様の情報を見ながらクロスセル・アップセルを含む提案をしていく、これは企業にとってはトップラインつまり売上貢献につながりますから、従来のコストセンターからプロフィットセンターに転換していくことが次のステージとなります。その際、あえて有人対応はプレミアムサービスとして有償化して、従来の一律平等な顧客対応から転換を図ることもオプションとして考えられます。顧客体験を起点に、組織や業務、その考え方を大きく変えていくことが実現に向けたポイントですね。
新井：組織・業務変革に加えて、システム変革も重要な論点です。直近でもあるお客様で、ECと実店舗のデータが繋がっていないといった、アーキテクチャの古さがAI導入の課題であるというお話を伺いました。OMS（注文管理システム）や在庫管理がバラバラというのは多くの企業でありがちで、「店舗には在庫があるのに、ECでは売り切れで買えない」というように顧客体験を阻害しています。さらにAIを導入していこうとすると、データがバラバラで連携ができない、これは顧客理解や高度な接客の実現には致命的です。
山本：営業システムでも同じことが言えますね。あるお客様では各事業部ごとにSFA（営業支援システム）導入を進めて、営業プロセスを強固にしました。ただその結果、データのシステムごとの分断を招いてしまったので、今度は統合顧客データプラットフォームの構築が必要になってきています。一方で、データを完璧に統合することに心血を注ぐのは、逆に足枷（あしかせ）にもなりえます。顧客フロント領域に基幹システムのような厳密な整合性を求めると、いま求められるスピードや柔軟性には対応しきれません。
中矢：カスタマーサービスの領域でももはや回避できない話です。フロントの音声基盤がまだオンプレミスのPBX（構内電話交換機）を利用している、エージェント型AIが相対することになる基幹システムのAPI対応ができていない、コールセンターの受付システムやCRMも老朽化している、のいずれかはどのプロジェクトでも確実に遭遇します。当然AIの導入と合わせて刷新していくことになるのですが、その費用をどのように捻出していくかが非常に難しいです。単なるリプレースでは業務的な効果が出ないことから、AIとセットで経営会議に諮ると、投資額の大きさの観点から経営層の合意を得ることができず、プロジェクトが進められない状態に陥るケースも数々見られています。ビックバン的な検討アプローチには限界があるため、AIによる効果をまず見せて、既存システムに依存しない箇所から本番適用していくことがポイントです。
高田：システムのレガシー、そしてそこに臨む考え方に、AI時代のスピード感を阻害している要因があるということですね。
山本：はい、これからは、全てをガッチリ固める完璧主義ではなく、AIを使って「緩やかに連携させる」という発想への転換が必要です。顧客接点領域では堅牢なアーキテクチャーやデータの持ち方ではなく、新しいシナジーを生むための緩さを許容するインフラが、結果として変革を加速させるはずです。
佐々木：マーケティングも全く同じです。リスクをつぶすアプローチでは顧客は動かせませんし、ましてやAIのスピードは活かせません。正解を練り上げる世界から、AIで大量にチャレンジして高速に回し、素早く検証改善するマーケティングに急速に変化していきますし、それを支えるシステムへの変革が重要です。「Fail Fast（早く失敗して学ぶ）」のマインドセットで進める企業こそが、次の顧客体験を創っていけるのだと確信しています。
対談シリーズ最終回の第3回では、人とAIの協業がもたらす本質的な価値創造について語ります。