AI時代のカスタマー・トランスフォーメーション〜第1回：顧客フロントにおけるAIの現在地

佐々木：マーケティング領域では、AIをプランニングの手段として活用する取り組みはかなり進んでいますね。例えば直近で担当している製造業のお客様では海外売上比率が高く、現地の顧客理解の解像度を高め、拠点と共通の認識を形成するには多くの時間やコストがかかるのが課題でした。

ここにAIを活用し、わずか2週間弱で海外10拠点のターゲットペルソナを生成し展開、約8割の拠点担当者から高評価が得られた、などの具体例も生まれています。

もうすでに多くの方々が現実的な手応えを持ってAIを取り入れ始めていますね。

高田：そのスピード感を実現できるのはAIの大きな価値ですね。AIが一瞬で叩き台を実体化してくれるからこそ、人間はその先の戦略や発想に集中できるようになる。

佐々木：人間では到底不可能な質量をアウトプットできる。これは本来あるべきマーケティングを追求する上で、可能性を大きく広げます。

私は究極のマーケティングとは、「意中の相手とのデートプランを考えること」であると思います。これは相手を深く理解し、喜びそうな体験を想像し抜くことであり、ビジネスにおける「One-to-One」や「パーソナライズ」そのものです。これまではコストと時間の壁に阻まれてきたこの理想が、AIによってようやく現実的に実行できる段階に来ました。