IBM Mainframe Skills Council は、世界中のコミュニティを結集し、メインフレームの人材育成に取り組みます

世界経済はトランザクションに基づいて動いており、トランザクションの価値の70%はIBM Zメインフレームを介して実行されています。世界最大級の企業の多くは、コア・ビジネスのサポートにIBM Zを利用しています。また、IBM Zは、イノベーションのプロセスを通じて、新世代ごとに業界初のテクノロジーをお客様に提供しています。企業がAIを導入し、アプリケーションをモダナイズし、企業全体を統合し、デジタル・トランスフォーメーションを次に進める上で、最新のメインフレームのスキルは重要です。

これらのスキルは、新しい人材のトレーニング、既存コミュニティーのスキルの深化、プラットフォームへの新しいテクノロジーや機能の導入など、プラットフォームの将来にとって不可欠です。