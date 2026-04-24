AI時代のカスタマー・トランスフォーメーション〜第1回：顧客フロントにおけるAIの現在地

生成AIは「期待のテクノロジー」という概念のフェーズを終え、実際のビジネスに組み込まれる「実装」へと移行しました。マーケティング・セールス・コマース・サービスなどの顧客フロントにおいても、そのあり方が根本から問い直されています。
本連載では、IBMでカスタマー・トランスフォーメーション（CT）を牽引するリーダーたちが、AI時代の顧客フロントの現在地とこれからの方向性を語り合います。
高田：昨年はAIが概念から実装へと移った大きな年でしたが、今年はいよいよ、お客様企業にとっても私たちにとっても本格的な「変革」の年になると感じています。IBMが昨年発行した『CMO Study』でも、単なる業務効率化を超え、「AIをいかに企業の成長（グロース）に結びつけるか」という問いが中心に据えられています。
本日はそうした背景も踏まえて、顧客フロント領域におけるAI変革のこれからについて、各領域のリーダーのみなさんと議論しながら理解を深めていきたいと思います。
まず現在地として、企業はこのAI変革にどう向き合っているか、みなさんはどう見ていますか。
佐々木：マーケティング領域では、AIをプランニングの手段として活用する取り組みはかなり進んでいますね。例えば直近で担当している製造業のお客様では海外売上比率が高く、現地の顧客理解の解像度を高め、拠点と共通の認識を形成するには多くの時間やコストがかかるのが課題でした。
ここにAIを活用し、わずか2週間弱で海外10拠点のターゲットペルソナを生成し展開、約8割の拠点担当者から高評価が得られた、などの具体例も生まれています。
もうすでに多くの方々が現実的な手応えを持ってAIを取り入れ始めていますね。
高田：そのスピード感を実現できるのはAIの大きな価値ですね。AIが一瞬で叩き台を実体化してくれるからこそ、人間はその先の戦略や発想に集中できるようになる。
佐々木：人間では到底不可能な質量をアウトプットできる。これは本来あるべきマーケティングを追求する上で、可能性を大きく広げます。
私は究極のマーケティングとは、「意中の相手とのデートプランを考えること」であると思います。これは相手を深く理解し、喜びそうな体験を想像し抜くことであり、ビジネスにおける「One-to-One」や「パーソナライズ」そのものです。これまではコストと時間の壁に阻まれてきたこの理想が、AIによってようやく現実的に実行できる段階に来ました。
高田：パーソナライズはマーケティングに欠かせないキーワードですが、これまでの手法では十分な期待値に達していなかった、ということでもありますね。
佐々木：はい、これまでは数パターンのセグメントに分け、予め準備したものをあてていくことが限界でした。しかしAIを使えば、100万人の顧客がいれば100万通りの「デートプラン」を設計し実行に移すことができます。実際にあるお客様では、キャンペーンの配信にAIを活用して従来の10倍以上のペルソナ・セグメントを作成、さらにクリエイティブまでAIが最適化した結果、収益が15〜30%向上するという事例も生まれています。
高田：営業領域ではいかがですか。営業は、顧客ごとの状況に応じた判断が求められる、人の創造性を活かす業務ですね。一方でリソース不足や、個人の経験・勘への依存、ノウハウの継承といったことも普遍的な課題です。
山本：私はIBMで営業職としての経験も積みましたが、振り返ってみると、コンサルタントのいまよりも自社オフィスにいる時間が長かったです。
本来であれば誰よりもお客様先に足を運び議論したい。しかし実際には、見積・契約関連の事務処理や上司への報告、部門跨ぎの情報収集・集約などの社内業務に多くの時間を割かれていました。
その結果、お客様との対話やプロアクティブな提案に魂を込める時間がとれないことに焦りやもどかしさを感じていました。特にコロナ禍を経て、対面での訪問機会自体が限られるようになり、一回一回の商談の質を高めることがこれまで以上に求められている現状、その感覚をもつ営業の方も多いのではないかと思います。
高田：多くの営業担当者が共感する悩みだと思います。そうした課題に対して、AIはどのように役立つのでしょうか。
山本：私が向き合っているお客様はBtoBの製造業のお客様が多いですが、AIの活用は大きく二つの方向性に分けられます。一つは、事務作業・社内報告をAIに代替させることで時間を生み出すこと。もう一つは、その浮いた時間を使って人間の知性そのものを拡張することです。
営業の現場では、商談メモや議事録といった非構造化データが大量に蓄積されています。これらはまさに宝の山です。AIに解析させることで顧客企業の課題仮説をより精緻に立てられるようになります。
顧客に向き合う時間を3倍に。そして意思決定の質を3倍に。結果として、約10倍の生産性向上を実現するポテンシャルがあると見込まれ、多くのお客様がAIを活用したトップラインの向上に向けた取り組みを進めていらっしゃいます。10倍というと大げさに聞こえるかも知れませんが、自分自身の原体験やIBMの自社変革経験、三菱電機様などのお客様ご支援を通じて、実際にそれだけのポテンシャルがあると確信しています。
佐々木：複数の部門・担当者やシステムにデータが分散されているという現実もありますよね。結果的に属人化した課題が多かったわけですが、AIはアカウントプランニングや提案の深い知見を民主化して、組織として高めていくことを可能にしますね。
高田：単に時間が増えるといった効率化を超え、顧客理解そのものを深め、さらに意思決定や商談の質を高めていく。まさにAIを企業の成長・競争力に役立てていく考え方ですね。
中矢：カスタマーサービス領域では、もともと顧客対応の無人化・省人化ニーズが高く、効果が出やすい領域として先行しています。昨年はPoCや本開発のプロジェクトが大きく進み、IBMも2026年2月に三井住友銀行様にて生成AIをお客さま照会対応に活用した国内初のサービスを提供させていただきました。
高田：従来から採用難や定着率課題があり、人に依存した業務推進が限界ですから、打開策としての期待値は高いですよね。
中矢：はい、課題解決だけでなく24時間365日の多言語対応など、AIを活用することでサービス品質の向上にもつながります。
また、質問に対して答えるだけでなく、その場で手続きまで完結するコミュニケーションも可能になります。これにより、従来のWeb サイト・フォームを中心としたUIから、自然言語をもとにした体験が本格化していくことになります。
2026年は企業事例もさらに増え、顧客体験のあり方が大きく変わるターニングポイントとなる1年になると思います。
対談シリーズの第2回では、目指すべき顧客体験とそれを阻む壁について語ります。