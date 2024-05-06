IBM Mainframe Skills Council は、世界中のコミュニティを結集し、メインフレームの人材育成に取り組みます

世界経済はトランザクションに基づいて動いており、トランザクションの価値の70%はIBM Zメインフレームを介して実行されています。世界最大級の企業の多くは、コア・ビジネスのサポートにIBM Zを利用しています。また、IBM Zは、イノベーションのプロセスを通じて、新世代ごとに業界初のテクノロジーをお客様に提供しています。企業がAIを導入し、アプリケーションをモダナイズし、企業全体を統合し、デジタル・トランスフォーメーションを次に進める上で、最新のメインフレームのスキルは重要です。
これらのスキルは、新しい人材のトレーニング、既存コミュニティーのスキルの深化、プラットフォームへの新しいテクノロジーや機能の導入など、プラットフォームの将来にとって不可欠です。
IBM、Broadcom、21CSは最近、The Futurum Groupに委託し、メインフレーム業界全体の動向について、企業、大学関係者、学生を対象に調査を実施しました。調査では、人材獲得、カリキュラムと開発スキルの提供、メインフレームを学ぶ学生の優先重点分野など、いくつかのトピックが取り上げられました。
Futurum Groupによると、調査対象の組織の60％が、熟練した応募者とつながるためのブートキャンプ、トレーニング、または見習いプログラムを提供する業界ベンダーと緊密に連携していると回答しています。また、調査対象となった組織の91% が、今後1～2年間にメインフレームのシステム管理者やメインフレームのアプリケーション開発者を採用する予定であると回答しており、人材に対する健全な需要のパイプラインがあることも分かりました。レポート全文「2024 Global Mainframe Skills Report: 専門家からの洞察」は、2024年5月6日に発表される予定です。
グローバルなコミュニティを結びつけてスキルをさらに高めるために、IBMはMainframe Skills Councilの立ち上げを発表しました。この評議会では、グローバル組織が協力し合う場を提供し、コミュニティを結束させ、経験を共有し、協働して解決策を実行する刺激的な機会を創出します。これにより、メインフレームプラットフォームのための強力なグローバル人材基盤を構築します。
メンバーには、IBMのお客様やIBMパートナー、学界、ユーザー・グループ、非営利団体、オープン・コミュニティーの代表者が含まれます。
評議会のフレームワークには、キャリア・アウェアネス、役割ベースのコンピテンシー・フレームワーク、学習パス、および継続的な人材育成に焦点を当てたワーキング・グループが含まれます。この評議会は、すでに導入されている多くのIBMメインフレーム・スキル・プログラムに基づいて構築されています。
IBMは、従来の教育カリキュラムに加えて、新しいメインフレーム人材の育成、つながり、訓練、育成を目的として、従来の教室とは一線を画す非従来型の方法にも目を向けました。これらのプログラムには次のものが含まれます。
今日、メインフレームのスキルへの取り組みは、教育プログラムやトレーニングを超えて広がっています。IBMはまた、必要な専門スキルの数に対応するための新しいストラテジーとテクノロジーを導入しました。
IBMのメインフレーム・スキル・プログラムは、初心者から専門家まで、すべての人に学習機会を提供することを目的としています。IBMのスキル・プログラムは、ご自身の能力を伸ばしたい方にも、ご自身の知識を他の方と分かち合いたい方にも、コミュニティがつながり、成功するためのお手伝いをいたします。
IBM Zは、企業向けオペレーティング・システムとIBM Zソフトウェアを実行し、AIの精度、生産性、俊敏性の向上を実現するIBM Telumプロセッサーを搭載した最新のインフラストラクチャー・ファミリーです。
IBM ZとTelumのパワーを解き放つことで、データを保護し、性能を最適化し、AIの洞察をリアルタイムで獲得します。速度・拡張性・安全性の実現のために設計された、業界をリードするメインフレーム・ソリューションとプロセッサーで、企業の未来を構築します。